El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

Vicente Reyes es una de las grandes promesas del arco chileno. El arquero de 22 años suma varias convocatorias a la Roja, aunque sin debutar. Sin embargo, en Inglaterra todavía no logra la consolidación. Y, en ese tránsito, sufrió un duro revés.

El meta nacido en Estados Unidos destacó en el Atlanta United 2, lo que le valió su paso al Norwich, equipo que lo hizo debutar en la Championship y que tras varias cesiones lo envió a préstamo al Peterborough United de la League One, tercera categoría del fútbol inglés. Sin embargo, la cesión no terminó bien.

Luego de haber jugado solo siete partidos, cuatro de ellos por la liga, durante el semestre en que estuvo, fue el propio técnico Luke Williams quien confirmó que el golero nacional culminó anticipadamente su estadía en los Posh.

“Es difícil ser portero cuando tienes a Alex Bass enfrente, pero él ha entrenado excelentemente y realmente ha ayudado al grupo con su actitud positiva, así que le agradecemos su esfuerzo y esperamos ver su trayectoria”, declaró el estratega.

“Estoy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar. Ha sido bastante rápido; ayer me enteré del interés y quería hacerlo, ya que es una buena oportunidad para mí”, había manifestado Reyes, a su llegada a su nuevo club. Sin embargo, no resultó como esperaba y Norwich deberá ver qué hace.

¿Quién es Vicente Reyes?

Vicente Reyes apareció en 2018 en la órbita de la Roja, al ser considerado para el combinado Sub 17 que al año siguiente intervino en el Sudamericano de la categoría, en Perú. En 2023, estuvo en la Sub 20. Al año siguiente, fue titular en el Preolímpico de Venezuela. En mayo, Ricardo Gareca lo incluyó en la lista larga para la Copa América.

Reyes ha asumido que las cesiones forman parte del proceso de su consolidación profesional. “Era el plan que el club tenía para mí desde el principio. Todo está encajando. He ido ganando experiencia con el primer equipo y a través de mis cesiones. Me siento muy seguro de que este es el lugar adecuado para mí”, dijo cuando debutó en el Norwich City.