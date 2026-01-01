SUSCRÍBETE POR $1100
    “No todo resultó como soñábamos”: la sentida carta en año nuevo de Aníbal Mosa por el complejo centenario de Colo Colo

    Justo a la medianoche, el presidente de Blanco y Negro publicó una carta a través de las redes sociales del club, en donde reconoció las dificultades vividas en uno de los años más difíciles para los albos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El 2025 debía ser un año de celebración para Colo Colo. El Cacique apostó fuerte para su centenario e, incluso, Aníbal Mosa declaró que la idea era pelear el título de la Copa Libertadores. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos y los albos quedaron eliminados de todos los torneos y tampoco pudieron clasificar a los certámenes internacionales de esta temporada, además de enfrentar tragedias fuera de la cancha.

    En medio de los festejos por el año nuevo, el timonel de Blanco y Negro envió una sentida carta a los hinchas del Cacique, la que fue publicada a la medianoche en las redes sociales de la institución.

    “Al cerrar este 2025, año en que conmemoramos los 100 años de historia de Colo-Colo, quiero dirigirme a cada hincha, funcionaria, funcionario, jugadora, jugador, colaboradores y partner de nuestro club, con un mensaje de agradecimiento, reflexión y esperanza”, comenzó señalando.

    En ese sentido, el dirigente admitió las complejidades que enfrentaron. “El año del Centenario fue intenso y durisimo para todos. Nos propusimos estar a la altura de un siglo de historia y eso implicó enfrentar dificultades deportivas e institucionales que pusieron a prueba nuestra capacidad de autocritica, gestión y unidad. No todo resultó como soñábamos, y lo asumimos con responsabilidad, entendiendo que Colo-Colo siempre debe aprender incluso en los momentos más complejos”, prosiguió.

    De todos modos, en sus palabras también destacó lo positivo. “Avanzamos en el fortalecimiento del fútbol formativo, reafirmamos el liderazgo del fútbol femenino, impulsamos proyectos de infraestructura y dimos pasos importantes en materia de seguridad, modernización y vinculo con nuestra comunidad. El Centenario no solo fue una conmemoración, también fue una oportunidad para sentar bases sólidas de futuro”, indicó.

    “Cerramos este año historico con la convicción de que Colo-Colo es más grande que cualquier dificultad. La fuerza de su gente, su memoria y sus valores siguen siendo el motor que nos empuja a mejorar y a proyectarnos con responsabilidad”, añadió.

    Desafíos futuros

    A pesar de los duros coletazos que dejó el centenario albo, Mosa se mostró ilusionado: “Miramos el 2026 con esperanza renovada. Será el comienzo del segundo siglo de nuestro club, un tiempo para consolidar aprendizajes, elevar nuestros estándares y volver a ilusionamos en todos los frentes. Con trabajo, humildad y unidad, seguiremos construyendo el Colo-Colo que nuestra historia y nuestra hinchada merecen”.

    Finalmente, el puertomontino cerró su mensaje con un llamado a la unidad. “Gracias por sor parte de este Centenario, por acompañamos en cada paso y por creer siempre en este escudo. Que este fin de año sea un tiempo de encuentro y renovación y que el nuevo año nos encuentre más unidos que nunca. Feliz Año Nuevo colocolinas y colocolinos!”, concluyó.

    Más sobre:FútbolColo ColoAníbal MosaBlanco y NegroCentenario

