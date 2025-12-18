Ben Brereton ha realizado prácticamente toda su carrera en Inglaterra. La excepción es el infructuoso paso que tuvo por el Villarreal. Tardó poco en volver al país en que nació y en el que se siente más cómodo desde el punto de vista futbolístico.

El delantero, quien en en los amistosos ante Perú, en La Florida y Sochi, y frente a Rusia, retomó el camino goleador con la Selección, milita hoy en el Derby County, de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. En 16 encuentros, ha marcado un gol.

¿Brereton cambia de aires? El insospechado destino que se le atribuye al delantero de la Roja

El atacante podría darle un drástico giro a su carrera. Literalmente, de miles de kilómetros. En Inglaterra aseguran que el ariete, quien ha defendido a la Selección en 40 oportunidades y ha marcado en nueve ocasiones, cambiaría radicalmente de aires.

Ben Brereton en el festejo del único gol que ha marcado en el Derby County. (Foto: @dcfcofficial, X).

El Toronto FC, que milita en la Major League Soccer, busca una solución ofensiva. Brereton calza con la definición del delantero que necesita. “Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el ‘Soton’, pero sí está explorando las condiciones“. describe Sky Sports. Soton es un apócope de Southampton.

"El club con sede en Canadá busca reforzar su plantel de cara a la próxima temporada en el BMO Field, que comienza con un partido de visitante contra el FC Dallas el 21 de febrero", complementa FLF.

El Southampton buscará rentabilizar en alguna medida la abultada inversión que realizó por el atacante, hoy de 26 años: le pagaron US$ 7 millones al Submarino Amarillo para quedarse con sus derechos.