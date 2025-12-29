Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

Universidad de Chile da inicio a un 2026 tras un año irregular, marcado por las altas expectativas y las decepciones al final de temporada. Los azules estarán al mando de Francisco Meneghini, que llegó a un acuerdo contractual y ya fue oficializazdo en las redes sociales del club. Paqui comandará a la U tras una gran campaña con O’Higgins, que fue tercero y clasificó a la Copa Libertadores.

El joven estratega, de apenas 37 años, será quien lidere la pretemporada, cuyo inicio está previsto oficialmente para la próxima semana, específicamente el lunes 5 de enero.

Sin embargo, uno de los primeros problemas que deberá afrontar será la conformación del plantel azul. El conjunto estudiantil se ha quedado atrás y no se ha movido en el mercado. Esto, principalmente, por la tardía y engorrosa desvinculación de Gustavo Álvarez. Recién el pasado martes 23 de diciembre se terminó por oficializar la salida del adiestrador tras una extensa negociación.

Más allá de los problemas que se han ido presentando, en el club ya le transmitieron que este año, más allá de las competencias internacionales, el objetivo principal será conseguir la Liga de Primera. ¿La razón? El equipo estudiantil completará nueve años sin conseguir el título nacional. La última vez fue en el 2017 bajo la conducción de Guillermo Hoyos.

Meneghini se abraza con Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

A la espera de fichajes

La lenta salida de Álvarez y, por ende, la tardía oficialización del nuevo técnico, fueron claves a la hora de retrasar la llegada de fichajes. Por ende, ahora, Meneghini será el encargado de dar el visto bueno para las nuevas contrataciones. En las últimas horas, sin embargo, el DT ya hizo llegar la lista de posiciones que busca reforzar: dos centrodelanteros, un extremo y un arquero que le pelee la titularidad a Gabriel Castellón.

Si bien en el Centro Deportivo Azul buscan transmitir tranquilidad respecto de la conformación del plantel, el proceso ha estado estancado, pese al acuerdo que existe por Eduardo Vargas. Por ahora, la U es uno de los pocos equipos que no ha presentado refuerzos de manera oficial. Ya se anunciaron las salidas de Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

Es decir, Meneghini iniciará la pretemporada sin todos los futbolistas a disposición. Lógicamente, por la falta de contrataciones, el equipo no estará completo.

De hecho, la demora en las negociaciones con el nuevo entrenador generó consecuencias. En Paraguay, el representante del volante Lucas Romero, que era seguido de cerca por la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo, manifestó el retroceso de las conversaciones.

“Se quedó mucho en stand by por el cambio del director técnico, ahora volveremos hablar con ellos, pero es obvio que se enfrió por el cambio de técnico”, aseguró el agente Regis Marques sobre el volante de Recoleta de Paraguay.

El representante de Romero aseveró que la dilatación se debió a la salida de Álvarez y la llegada de Meneghini. "Teníamos todos arreglado con la U. Teníamos la propuesta para firmar y vino este cambio de director técnico, que fue muy raro. Estamos escuchando a otros clubes, incluso Olimpia, que ya nos llamó para hacer una propuesta”, dijo.

Ahora, en La Cisterna, liderados por Mayo y Meneghini, buscarán acelerar el proceso de para incorporar refuerzos y potenciar a un plantel que consideran que debe pelear en todos los frentes: Copa Sudamericana, Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga. Eso sí, está la obligación de ser campeones del torneo nacional, certamen esquivo para la U desde 2017.

Pretemporada con la Sudamericana en mente

Otro factor considerado clave es la pretemporada, donde los jugadores se pondrán a punto físicamente y Meneghini le transmitirá al plantel su idea de cara a la temporada entrante.

“Sus entrenamientos son muy intensos y te deja bastante claro lo que él quiere para el equipo. Practica todos los días con trabajos específicos en busca de los objetivos que desea lograr, por ejemplo, un día trabaja el ataque y en el otro la defensa. Claro que siempre está pensando en lo táctico y en mejorar el rendimiento de todas las líneas”, aseguró el portero Franco Torgnascioli, expupilo de Paqui, en diálogo con El Deportivo.

“Tiene la escuela de Bielsa y sigue en esa línea. Sus entrenamientos siempre tienen un por qué y estudia mucho al rival y el lado por el cual podía hacerle daño. Y aunque siempre privilegia el juego propio, si ve que el otro equipo es débil por las bandas, desde el calentamiento previo te hacía trabajos para que después atacaras ese sector”, indicó, en tanto, el otrora defensa Nicolás Crovetto.

En ese sentido, la U ya tiene cerrados sus primeros amistosos para la pretemporada. Serán los primeros desafíos de Meneghini al mando del conjunto azul. Universidad de Chile se medirá ante Universitario de Perú, en La Noche Crema, en un partido internacional programado para el 24 de enero en el Monumental de Lima. No obstante, la planificación está sujeta a cambios por culpa del Inter Miami de Lionel Messi.

Ese mismo día también está estipulada la Noche Blanquiazul, en el Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá al conjunto de la MLS. Sin embargo, el ministerio del Interior rechazó la intención de que los dos equipos más populares del país jugarán a la par en la capital peruana, por el despliegue de seguridad que conlleva.

Por ahora, la realización del encuentro de la U y Universitario está en duda, al menos para la fecha programada inicialmente. El gobierno peruano tiene la última palabra.

Pese a que es el único encuentro oficializado, Universidad de Chile también espera disputar un partido amistoso contra Racing de Avellaneda. El duelo sería parte de un triangular que se disputaría en Concepción. El torneo lo completaría una escuadra local. La idea es que estos cotejos se jueguen antes del viaje a Perú.

Los encuentros amistosos servirán de prueba y antesala para el desafío mayor. El primer gran objetivo de la U será la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que se disputará el 4 de marzo, desde las 21.30 horas.

Los azules se medirán con Palestino, en un Estadio Nacional a puertas vacías por el castigo de la Conmebol por los incidentes en Avellaneda. La llave, disputada a partido único en Ñuñoa por sorteo, definirá al equipo que acceda a la fase de grupos del torneo continental.