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    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    La frustración, ansiedad e ira al estar jugando una partida son más frecuentes de lo que creemos. Es por eso que Mindy y la agencia M84 desarrollaron un accesorio gratuito para joystick que podría ayudar al manejo de la ansiedad en estos escenarios.

    Rosario GallardoPor 
    Rosario Gallardo
    Cómo es el joystick antiestrés que reduce la ansiedad al jugar.

    Sentado frente a la pantalla jugando una partida particularmente difícil, la ansiedad sube y la tensión se acumula hasta que explota en un ataque de ira. ¿El resultado? Un desborde emocional, gritos de frustración y, quizás incluso, un control o mesa damnificado.

    Una escena que no es poco frecuente en el mundo gamer. Y es que de acuerdo a un estudio -realizado por Time2play, en 2022- el 56,4% de los gamers presenta ataques de ira al menos una vez por semana mientras realizan esta actividad, a la que dedican entre 7 y 12 horas semanales.

    Este fue el punto de partida del proyecto chileno “Control de ansiedad”, que buscaba precisamente abordar la gestión emocional al jugar.

    En el marco de esta iniciativa, sus impulsores -Mindy, una plataforma de atención psicológica, y la agencia M84- desarrollaron un dispositivo que se integra a las manillas del joystick, actuando como un “skin”, y que pretende ayudar a los usuarios a reconocer y regular la ansiedad que pueda surgir mientras juegan.

    Cómo es el joystick antiestrés que reduce la ansiedad al jugar. Galilo Dmitry

    Cómo funciona el joystick “antiestrés”

    La respuesta es simple: reflexología. Este accesorio incorpora diferentes texturas y puntos de presión que se activan cuando el jugador aprieta el mando en momentos de frustración, ansiedad o ira.

    La lógica detrás de su diseño es interrumpir esta conducta automática y convertirla en una señal de alerta. En vez de reaccionar impulsivamente frente a una derrota o una mala jugada, la propuesta busca que el usuario tome conciencia de su estado y reduzca la intensidad de la respuesta.

    Y es que la dimensión sensorial es una importante aliada en la gestión de emociones. De hecho, explica la reflexóloga Karla Padilla, “según la reflexología, existen puntos de energía en la mano que conectan con el cerebro y que ayudan a regular el estrés y la ansiedad”.

    “Una de las señales que nos advierte que un ataque de ira está por llegar es que los jugadores aprietan el control con sus manos”, dice la psicóloga Beatriz Urzúa. En ese sentido, al incorporar texturas y puntos de presión al control, “generamos estímulos extras a una conducta habitual y, a través de ellos, los jugadores hacen consciente este movimiento y la tensión que generan, permitiéndoles tratar estos síntomas”.

    Sin embargo, hay que tener presente que este accesorio no reemplaza un tratamiento psicológico para controlar estos emociones, sino que apunta a ser un complemento al trabajo terapéutico.

    ¿Dónde conseguirlo?

    Este accesorio ya está disponible de forma gratuita en el sitio web de Mindy, donde se pueden encontrar los modelos de impresión 3D para PlayStation 4 y PlayStation 5.

    Además, en el sitio también entregan una lista de síntomas que pueden ayudar a identificar si tienes ansiedad al jugar -como, por ejemplo, apretar el control más de lo necesario, rigidez en las manos o aguantar la respiración sin darte cuenta- y consejos para abordar estas situaciones.

    Lee también:

    Más sobre:Salud mentalVideojuegosGamingJoystickPlayStation 5PlayStation 4IraAnsiedadEstrésMindyM84Control de ansiedadGestión emocionalReflexologíaTecnología

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