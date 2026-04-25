Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

Las 30 empresas del Ipsa terminaron de reportar sus memorias de 2025. Con ello, ya es posible hacer un balance respecto de las remuneraciones que desembolsaron las compañías más transadas de la bolsa local por sus más altos directivos.

Si bien dichas empresas totalizaron 269 cargos de directores, en realidad son 236 ejecutivos los que integran el listado, dado que hay 28 personas que se repiten en dos o más mesas.

No todos, sin embargo, reciben remuneraciones: hay un puñado de directores (19) que son empleados de las multinacionales que controlan compañías en Chile y que reciben remuneraciones en esos roles superiores. Es el caso los representantes de Sixth Street en Latam Airlines, así como otros ejecutivos en Enel Chile, Enel Américas, Engie y la unidad local del brasileño Itaú.

Bajo este escenario, según un análisis que realizó Pulso, el año pasado las empresas del Ipsa pagaron a sus directorios remuneraciones totales equivalentes a $57.425 millones, cifra que es un 6% más alta que el monto consolidado de 2024.

Eso sí, gran parte de ese incremento se explicó por el mayor desembolso que registró Falabella en su mesa, producto del componente variable de los resultados de 2025 y el extraordinario resultado que obtuvo el retailer el año pasado, con ganancias por US$ 1.485 millones. De hecho, sin el factor Falabella, el incremento en las remuneraciones que pagaron las empresas Ipsa por sus directores habría sido de tan solo 0,35%.

Pero hay más. La información agregada de las memorias de las 30 empresas del Ipsa muestra cuáles son los directorios que tienen las remuneraciones más altas; quiénes son los profesionales que reciben las remuneraciones más voluminosas por su presencia en una o más mesas; y cuáles son las compañías que mejor pagan a sus integrantes en promedio.

Los ejecutivos mejor pagados

El año pasado, Pablo Granifo se consolidó como el director con la más alta remuneración entre las empresas Ipsa, sumando $2.562 millones. Pero ese monto considera las cuatro compañías del grupo Luksic en las que participa: es presidente de Banco de Chile, Quiñenco, y CCU, además de tener un cupo en la mesa de Vapores.

Pablo Granifo en la última junta de accionistas de Banco de Chile. MARIO TELLEZ

De ese total que consiguió en 2025, la cifra más alta proviene del Banco de Chile, donde obtuvo $1.172 millones por concepto de dieta y participación en comités. Por Quiñenco, la matriz de los negocios, ganó $769 millones. En todo caso, corresponden a montos brutos, por lo que están sujetos a altas tasas de impuestos.

El segundo lugar se lo quedó el exministro de Hacienda, Hernán Büchi Buc, con una remuneración por $2.494 millones, gracias a su participación en SQM ($1.008 millones), donde lleva décadas, además de integrar tres mesas del grupo Luksic: Banco de Chile ($207 millones), Quiñenco ($931 millones) y Vapores ($348 millones).

Hernán Büchi Buc MARIO TELLEZ

Hasta ahí, no hubo cambios, ya que Granifo y Büchi también lideraron el ranking de los directores mejores pagados en 2024. La sorpresa estuvo en el tercer lugar. El presidente de Falabella por tres años, Enrique Ostalé, no apareció ni en el top 50 del ranking en 2024, pero el año pasado se quedó con el bronce.

Enrique Ostalé Pablo Vásquez R.

El ejecutivo que salió de la mesa de Falabella en marzo recién pasado, totalizó una remuneración por $2.166 millones por ese directorio y el de Mall Plaza, aunque sin duda el primero representó casi la totalidad: recibió una remuneración de $2.118 millones, compuesta por $289 millones como dieta fija y otros $1.829 millones como pago variable.

El cuarto lugar se lo quedó Francisco Pérez Mackenna. El actual canciller ganó $1.362 millones por los tres directorios del grupo Luksic en que participó hasta el año pasado: Banco de Chile ($392 millones), CCU ($274 millones) y Vapores ($696 millones).

Francisco Pérez Mackenna Andres Perez

El quinto lugar registró un empate técnico entre dos directores de SQM: Gonzalo Guerrero Yamamoto y Patricio Contesse Fica, pues cada uno recibió $1.272 millones el año pasado.

Y por primera vez Ignacio Yarur entró al listado de directores mejor pagados. El nuevo presidente de Bci se quedó con el séptimo lugar tras su primer año en el cargo, con una remuneración por $1.231 millones.

A continuación se ubicó Luis Felipe Gazitúa, con una remuneración de $1.186 millones por su rol como presidente de CMPC hasta abril de 2025 ($1.073 millones) y por su cupo en el directorio de Entel ($113 millones).

El noveno lugar se lo quedó Gina Ocqueteau, la primera mujer del ranking y la única en el top 10: sumó $1.139 millones el año pasado, principalmente gracias a su remuneración como presidenta de SQM ($1.016 millones), aunque también participa en la mesa de Enel Chile ($123 millones).

En el décimo lugar se ubicó Antonio Gil Nievas, director independiente de SQM, electo por la serie B, y de Latam Airlines, electo por los acreedores que se volvieron accionistas de la aerolínea, con una suma de $1.134 millones.

Y todos ellos son, precisamente, todos los directores que el año pasado ganaron más de mil millones de pesos por sus cargos en empresas Ipsa.

En la lista de los siguientes 10 aparecen otros ejecutivos del grupo Luksic y de SQM. Juan Carlos Jobet consiguió $924 millones por Quiñenco. Georges de Bourguignon sumó $854 millones por Andina-B y SQM. Jean-Paul Luksic Fontbona recibió $788 millones por Banco de Chile y Quiñenco, seguido por Ignacio Guerrero, quien totalizó $775 millones por IAM, la matriz de Aguas Andinas, y Quiñenco.

Después vienen directores de SQM: Xu Tieying ($766 millones), y Ashley Ozols ($720 millones); y otros tres directores de Quiñenco que pertenecen a la familia controladora: Andrónico Luksic Lederer ($698 millones), Nicolás Luksic Puga ($692 millones), y Paola Luksic Fontbona ($692 millones). Cierra el top 20 el director de BCI, José Pablo Arellano, con $544 millones.

Los directorios que más pagan

En línea con lo anterior, SQM y Quiñenco fueron las empresas que desembolsaron los mayores montos por sus directores.

En total, la minera no metálica pagó $7.786 millones a los ocho integrantes de su mesa directiva en el año comercial 2025. Por su parte, el holding Quiñenco distribuyó $ 6.333 millones a su directorio compuesto también por ocho miembros.

El tercer lugar se lo quedó Bci, con un pago total por $4.799 millones a sus nueve integrantes. Luego se posicionaron Falabella con $4.369 millones por sus nueve directivos y Banco de Chile, con $3.641 millones por sus 11 directores.

Vapores se ubicó en la sexta posición, con un desembolso de $3.131 millones por sus siete integrantes en la mesa. El séptimo lugar es de CMPC con $2.836 millones para sus nueve miembros. Y luego se situó CCU con $2.454 millones por sus nueve directores.

El top 10 lo completan Colbún y Embotelladora Andina, con $2217 millones y $1966 millones, respectivamente, por los nueve y catorce directores que tiene cada una.

El podio se mantiene casi igual si se consideran las remuneraciones promedio por director. Todas las empresas tienen números distintos de integrantes, que van entre siete y catorce.

Este grupo lo encabezan SQM ($973 millones), Quiñenco ($791 millones), y Bci ($533 millones). Más atrás se ubicaron Falabella ($485 millones), Vapores ($447 millones), Banco de Chile ($331 millones), CMPC ($315 millones), CCU ($272 millones), Colbún (246 millones), Cencosud ($207 millones), y Latam Airlines ($197 millones).