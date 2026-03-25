Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

El salto generacional en la industria de los videojuegos siempre viene acompañado de altas expectativas, especialmente cuando se trata de suceder a una de las consolas más vendidas de la historia. Sin embargo, el mercado dicta sus propios ritmos.

Según Bloomberg, la firma japonesa Nintendo ha decidido recortar la producción de su consola Switch 2 en más de un 30% , una medida precautoria que responde directamente a un volumen de ventas navideñas inferior al proyectado por la compañía .

El ajuste representa un movimiento estratégico habitual en la industria tecnológica ante escenarios macroeconómicos complejos y cambios en los patrones de consumo.

La decisión de Nintendo busca alinear su cadena de suministro con la demanda real, evitando así un exceso de inventario en las bodegas de los minoristas.

Las razones detrás del recorte de producción de la Nintendo Switch 2

Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2 KAZUHIRO NOGI

La temporada de fin de año es, históricamente, el trimestre más fuerte para la industria de los videojuegos. Es el momento en que las compañías despliegan sus títulos más fuertes y el hardware se convierte en el regalo por excelencia.

Sin embargo, los datos indican que la adopción inicial de la Nintendo Switch 2 no alcanzó las proyecciones internas de la empresa en los mercados clave. Varios factores explican este fenómeno.

Primero, la enorme base instalada de la primera generación de Nintendo Switch (con más de 140 millones de unidades vendidas) ha creado un efecto de retención . Muchos usuarios aún encuentran valor en el catálogo de la consola original, ralentizando la necesidad inmediata de actualizar el hardware.

Luego, la inflación global y la cautela de los consumidores frente a los gastos de entretenimiento han impactado directamente en la adquisición de dispositivos electrónicos de alto valor.

Y finalmente, aunque sólido, el catálogo de juegos inicial debe convencer al consumidor promedio de que el salto técnico justifica la inversión , un desafío constante en los primeros meses de vida de cualquier plataforma.

De momento, Nintendo Switch 2 mantiene la estantería con títulos como Mario Kart World, el elogiado Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders o más recientemente Pokémon Pokopia y Mario Tennis Fever.

El futuro de Nintendo

Una reducción en la producción temprana no determina el ciclo de vida completo de un hardware. Nintendo tiene un historial comprobado de revitalizar el interés en sus plataformas a través de lanzamientos de software exclusivos -como las franquicias de Mario, Zelda y Pokémon- y revisiones de hardware.

El desafío actual para la compañía es recalibrar su estrategia de marketing y lanzamientos para los próximos trimestres.