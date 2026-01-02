Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasa de la mejor manera en la liga española. El elenco rojiblanco cerró el año 2025 en el décimo puesto de la tabla con 20 puntos tras 17 fechas disputadas, acumulando 20 puntos gracias a seis victorias, dos empates. Claro que las nueve derrotas acumuladas, siendo la última contra el Real Madrid, comienzan a incomodar en el equipo.

Uno de los principales apuntados sobre este rendimiento ha sido el técnico argentino Matías Almeyda, quien en la previa del choque de este domingo contra Levante, tomó la palabra para descartar una eventual salida anticipada del cargo.

“Reiterar temas que ya he expresado es un poco en vano. Quien me conoce sabe que pienso de una manera y que sostengo mi pensamiento mientras esté en mis posibilidades. Sacar noticias no reales no beneficia mucho y habla de los que las sacan y no de mí. Yo ya expresé el amor que le tengo a este lugar y el respeto”, señaló el adiestrador.

Es más, para graficar de mejor manera que se siente contento en el club, remarcó que “me tienen que sacar de acá con 10 jueces”.

“Estoy muy feliz donde estoy. Me costó mucho llegar a la Liga española. Me costó años dar vueltas por el mundo y no lo voy a dejar fácil, porque costó. Fueron 6 meses de aprendizaje para adaptarme a lo que significa la Liga, el juego, las costumbres, la cultura futbolística y el estudio que se hace a los rivales individual y colectivamente. Fue de mucho aprendizaje y me pone feliz. Pero no me puedo parar, hay que seguir corrigiendo…”, profundizó.

De todas maneras, Almeyda no podrá estar presente en el banco para el duelo contra el colista de este fin de semana, pues debe cumplir con un partido de suspensión.

“Hemos encontrado una regularidad que por momentos se mantenía y por momentos se bajaba, pero el cambio de sistema le dio seguridad. Estamos llegando a ese equilibrio que buscábamos de ese juego de control y con llegadas. En el último partido ante un gran rival las tuvimos. Tenemos que mejorar, no sé si en definición, en un juego más rápido… Sí vi un crecimiento del equipo. Más o menos estamos en los parámetros de lo que pensábamos”, valoró sobre el desarrollo del plantel.

También se dio el tiempo para referirse a las bajas obligadas por lesión que tiene el plantel, entre ellas la de Gabriel Suazo quien tuvo una recaída de su última lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

“Siempre se estudia y vamos modificando cargas, fuerza… Es verdad que es fútbol y no somos sólo nosotros, muchos equipos sufren lesiones. Hay muchos jugadores que han vuelto a sufrir lesiones en mismas zonas, otros que ya se lesionaban antes de que llegáramos nosotros... Estamos en estudio para que sean menos. Preocupan pero no nos dormimos. Siempre va a haber lesiones en el fútbol”, expuso.

Por último, se refirió a la posibilidad de que Sergio Ramos pueda comprar al Sevilla. “No sé si es real o no. Son temas en los que no me meto. Lo respeto como persona y como jugador. Es una leyenda a nivel mundial. Lo que pueda llegar a ser como economista, no me meto”.