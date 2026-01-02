¿Se acerca a Colo Colo? La decisión de Damián Pizarro que lo aleja del fútbol francés

El futuro de Damián Pizarro en el fútbol está por definirse. Después de viajar a Chile para pasar las fiestas de fin de año, el jugador era esperado en Francia para ponerse bajo las órdenes del técnico de Le Havre.

Sin embargo, el volante ofensivo se quedó en Chile a pesar de que tiene contrato vigente hasta junio con el club galo después de ser enviado allí en calidad de préstamo desde Udinese.

El jugador no ha podido convencer al técnico Didier Digar, por lo que solo ha estado presente en dos partidos, sumando 26 minutos de juego.

De esta manera, en Italia han apuntado que el Udinese se encuentra negociando con el elenco francés para terminar de forma anticipada el préstamo, pero no para quedarse en la escuadra albinegra.

“Todo apunta a que ahora en enero se romperá la cesión de Pizarro en el Le Havre, con el ariete regresando al Udinese, aunque no para quedarse. La idea del club es volver a cederlo a otro equipo europeo, aunque el interés más firme llega desde Chile”, escribió Tutto Udinese.

Un 2025 para el olvido

El año pasado no fue el mejor para Damián Pizarro. El jugador no pudo ser parte del Mundial Sub 20 de Chile, pues el presidente de Le Havre anunció que este no sería liberado de las convocatorias en Francia para viajar para el torneo.

Esto a pesar de las constantes críticas del técnico Didider Digart sobre Pizarro. “Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, aseguró en su momento.

Luego cuestionó la condición física del jugador formado en Colo Colo. “Estamos trabajando para que alcance el ritmo del campeonato. La Ligue 1 es intensa y requiere que los delanteros sean efectivos en espacios reducidos y rápidos al momento de definir”, señaló.

En esta ocasión, sus críticas hacia el desempeño del atacante fueron mucho más fuertes. “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea“, respondió al ser consultado por el medio Paris Normandie Sport.