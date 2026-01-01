SUSCRÍBETE POR $1100
    El regreso de otro exazul que marca la llegada de Paqui Meneghini como técnico en la U

    Uno de los ayudantes que tendrá el nuevo entrenador de Universidad de Chile defendió los colores de la institución en 2007.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @udechile /X.

    Universidad de Chile ya tiene listo al cuerpo técnico que liderará al equipo en la Liga de Primera de 2026. Francisco Meneghini fue el elegido y este martes fue presentado oficialmente en el club.

    Además, con la llegada de Paqui al banco se vivirá otro regreso de un jugador con pasado azul. Se trata de Federico Martorell, quien llega como uno de los ayudantes técnicos de Paqui al CDA.

    El argentino de 44 años ya se encontraba trabajando con el DT en O’Higgins, por lo que ahora lo acompañará de regreso a la U.

    El exdefensor vistió la camiseta de los laicos en el torneo de Apertura de 2007 y fue uno de los mencionados por Meneghini al momento de enfatizar la cercanía que tenía él y su cuerpo técnico con la U.

    Federico Martorell que también jugó en el club, entonces creo que tenemos la capacidad”, indicó en el momento.

    Tras su paso por la U como futbolista, Martorell continuó su carrera defendiendo a O’Higgins antes de comenzar su aventura en el extranjero que lo llevó a Grecia, Chipre, Venezuela y Argentina antes de regresar al país para vestir las camisetas de San Luis y Cobresal, club con el que se coronó campeón en 2015.

    Alistando la pretemporada

    Una de las primeras misiones que tendrán Paqui Meneghini y Federico Martorell junto al resto del cuerpo técnico será la de evaluar a los jugadores juveniles de la U, a quienes citó para este viernes 2 de enero.

    Según lo planteado por el DT, la idea es evaluar qué alternativas tiene en casa para elaborar el plantel antes de comenzar a buscar incorporaciones fuera del club.

    “Comenzaremos a entrenar el viernes con juveniles. Me interesa conocer cómo están. Los quiero entrenar, conversar con ellos. Hay veces en que es mejor quedarse con el chico de casa en lugar de un refuerzo de fuera que no convence. Por ahora no hay nada definido”, estableció.

    Más adelante, enfatizó que “en general lo que busco es rendimiento, no me fijo en la edad del jugador. La competencia interna es muy importante. Hay jugadores que tienen un peso superior dentro del club y eso es bueno para los jóvenes. Lo importante es que todos juntos construyamos un equipo acorde a lo que necesita el club”.

    Por otro lado, se dio el tiempo para responderle a quienes no están seguros con el hecho de que él sea el indicado para tomar el mando del equipo. “Entiendo las dudas que puede haber por mi llegada, pero no son dudas que yo tenga. Tengo mucha convicción y confianza en el cuerpo técnico. Tenemos mucha capacidad, confió en la capacidad para formarme como entrenador. Todo eso me ha dado un bagaje que me ha dado confianza y eso es lo que voy a poner en juego cuando se presenten momentos complicados. Me considero capacitado para enfrentarlos”, lanzó.

    Por último, llamó a la calma ante el proceso de contratación de refuerzos. “Entiendo la impaciencia de los hinchas. El día de ayer (lunes) fue un día de mucho avance y los jugadores van a llegar”, concluyó.

    FútbolUniversidad de ChileLa UFrancisco MeneghiniPaqui Meneghini

