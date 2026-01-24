SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina

    El atacante de 20 años llega a la Academia, a préstamo por un año. Será su tercer club fuera del país, tras las pobres experiencias en Italia y Francia. La salida de Adrián Balboa a Rusia le abrió un espacio al canterano de Colo Colo.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Carlos Tapia
    Damián Pizarro jugará en Racing Club de Avellaneda. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Damián Pizarro asomó como una de las apariciones que generaron mayores expectativas en el último tiempo, ante la escasez de variantes en delantera que ha tenido Chile. De hecho, Colo Colo lo vendió al Udinese, gracias a su rendimiento. Sin embargo, el joven delantero chileno ha transitado por la intrascendencia futbolística. Su paso por Le Havre de Francia no fue fructífero, con lo que su préstamo se acabó anticipadamente. Debía volver al club dueño de su carta.

    Se instaló como una de las posibles incorporaciones para Colo Colo, en el afán de reencontrarse con el fútbol y lograr el resurgimiento de su carrera. Sin embargo, en Macul lo descartaron. El fichaje de Maximiliano Romero abortó cualquier interés que pudo asomar por lograr el retorno del delantero. Ahora, Pizarro tendrá una nueva oportunidad.

    Según conoce El Deportivo, el atacante de 20 años tiene todo acordado para llegar a uno de los grandes de Argentina. Racing incorporará al jugador, mediante un préstamo por toda la temporada 2026. La Academia será el cuarto club en su corta carrera.

    La puerta se terminó abriendo para el chileno luego de que se acordara la venta del ariete Adrián Balboa (ex Deportes Antofagasta) al Pari Nizhny Novgorod de Rusia, operación en la cual el club de Avellaneda recibirá del orden del millón de dólares. Con un cupo disponible para reforzar el ataque, se dio pie para la llegada del santiaguino.

    Pizarro tendrá la misión de ser el relevo de Adrián “Maravilla” Martínez, el centrodelantero titular y gran goleador de los albicelestes. Mientras que su entrenador será Gustavo Costas, una institución en Racing, como futbolista y como entrenador. El chileno se convierte en la tercera incorporación del equipo para esta campaña, sumándose a los mediocampistas Valentín Carboni, cedido desde el Inter, y Matko Miljevic, proveniente de Huracán.

    El exjugador del Cacique se agrega a la nutrida representación chilena en la liga transandina, que comenzó este jueves. Ahora serán 19 los futbolistas criollos en el Torneo Apertura 2026. Racing vuelve a tener un nacional en sus filas. El último fue el nacionalizado Gabriel Arias, quien se fue a Newell’s.

    Damián PizarroRacingLiga argentinaFútbol argentino

