Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Madrid por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo

Este jueves llega una nueva edición del clásico español, con el partido en el que Barcelona recibe al Real Madrid por la Champions League Femenina.

Las azulgrana llegan con ventaja al duelo de vuelta por los cuartos de final, tras el resultado 6-2 obtenido en el cruce de ida.

Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid

El partido de Barcelona contra Real Madrid es este jueves, 2 de abril, a las 13:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.

Dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid

El partido de Barcelona contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League Femenina va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.