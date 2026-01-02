Felipe Loyola da un nuevo salto en su carrera. A los 25 años, el mediocampista de la Roja deja Independiente y cambia de aires: partirá a Santos, en el marco de una millonaria operación.

La escuadra que dirige Juan Pablo Vojvoda, quien en Chile dirigió a Unión La Calera, alista un cuadro estelar. Basta decir que el buque insignia es Neymar. Además del chileno, sumaron a los delanteros Rony y Gabriel Barbosa, con la finalidad de potenciar el plantel.

Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

Según la prensa brasileña, la operación que terminará con el mediocampista en Vila Belmiro se cerró en US$ 6 millones por el ochenta por ciento de los derechos económicos del jugador.

Huachipato se frota las manos frente al negocio. En el traspaso del futbolista al equipo argentino, a cambio de US$ 2 millones, se estableció que las utilidades de un potencial negocio futuro se repartirían en partes iguales entre los Diablos Rojos y los acereros.

Felipe Loyola, en la Selección, después de anotarle a Perú. (Foto: Photosport) SIPA/PHOTOSPORT

Inicialmente, el pase de Loyola se había tasado en US$ 8 millones por la totalidad de la ficha. De hecho, antes de que surgiera el interés del gigante brasileño, se habló con insistencia de que el volante nacional figuraba como opción en clubes europeos de alta magnitud, como el Bayern Múnich y la Juventus. En ambos casos, se mencionaba una operación cercaba a los US$ 10 millones.

Los acereros aún esperan una comunicación oficial de parte de sus socios en la operación. “No hemos recibido información oficial al respecto aún. Si es así, bienvenido, nos deberán pagar lo que nos corresponde y todos contentos”, explica Hernán Rosenblum, dueño del equipo siderúrgico a El Deportivo. “Hay un protocolo que debe aplicarse, según contratos”, precisa, respecto del mecanismo diseñado para que se traspasen los respectivos recursos.