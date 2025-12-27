SUSCRÍBETE POR $1100
    Ben Brereton suma un nuevo partido sin marcar y fue “sacrificado” en medio de rumores sobre su partida

    El seleccionado chileno no celebra un gol desde septiembre pasado, suma críticas de la prensa inglesa y suena en un equipo de la Major League Soccer.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Ben Brereton suma minutos en el Derby County, pero no celebraciones. Foto: @dcfcofficial.

    Ben Brereton no lo está pasando bien en el fútbol inglés. Pese a que suma varios minutos (1321) en su actual institución, Derby County, su artillería está lejos, muy lejos, de ser efectiva. Por lo que la paciencia de la prensa, de los hinchas y de su propio club, se está agotando. Tanto así que en la jornada de este viernes, fue “sacrificado” por su técnico, John Eustace.

    El seleccionado chileno fue titular en el duelo contra Birmingham City, en el tradicional Boxing Day del fútbol inglés. Pero la expulsión de Joe Ward en el minuto 39, por doble amarilla, cambió el panorama del equipo de los carneros.

    No sólo eso. La tarjeta roja puso una nube negra sobre el equipo blanco, que ganaba por la mínima con gol de Patrick Agyemang, en el minuto 27, por lo que el estratega británico decidió poner un hombre más en la zona media para intentar defender el resultado (Ebou Adams) y sacar a un delantero. ¿El elegido? Brereton.

    Con ello, el ninguneado por Ricardo Gareca sumó su decimosexta sustitución en la Championship (la B de los ingleses), en los 18 partidos que ha jugado, y nuevamente se quedó sin alzar los brazos al cielo. De hecho, este semestre sólo ha anotado un gol con su nueva camiseta. Lo hizo en septiembre pasado, cuando el Derby igualó con Wrexham a un gol y su equipo terminó empatando a uno con el Birmingham City.

    Ben Brereton sólo lleva un gol con el Derby County. Foto: @dcfcofficial (X).

    El respaldo del técnico y donde podría ir

    Una de las cosas que buenas que ha tenido su mala campaña es que su director técnico aún confía en él. Eustace habló con BBC Sport y defendió al hombre que renació en la Roja bajo el mando de Nicolás Córdova.Sé que hay mucho más por venir de Ben. Él sería el primero en decir que también hay mucho más por venir”, señaló el adiestrador.

    Pero la prensa de ese país no tuvo piedad en el análisis del desempeño de “Big Ben”. “El jugador fracasado de los Saints, quien actualmente se encuentra en una situación difícil cedido en el Derby County”, escribió Yahoo UK.

    En tanto, el Derby Telegraph añadió que Ben “trabaja duro por la causa, pero nada más. Fue sacrificado en el descanso, ya que Derby optó por un hombre extra en el mediocampo” y lo calificó con nota 5 de un máximo de 10.

    Por último, Sky Sports sentenció que “el Derby también tendría que aceptar una liberación anticipada de su préstamo”. Y esa variante es manejada en el mercado de pases de fin de año, pues el mencionado medio aseveró que Toronto FC de la Major League Soccer (MLS) lo tiene en carpeta. “Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficial con Southampton (dueño del pase del chileno), pero sí está explorando las condiciones", publicó Sky.

