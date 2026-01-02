SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La armada juvenil de la U que busca convencer a Paqui Meneghini

    El nuevo técnico de Universidad de Chile espera conocer a los jugadores formados en casa antes de continuar con la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francisco Meneghini conocerá a los juveniles de la U. Foto: @udechile.

    En Universidad de Chile espera tener una temporada fantástica y se alista desde ya para lograrlo. Después de que la U determinara a Francisco Meneghini como su técnico para 2026, el DT se encargó de dar a conocer la meta de los laicos: conseguir un nuevo título de la liga nacional.

    Para ello, centrará sus primeras miradas en los jugadores de casa. Los juveniles de la institución asoman como uno de los aspectos clave que busca potenciar el adiestrador más allá de la exigencia reglamentaria.

    Por lo mismo, estos están citados para este viernes, un par de días antes a que inicie los trabajos con el resto del grupo con el fin de conocerlos y detectar en ellos un interés real de formar parte del plantel de honor del conjunto estudiantil.

    Comenzaremos a entrenar el viernes con juveniles. Me interesa conocer cómo están. Los quiero entrenar, conversar con ellos. Hay veces en que es mejor quedarse con el chico de casa en lugar de un refuerzo de fuera que no convence”, señaló Paqui hace algunos días durante su presentación oficial.

    “La competencia interna es muy importante. Hay jugadores que tienen un peso superior dentro del club y eso es bueno para los jóvenes. Lo importante es que todos juntos construyamos un equipo acorde a lo que necesita el club”, añadió más adelante.

    ¿En quiénes se centrarán las miradas?

    De esta manera, los ojos de Paqui Meneghini y su cuerpo técnicos estarán puestas en varios jugadores. Entre ellos destacan Ignacio Vásquez, Flavio Moya o Agustín Arce que regresa de su préstamo desde Deportes Limache.

    También aparece el nombre de Ignacio Sáez, quien se muestra como alternativa en la pelea por el arco con Gabriel Castellón. También está el caso del venezolano Bianneider Tamayo, quien fue uno de los jugadores con los que Unión Española intentó repuntar en el torneo antes de perder la categoría.

    Además, está la opción de quienes ya firmaron un contrato profesional. Aquí se encuentran el volante Lucas Barrera, John Cortés, que fue parte del Mundial Sub 17 con la Roja, y el venezolano Andrés Bolaño quien también estivo presente en la Copa juvenil, pero vistiendo la Vinotinto.

    Por último está el caso de Salvador Negrete. El puntero de 19 años fue una de las piezas que integró el plantel de Deportes Puerto Montt que consiguió el ascenso a la Primera B del fútbol nacional.

    El caso que respalda la idea de Meneghini

    Joaquín Muñoz debutó como profesional en el O'Higgins de Meneghini con 16 años. Foto: @joakoo.14m / Instagram.

    El técnico argentino, demostró que no tiene problemas con la edad de los futbolistas mientras rindan en su último paso por O’Higgins.

    En la temporada pasada, en el duelo en que los celestes visitaron a Everton en Viña del Mar, entró a la cancha Joaquín Muñoz, con 16 años, para reemplazar a Joaquín Montecinos en el minuto 70 del duelo.

    Si bien la orden de entrar a la cancha fue de Federico Martorell, el juvenil ya había sido convocado con anterioridad.

    “Estoy contento. No me esperaba el triunfo. El debut tan temprano, apenas tengo 16 años”, señaló en la oportunidad Muñoz en diálogo con TNT Sports.

    “Me queda un camino muy grande por recorrer. Estoy muy contento, pero lo tomo con tranquilidad”, agregó.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UFrancisco MeneghiniPaqui Meneghini

