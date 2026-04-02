SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Escribir la próxima década

    Por 
    Cristóbal Huneeus
     
    Francisca Jünemann
    Andres Perez

    Por la primera década de vida de ChileMujeres realizamos un trabajo colaborativo con miembros del directorio, consejo asesor y líderes clave en nuestro desarrollo para proyectar y planificar no solo la próxima década de la fundación, sino también los próximos años de nuestro país. Fruto de este trabajo nació el estudio “Perspectivas y proyecciones del empleo de las mujeres en Chile para una ruta común”.

    Mirar nuestra historia permite proyectar los desafíos del futuro. En Chile contamos hace solo cuatro décadas con estadísticas laborales y en ellas se observa una transformación profunda. De acuerdo con Zoom de Género de OCEC UDP, ChileMujeres y CCS, en 40 años la participación laboral femenina pasó de 31% a 52%. Una de cada cuatro trabajadoras era trabajadora de casa particular; hoy es una de cada veinte. La presencia femenina en sectores históricamente masculinos ha crecido sostenidamente y su liderazgo en cargos administrativos, gerenciales y directivos se duplicó. Los hogares han vivido una profunda transformación: casi la mitad de las mujeres ocupadas es la principal proveedora y las trabajadoras con educación superior completa se triplicaron.

    Estos datos muestran un país que avanzó, pero la tendencia preocupa. En la última década, la participación femenina entró en una meseta, con un crecimiento de solo dos puntos porcentuales. El desempleo y la informalidad siguen afectando más a las mujeres, especialmente a las de menores ingresos. Sólo la mitad de las madres con hijos o hijas menores de 14 años tiene un empleo, y aunque la brecha de ingresos se ha reducido, su avance es cada vez más lento.

    A este escenario se suman transformaciones de gran escala. La inteligencia artificial y la automatización amenazan con desaparecer empleos de entrada, afectando especialmente a jóvenes. La robotización ya impacta salarios y ocupaciones. Y el telón de fondo demográfico es ineludible, con una fecundidad que está por debajo de un hijo por mujer y una población que envejece.

    Proponemos para la próxima década abordar los desafíos estructurales persistentes de baja participación, alta informalidad y desempleo con metas ambiciosas: subir la tasa de ocupación en 10 puntos, reducir la informalidad femenina a la mitad y atenuar el desempleo femenino al 7%. Esto implica movilizar a 1,4 millones de mujeres: 843 mil nuevos empleos y formalizar a 550 mil.

    Para lograrlo —además de integrarse con decisión a la revolución tecnológica y destrabar los proyectos de inversión que generarán miles de trabajos— se requieren transformaciones profundas en dos niveles.

    En el ámbito empresarial, un cambio cultural en adaptabilidad laboral, corresponsabilidad parental, igualdad de oportunidades en contratación y desarrollo y equidad salarial.

    En el ámbito público, una adecuación institucional y legal que incluya una nueva ley de sala cuna para madres y padres que promueva el empleo formal femenino apoyando la maternidad, un sistema robusto de apoyo al cuidado de personas mayores con dependencia, y una modernización integral de la legislación laboral que amplíe la libertad con seguridad social, con especial énfasis en la flexibilidad laboral, pensando fuera de la caja en, por ejemplo, jornadas anuales. Y que elimine las barreras al empleo formal.

    Debemos a su vez darle fuerza a la oportunidad para el crecimiento económico que significa aumentar la participación laboral de las mujeres. Como ha dicho Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, “Si tienes menos fuerza laboral, tienes menos crecimiento”.

    La próxima década no está escrita. Puede ser la del estancamiento y la mediocridad o la de una nueva ruta común que definamos como país donde hagamos las cosas distintas y en donde la educación, el talento y el esfuerzo definan las oportunidades laborales.

    *Los autores de la columna son miembros de ChileMujeres

    Más sobre:OpiniónNatalidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua