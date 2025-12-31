SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    El atacante suma una nueva opción para cambiar de equipo y de continente. El Derby County le abre la puerta de salida.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ben Brereton suma minutos en el Derby County, pero no celebraciones. Foto: @dcfcofficial.

    Ben Brereton no lo está pasando bien en Inglaterra. Su paso por el Derby County, que compite en la Championship, la segunda categoría del fútbol isleño, no ha sido todo lo fructífero que esperaba el ariete y, en ese escenario, el atacante de la Selección empieza a analizar opciones para darle un giro a su carrera.

    El cambio puede ser radical. El delantero se abre, incluso, a la posibilidad de dejar Europa. Hace algunas semanas, su nombre fue ligado al Toronto FC, que compite en la Major League Soccer estadounidense. Sin embargo, no es la única posibilidad que manejan sus agentes.

    Ben Brereton se acerca a América: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    Los representantes del jugador también exploran un potente mercado sudamericano: el brasileño. En las últimas horas, se conoció la intención de acercar su nombre al Corinthians, uno de los clubes más potentes del país más grande de Sudamérica, que cuenta con la liga más potente de esta parte del mundo.

    “Ante la imposibilidad de consolidarse en el Derby County de Inglaterra, Ben Brereton ha sido oficialmente puesto a disposición en el mercado de fichajes“, consigna la agencia brasileña RTI Esporte.

    Ben Brereton celebra después de anotar ante Rusia. (Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh)

    “Con la aprobación de sus representantes, el delantero ha sido ofrecido a clubes como el Corinthians y el Toronto FC“, añade.

    Hay distintas visiones. “RTI Esporte ha sabido que el Corinthians y el Toronto FC están evaluando el acuerdo desde diferentes perspectivas. El club brasileño considera que la apretada agenda y la visibilidad de la Copa Libertadores podrían ser una herramienta para recuperar la prominencia del delantero”, sostiene la publicación.

    “El Toronto FC , por otro lado, considera la MLS (Major League Soccer) como un entorno con menos presión deportiva y margen para la reconstrucción técnica. De hecho, el club canadiense no tuvo una buena temporada y quiere reforzar su plantilla en 2026″, añade, desde otro ángulo.

    Brereton pertenece al Southampton. El interesado en sus servicios debe asumir un compromiso relevante: su salario anual bordea los US$ 1,6 millones.

    Más sobre:Ben BreretonSelecciónLa RojaDerby CountyCorinthiansTorontoFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Minsal y Mineduc, los ministerios de las reformas pendientes del gobierno de Gabriel Boric

    Los 10 hitos que sacudieron a Chile en 2025

    Lo más leído

    1.
    La fórmula de la U para transformar a Juan Martín Lucero en el ‘9′ de Paqui Meneghini

    La fórmula de la U para transformar a Juan Martín Lucero en el ‘9′ de Paqui Meneghini

    2.
    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    3.
    Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil tras presentar problemas cardíacos

    Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil tras presentar problemas cardíacos

    4.
    La respuesta de Paqui Meneghini a Claudio Borghi tras las críticas por su salario en la U

    La respuesta de Paqui Meneghini a Claudio Borghi tras las críticas por su salario en la U

    5.
    Con Pulgar en la oncena ideal: Arrascaeta arrasa con Messi y se anota como el nuevo Rey de América

    Con Pulgar en la oncena ideal: Arrascaeta arrasa con Messi y se anota como el nuevo Rey de América

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo
    Chile

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones
    Negocios

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia
    El Deportivo

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa
    Mundo

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar
    Paula

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares