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    Índice de riqueza de las naciones: economía chilena mantiene su posición, pero pierde puntos desde 2021

    Chile se ubicó en el puesto 36 de la última versión del Índice de Riqueza de las Naciones, que es una medición alternativa al Producto Interno Bruto (PIB). Está dos posiciones por debajo de la que ocupaba en 2015.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
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    En el puesto 36 se mantuvo ubicado Chile en la última versión del Índice de Riqueza de las Naciones, elaborado por el Warsaw Enterprise Institute. Sin embargo, se trata de una posición por debajo de la que tenía hace una década (34).

    El índice es una medición alternativa al Producto Interno Bruto (PIB). En concreto, mide el ingreso real de un país, mientras que el PIB considera que todas las unidades de gasto tienen el mismo valor, independientemente de quién las realice.

    Así, este índice distingue entre el gasto privado y el gasto público, y asume que el gasto privado refleja directamente las necesidades y preferencias de las personas, por lo que lo incorpora íntegramente en su medición. En cambio, el aporte del gasto público se evalúa según los resultados y beneficios efectivos que genera para los ciudadanos en distintas áreas de acción estatal.

    La edición 2026 abarcó 40 economías y fue elaborada en colaboración con 20 centros de estudios alrededor del mundo. En Chile participó Libertad y Desarrollo (Lyd).

    En esta versión, los resultados mostraron que Estados Unidos, Noruega y Suiza continúan liderando el ranking, mientras que Ucrania, Colombia y México se encuentran en las últimas posiciones.

    En tanto, Rumania, Croacia, Grecia y Bulgaria destacan como los países que más han avanzado en la última década, e Irlanda y la República Checa registran las mayores caídas este año.

    Además, el reporte detalla que en la mayoría de los países analizados —27 de 40—, los ciudadanos obtuvieron menos valor por cada unidad de gasto público en 2026 que hace una década. Así, si bien los presupuestos crecieron, los resultados no avanzaron al mismo ritmo.

    Este deterioro comenzó tras la pandemia. “Luego de haber mejorado en términos generales hasta 2021, la calidad del gasto público ha retrocedido en gran parte de los países analizados, aun cuando el crecimiento del sector privado se ha reducido aproximadamente a la mitad y se ha vuelto negativo en más de una docena de economías”, indica LyD.

    La situación de Chile

    Con su puesto 36, Chile es “una de las pocas economías que se encuentra en peor situación que en 2015″, según LyD.

    Chile obtuvo 5 puntos menos que en la edición 2025, desglosados en 3 puntos menos en el componente de economía privada y una reducción de 2 puntos en el componente de gasto público. Sin embargo, mantuvo su lugar en la clasificación general respecto del año pasado.

    Si bien es la economía latinoamericana mejor posicionada de las tres incluidas en esta edición, la “calidad de su gasto público se encuentra por debajo de economías comparables, afectada por una salud estancada, una debilidad en medioambiente y un deterioro de la seguridad interna”, dice LyD.

    En contraste, plantea, la infraestructura y la educación superior son sus fortalezas relativas, pero “el problema más profundo es que el crecimiento de la actividad económica ha sido inferior al crecimiento de la población”.

    Los tres países latinoamericanos incluidos en el índice son Chile, México y Colombia, y Chile ostenta una ventaja de alrededor de 80 puntos sobre los otros dos.

    En cuanto a la trayectoria del país en el índice, su puntuación alcanzó su nivel máximo en 2021, con 515 puntos, coincidiendo con el mejor desempeño histórico del país en el componente de gasto público (296 puntos). En dicho año alcanzó el lugar 34, pero ya para 2021 había descendido al 36. Desde entonces, ha mantenido igual posición.

    El estudio detalla que la trayectoria del país “contrasta con la de la mayoría de los países del índice, que han ganado puntos en los últimos 11 años: Rumania aumentó su puntuación un 29% durante ese período, Croacia un 25%, Bulgaria y Grecia un 20%, y Polonia un 15%”.

    “Chile pertenece, por lo tanto, al grupo minoritario de países que han retrocedido, lo que indica que el modelo de crecimiento que mantuvo la convergencia hasta principios de la década de 2010 está perdiendo su capacidad para generar ganancias agregadas en bienestar”, sostiene.

    Detalla que el país recibió una puntuación total de 480 puntos, de la cual 226 puntos provienen del tamaño de la economía privada per cápita (consumo e inversión privados) y los 254 puntos restantes del valor de los servicios públicos.

    Con ello, la contribución del gasto público representa algo más de la mitad de la puntuación total de Chile, pero según el reporte, el país “se encuentra claramente rezagado: su índice de calidad del gasto público es de 0,55, frente a 0,64 en Bulgaria, 0,69 en Hungría, 0,71 en Eslovaquia, 0,77 en la República Checa y 0,82 en Estonia.

    En cuanto al componente de la economía privada, registró un desempeño más débil que en la edición anterior. El informe arroja que el consumo de los hogares representa una gran parte de este componente, mientras que la inversión privada constituye una parte menor.

    “Si bien ambos crecieron un 1,1 % y un 1,3 % respectivamente con respecto a 2025, el factor que explica el descenso es el crecimiento demográfico del 2,3 %, que provocó que la economía privada per cápita se contrajera un 1,1 %”, dice el reporte.

    Más sobre:EconomíaRiquezaChile

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