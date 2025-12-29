SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    Este lunes el técnico fue anunciado oficialmente como el nuevo adiestrador de Universidad de Chile para la temporada 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @udechile /X.

    Universidad de Chile comienza a tomar forma de cara a la temporada 2026. Este lunes fue oficializada la llegada de Francisco Meneghini al banco de la U. Paqui comandará a la U tras una gran campaña con O’Higgins, que fue tercero y clasificó a la Copa Libertadores.

    El joven estratega, de 37 años, será quien lidere la pretemporada, cuyo inicio está previsto oficialmente para la próxima semana, específicamente el lunes 5 de enero.

    Con entusiasmo anunciamos que la campaña 2026 del Romántico Viajero será liderada por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien previamente fue aprobado de manera unánime por el directorio y, con el acuerdo ya firmado por dos temporadas, se convierte oficialmente en el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, dio a conocer el club en su página oficial.

    “El adiestrador argentino de 37 años asume este nuevo desafío antecedido de un gran 2025 al mando de O’Higgins de Rancagua, cuadro con el que clasificó a la Conmebol Libertadores 2026 tras ubicarse en el tercer lugar del Torneo Nacional, con un 62,2% de rendimiento (16V/8E/6D)”, destacaron.

    También resaltaron que “si bien hoy unimos nuestros caminos profesionales con Meneghini para dirigir al Primer Equipo masculino, el entrenador ya conoce nuestra institución al haber trabajado en el Fútbol Formativo entre 2011 y 2013, y con Sebastián Beccacece, como ayudante técnico, en 2016”.

    “Como Club estamos felices de empezar este nuevo ciclo de trabajo junto con Francisco Meneghini y su cuerpo técnico. Sin duda, su calidad profesional será una garantía de nivel futbolístico y potenciará al equipo de cara a los desafíos de la temporada 2026”, concluyeron.

    Las primeras palabras de Meneghini

    Algunos minutos más tarde, la U publicó un video en sus redes en las que dieron a conocer las primeras palabras de Meneghini en las que se refiere a la gran meta que tiene el club para 2026.

    El objetivo está muy claro. Es ser campeón del Torneo Nacional. Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U o conoce el club sabe que es lo que necesita el club esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa”, comienza apuntando el DT.

    Obviamente un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido en ningún torneo, pero la prioridad nuestra va a ser salir campeón del torneo. Es el torneo que marca la regularidad, que marca quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros. Entonces vamos a ir por ahí”, prosiguió Paqui.

    Entonces va a haber dos torneos más nacionales en formato de copa y el partido de la Copa Sudamericana que es muy importante, porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente. Viene de hacer una campaña muy, pero muy buena tanto en Libertadores como Sudamericana, pero la prioridad es ser campeón del Torneo Nacional”, insistió Meneghini.

    Y para conseguir aquello, el estratega ya le puso tarea a la dirigencia. El entrenador hizo llegar la lista de posiciones que busca reforzar: dos centrodelanteros, un extremo y un arquero que le pelee la titularidad a Gabriel Castellón.

    Si bien en el Centro Deportivo Azul buscan transmitir tranquilidad respecto de la conformación del plantel, el proceso ha estado estancado, pese al acuerdo que existe por Eduardo Vargas. Por ahora, la U es uno de los pocos equipos que no ha presentado refuerzos de manera oficial. Ya se anunciaron las salidas de Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

    FútbolUniversidad de ChileLa UFrancisco Meneghini

