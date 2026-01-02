El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham

Universidad de Chile se prepara con todo para iniciar la temporada 2026. Tras la llegada de Francisco Meneghini al banco, la escuadra se encuentra preparando el plantel que intentará quedarse con el título del torneo nacional.

Mientras esto ocurre, la dirigencia de la U también celebra por un hecho que se vive en Europa. En medio del mercado de fichajes en el Viejo Continente, el West Ham United de la Premier League decidió llevar a Valentín Castellanos proveniente de la Lazio.

Según ha dado a conocer el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano, los Hammers llegaron a un acuerdo para pagar 29 millones de euros al conjunto italiano por el delantero.

🚨⚒️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.



Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷



West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Este movimiento también desata alegría en Chile, pues debido al mecanismo de solidaridad de la FIFA, los equipos formadores de un jugador reciben dinero por las futuras transferencias de los deportistas.

Por este concepto, a la U le corresponde el equivalente al 1% por el tiempo que estuvo en el conjunto nacional durante su edad formativa, la que va entre los 16 y 23 años.

Considerando lo anterior, a los universitarios le corresponde una tajada cercana a los 300.000 euros (poco más de 317 millones de pesos).

Castellanos se marcha de Lazio después de estar tres temporadas de forma consecutiva en el club. En la última temporada registró dos goles y tres asistencias en los 12 partidos en los que fue parte, tanto en la Serie A como en la Copa Italia.

Comienza la pretemporada en la U

Francisco Meneghini ha dado inicio a sus trabajos para conformar el plantel 2026. Una de las primeras medidas que adoptó fue llamar este viernes a los futbolistas juveniles de la institución para conocerlos durante el fin de semana.

La idea es saber si los puede integrar al primer equipo, que empieza a trabajar este lunes 5 de enero.

“Necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar, que valoran estar en un lugar tan importante. No quiero que pase en este club -u otros- que vuelven a de préstamos a los 21, 22 o 23 años y ahí es cuando valoran y la posibilidad capaz ya pasó. Tienen que ganarse un lugar”, aseguró Meneghini durante su presentación.

“Un juvenil de la U, quizás 16 ó 17 años, que viene a entrenar con nosotros, tiene que estar consciente de que está entrenando con jugadores que han marcado la historia del club y la van a seguir marcando. Así que eso es un valor muy importante que tiene el plantel y quiero que los chicos que vengan a participar lo tengan muy presente”, añadió.

Una medida que también fue destacada por el gerente deportivo Manuel Mayo. “Conoce muy bien a nuestros juveniles, pero entrenarlos es distinto. El pidió adelantar tres días los trabajos con ellos para verlos en vivo, entrenarlos. Eso es una aptitud positiva”, valoró el dirigente.