Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

La presencia chilena en el fútbol argentino ha batido récords durante la presente temporada. Solo para este Torneo de Apertura, los jugadores nacionales representan la tercera colonia más numerosa en la segunda liga más importante de Sudamérica.

Los linajudos equipos al otro lado de los Andes, en conjunto, suman 22 atletas nacidos en esta parte del planeta. Cifra que solo es superado por otras dos potencias del balompié de la Conmebol: Uruguay suma 45 y Paraguay tiene 36.

Lista de jugadores chilenos donde asoman algunas presencias estelares como la del zaguero Paulo Díaz, quien regresó en 2019 al torneo para fichar por River Plate y que hoy luce como uno de los mejores pagados de la competición con un salario cercano a los 3 millones de dólares, después de haber extendido su contrato en 2024.

Es más, solo en la última ventana de mercado, el campeonato del país vecino sumó siete compatriotas a su haber, incluido el regreso de Bruno Barticciotto, quien regresó a Talleres de Córdoba después de su paso por Santos Laguna de México.

Al hijo de Marcelo se agregaron el arquero Brayan Cortés en Argentinos Juniors, el fichaje de Vicente Pizarro en Rosario Central, la firma de Nicolás Guerra por Instituto de Córdoba, la compra del pase de Maximiliano Gutiérrez en Independiente de Avellaneda, el arribo de Matías Sepúlveda a Lanús y la sorprendente contratación de Damián Pizarro en Racing.

Los más valiosos

En ese universo de jugadores, el Observatorio de Fútbol del CIES -organismo dependiente de la FIFA- elaboró una lista con los jugadores más valiosos de Torneo Apertura entre todos los atletas que conforman la competición, de cualquier nacionalidad.

En el ranking de los diez primeros, el algoritmo de la institución francesa puso a dos futbolistas chilenos, en un expediente que proyecta sus posibles valores en futuras ventas.

De acuerdo con ese argumento, el zaguero central de Boca Juniors Lautaro di Lollo asoma como el futbolista más caro con un valor de venta que llega a los 18 millones de dólares. Segundo en ese ítem aparece otro defensor, Lautaro Rivero de River con 15,8 millones.

En la séptima posición está el primer jugador nacional. Se trata de Carlos Palacios de Boca, a quien le asignan una valoración de 10,8 millones de la moneda norteamericana, a pesar de que no debutó en esta temporada después de ser operado en la rodilla derecha.

Un escalón más abajo se encuentra otro nacional, el mediocampista de Rosario Central Vicente Pizarro, quien fue adquirido a Colo Colo previo pago de 2,2 millones de dólares por el 70% del pase. Según CIES, su precio está fijado en US$ 10,6 millones.