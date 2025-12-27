SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Los azules tienen programado visitar a sus pares peruanos el próximo 24 de enero, pero ese mismo día Alianza Lima recibe a Inter Miami y las autoridades locales ya avisaron que no autorizarán ambos eventos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Francisco Meneghini ya enfrenta sus primeros problemas en la U. Foto: Juan Eduardo López/Photosport. JUAN EDUARDO LOPEZ/PHOTOSPORT

    Todavía no dirige ni un sólo entrenamiento en La Cisterna y ya tiene problemas en la banca de Universidad de Chile. Hablamos de Francisco Meneghini, el sucesor de Gustavo Álvarez en la dirección técnica de los azules, el cual deberá cambiar su planificación por “culpa” de Lionel Messi.

    La historia comienza cuando Universitario invita a sus pares chilenos a inaugurar los duelos internacionales del 2026, con una nueva edición de La Noche Crema. Evento que fue programado para el sábado 24 de enero en el Monumental limeño y para la cual ya se pusieron a la venta las entradas. Pero resulta que ese mismo día y a las misma hora (diez de la noche en Chile), Alianza Lima organizó la presentación de su plantel ante el Inter Miami del astro argentino en el estadio Alejandro Villanueva y las autoridades encendieron la alerta.

    Tener a los dos equipos más populares del país jugando a la par en la misma ciudad no les causó ninguna gracia al gobierno de la nación bañada por el Rimac, debido el despliegue de seguridad que ello conlleva. Por lo que citaron a todas las partes a una cita urgente, para que reprogramen sus respectivos compromisos.

    No nos parece prudente que estos dos partidos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, aseguró el ministro del interior peruano, Vicente Tiburcio, a RPP Noticias.

    Messi corre con ventaja, pero no está todo dicho

    Tras dicha reunión, será la secretaría de Estado la que dirima si uno de los dos clubes puede jugar ese día o si ambos tendrán que buscar una nueva fecha para sus respectivas “noches”. Y aunque en un principio se dijo que pesaría el orden en que cada club solicitó los permisos correspondientes, luego se descartó este ítem y se enfatizó que el vamos sólo se le dará a quién presente un mejor plan para garantizar la seguridad de los presentes, del entorno y de la ciudad en general.

    Sin embargo, Universitario tiene una desventaja. La visita de Messi a Perú ha desatado una verdadera locura desde que se anunció hace ya varias semanas y las entradas se están vendiendo de manera acelerada, pese a los altos precios que puso Alianza para dicho encuentro. Los boletos más baratos para quienes no son abonados a los Íntimos es de 470 soles (127 mil pesos chilenos), mientras que los más caros llegan a los 3125 soles (840 mil pesos chilenos).

    Meneghini será presentado el próximo lunes 29 de diciembre en el Centro Deportivo Azul y comenzará a trabajar el lunes 4 de enero en la pretemporada. El gran objetivo para la temporada venidera es ganar la Liga de Primera y avanzar lo que más pueda en la Copa Sudamericana, competencia en la que este año fue semifinalista.

