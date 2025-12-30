SUSCRÍBETE POR $1100
    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El entrenador explicó la motivación con la que llega al cuadro universitario y cómo espera conseguir la gran meta de obtener el título de la liga nacional.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francisco Meneghini fue presentado como DT de la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile entra de pleno en el proceso de estructurar al plantel para la temporada 2026. Este martes fue presentado oficialmente Francisco Meneghini como técnico de los azules. En la instancia el adiestrador explicó la motivación que tuvo para volver a ser parte de la escuadra, ahora como DT del primer equipo del club.

    Se presentó esta posibilidad y no lo dudé en ningún momento. Es el club que cuando comencé mi carrera quería dirigir. Conozco el medio chileno y el proceso de la U va en alza. En los últimos años se han sentado bases para conseguir el objetivo que está muy claro”, señaló de entrada Paqui.

    Luego comentó que ya se encuentran trabajando junto a la dirigencia en la conformación del plantel para la temporada de 2026, donde los juveniles tendrán un factor clave.

    “Han salido jugadores que se han anunciado. La mayoría son del sector de ataque, entonces necesitamos refuerzos ahí. Hay otras posiciones que se evalúan. Comenzaremos a entrenar el viernes con juveniles. Me interesa conocer cómo están. Los quiero entrenar, conversar con ellos. Hay veces en que es mejor quedarse con el chico de casa en lugar de un refuerzo de fuera que no convence. Por ahora no hay nada definido”, estableció.

    Una de las zonas a reforzar es el ataque. “De nombres, no creo que sea conveniente hablar. En un mercado de pases hablar de un jugador no nos aporta nada. En el caso de Vargas, sabemos lo que representa para el club y lo que representa el club para él. En el perfil, creo que es importante tener distintos tipos de delanteros. Hay momentos en que es necesario tener a ese referente. Pero también es importante tener delanteros que participen del juego, considerando el perfil de jugadores que tenemos del mediocampo hacia adelante”, explicó.

    También enfatizó que “en general lo que busco es rendimiento, no me fijo en la edad del jugador. La competencia interna es muy importante. Hay jugadores que tienen un peso superior dentro del club y eso es bueno para los jóvenes. Lo importante es que todos juntos construyamos un equipo acorde a lo que necesita el club”.

    Sobre las negociaciones con la dirigencia para fijar su llegada, Paqui reveló que “las exigencias no fueron necesarias, porque lo primero que dije es que tenemos que ser campeones. Es lo que corresponde después de tantos años y después de los últimos dos años. Después de sentar bases, hay fundamentos para hacerlo y estamos capacitados para hacerlo. Cada partido tiene una exigencia, pero hay que enfocarse partido a partidos para crear un equipo fuerte. Tenemos tres torneos nacionales, porque se agrega la Copa de la Liga. Nos va a permitir usar un número importante de jugadores y eso se va a ir gestionando. La prioridad es ganar el torneo nacional. No solo hay que poner el foco en la fecha 30, sino en cómo vamos a lograr eso”.

    Dudas y refuerzos

    Por otro lado, se dio el tiempo para responderle a quienes no están seguros con el hecho de que él sea el indicado para tomar el mando del equipo. “Entiendo las dudas que puede haber por mi llegada, pero no son dudas que yo tenga. Tengo mucha convicción y confianza en el cuerpo técnico. Tenemos mucha capacidad, confió en la capacidad para formarme como entrenador. Todo eso me ha dado un bagaje que me ha dado confianza y eso es lo que voy a poner en juego cuando se presenten momentos complicados. Me considero capacitado para enfrentarlos”, lanzó.

    Por último, llamó a la calma ante el proceso de contratación de refuerzos. “Entiendo la impaciencia de los hinchas. El día de ayer fue un día de mucho avance y los jugadores van a llegar”, concluyó.

