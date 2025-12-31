Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

Ben Brereton no lo está pasando bien en Inglaterra. Su paso por el Derby County, que compite en la Championship, la segunda categoría del fútbol isleño, no ha sido todo lo fructífero que esperaba el ariete y, en ese escenario, el atacante de la Selección empieza a analizar opciones para darle un giro a su carrera.

El cambio puede ser radical. El delantero se abre, incluso, a la posibilidad de dejar Europa. Hace algunas semanas, su nombre fue ligado al Toronto FC, que compite en la Major League Soccer estadounidense. Sin embargo, no es la única posibilidad que manejan sus agentes.

Ben Brereton se acerca a América: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

Los representantes del jugador también exploran un potente mercado sudamericano: el brasileño. En las últimas horas, se conoció la intención de acercar su nombre al Corinthians, uno de los clubes más potentes del país más grande de Sudamérica, que cuenta con la liga más potente de esta parte del mundo.

“Ante la imposibilidad de consolidarse en el Derby County de Inglaterra, Ben Brereton ha sido oficialmente puesto a disposición en el mercado de fichajes“, consigna la agencia brasileña RTI Esporte.

Ben Brereton celebra después de anotar ante Rusia. (Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh)

“Con la aprobación de sus representantes, el delantero ha sido ofrecido a clubes como el Corinthians y el Toronto FC“, añade.

Hay distintas visiones. “RTI Esporte ha sabido que el Corinthians y el Toronto FC están evaluando el acuerdo desde diferentes perspectivas. El club brasileño considera que la apretada agenda y la visibilidad de la Copa Libertadores podrían ser una herramienta para recuperar la prominencia del delantero”, sostiene la publicación.

“El Toronto FC , por otro lado, considera la MLS (Major League Soccer) como un entorno con menos presión deportiva y margen para la reconstrucción técnica. De hecho, el club canadiense no tuvo una buena temporada y quiere reforzar su plantilla en 2026″, añade, desde otro ángulo.

Brereton pertenece al Southampton. El interesado en sus servicios debe asumir un compromiso relevante: su salario anual bordea los US$ 1,6 millones.