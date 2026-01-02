El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

Uno de los entrenadores que ha quedado en la historia de Universidad de Chile es Jorge Socías. bajo su dirección técnica la U puso fin a una espera de 25 años para volver a ser campeón.

A pesar de este logro, el cierre de su estadía en el banco de los azules no fue tan grato. Así lo dejó ver en diálogo con el podcast El Gerente.

“Hay muchas espinas. Yo a veces me pregunto por qué sigo siendo de la U. Soy de la U por la gente, por la institución, por sus hinchas y los futbolistas. No por los dirigentes. Jugué 14 años en Universidad de Chile. Ambrosio Rodríguez llevaba un año y es capaz de echarte porque les dio la gana”, indicó de entrada, repasando su etapa como futbolista en el equipo.

“Yo me fui de la U siendo titular, pero tenía claro que si me pasaba alguien tenía que irme. Era muy fácil decirme: ‘Jorge, ¿qué te parece un año más?’. Hasta el día de hoy no tengo despedida, paso el aviso. Han despedido a jugadores que han jugado un año en la U. ¿Y yo?”, cuestionó.

Lugo la conversación se dirigió a su etapa como técnico, la cual desarrolló entre 1994 y 1995, y que luego retomó en 2007.

“Debo ser el único técnico bicampeón en el mundo al que lo echaron. Fui el único al que echaron cuando llegó Azul Azul, en 2007. ¿Cómo no voy a estar dolido? Algo tengo que tener adentro”, lanzó.

La esperanza está puesta en Meneghini

En la ocasión también aprovechó de referirse a la llegada de Francisco Meneghini como entrenador de los azules para enfrentar la temporada 2026. “Esperemos ver cuál es su resultado en la U. Hizo una buena campaña en O’Higgins, ha tenido de dulce y agraz. Bueno, como es esta carrera también. Esperemos que le vaya bien, no tanto por el lado de Azul Azul, sino de la gente de la U. Eso es lo que a mí me preocupa. La gente, el hincha. Mi hermano, mi yerno”, apuntó.

Más adelante, dio a conocer cuál es el método de un entrenador que más le agrada para llegar de mejor manera con el mensaje a los futbolistas. “Creo en la cercanía que tiene que tener el técnico con el jugador, tener una conversación. Tratar de escucharlo, tratar de saber lo que siente. Ir buscando el ajuste y el respeto. Uno puede tener su distancia, pero no podemos estar en esquinas diferentes”.

Luego, cuestionado por el perfil de Marcelo Bielsa, indicó que “parece que hacía llegar todos sus comentarios a través de sus colaboradores. El no tenía una conversación cercana con los jugadores, o muy poca. Es la forma de ser de él, su personalidad, pero fue un gran técnico. Le hizo muy bien a Chile y donde ha estado... Creo que es otra forma de relacionarse“.

Y a propósito de técnicos que dirigieron a la Roja, estableció que “fue un error echar a (Eduardo) Berizzo. Debían haber tenido un poco más de tranquilidad, de calma y que fuera responsable el proceso. El proceso lo tiene que empezar una persona y ya. Si el proceso ya no da para más, bueno, hay que cortarla. No podemos interrumpir un proceso. Cuando yo contrato a alguien es porque creo en esa persona, sino por qué lo traigo”.