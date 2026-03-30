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    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Más que un producto para coleccionistas, la colaboración entre ASUS y Kojima Productions ensaya una idea profunda: que el hardware también puede contar historias. Pero... ¿vale su precio?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    La industria de la tecnología de consumo tiene un problema con las “ediciones especiales” o “para coleccionistas”: por regla general, se reducen a un logotipo estampado sobre un chasis reciclado y una caja con colores distintos.

    La ROG Flow Z13-KJP, nacida de la colaboración entre ASUS y Kojima Productions, es una anomalía en ese sentido: es un objeto que parece haber sido extraído directamente del universo creativo de Hideo Kojima.

    Con un precio de lista de $4.299.990 en Chile, este equipo híbrido de 13 pulgadas está lejos de ser una recomendación masiva. Es, más bien, una declaración de principios sobre hacia dónde puede ir el diseño industrial cuando se le entrega el control a un director de arte de videojuegos.

    El diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Mirando con detención la Z13-KJP, queda claro que Yoji Shinkawa no se limitó a escoger una paleta de colores. El legendario artista, responsable de la identidad visual de la saga Metal Gear Solid, esculpió el exterior de este dispositivo con la misma rigurosidad con la que diseña mechas o trajes de camuflaje.

    El chasis de aluminio fresado por CNC y los paneles de fibra de carbono están llenos de hendiduras angulares y microtipografía grabada en el metal con advertencias como “DO NOT TOUCH LENS SURFACE” o “CAUTION: HEAT VENT”. Tiene el aspecto frío y utilitario de una pieza de hardware militar o de un equipo de supervivencia espacial, dialogando directamente con la estética de Ludens (el ícono del estudio) y el mundo fracturado de Death Stranding 2: On the Beach.

    Incluso el ecosistema de accesorios mantiene la ficción. El pesado cargador de 200W lleva el logo de Kojima Productions y el equipo se transporta en un maletín rígido que recuerda a una cápsula de carga extravehicular.

    Todo parece hablar en el lenguaje de la táctica y exploración, nada grita “gamer”.

    Ingeniería desproporcionada

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Pero más allá del ejercicio estético, lo que ASUS metió dentro de este formato de tablet convertible roza lo absurdo, aunque de una manera funcional.

    En el ítem de procesador, la ROG Flow Z13-KJP integra el nuevo AMD Ryzen AI MAX+ 395 con gráficos integrados Radeon 8060S. Esto elimina la necesidad de una tarjeta gráfica dedicada voluminosa, permitiendo que un equipo de este grosor mueva juegos triple A con soltura.

    Cuenta con 128 GB de RAM LPDDR5X unificada, una cifra que excede con creces las necesidades del jugador promedio y apunta directamente a creadores de contenido o desarrolladores que trabajan con modelos pesados e inteligencia artificial local, apoyada por su NPU de 50 TOPS.

    Y en el apartado de pantalla lleva un panel táctil ROG Nebula de 13,4 pulgadas, resolución QHD (2560x1600 px) y una tasa de refresco de 180 Hz que brilla por su precisión de color.

    Las concesiones de la portabilidad

    Toda esta potencia y blindaje tienen un peso. El equipo roza los 1,7 kg con su teclado acoplado. Sostenerlo como una simple tablet para leer o navegar durante más de diez minutos cansa las muñecas. Es, a todos los efectos, una estación de trabajo ultracompacta que requiere estar apoyada en su soporte trasero sobre un escritorio o una mesa.

    Además, el rendimiento térmico y energético tiene sus propias reglas. El procesador de AMD hace un trabajo formidable, pero bajo estrés sostenido los ventiladores se hacen notar y la batería de 70Wh se agota con la rapidez esperable de un hardware que consume tanta energía.

    Si piensas renderizar video 4K o jugar a máxima resolución, dependerás del cargador.

    ¿Vale la pena la ROG Flow Z13-KJP?

    Definitivamente, la “tablet” de ASUS no es para todos, y su exorbitante precio se encarga de dejarlo claro desde el primer minuto.

    Si solo buscas jugar con buen rendimiento en movimiento, el mercado ofrece alternativas mucho más sensatas y económicas, incluso dentro de la misma línea estándar o pro gamer de ASUS/ROG.

    Sin embargo, para los coleccionistas de hardware, los creadores que necesitan movilidad extrema o los devotos del trabajo de dos gigantes de los videojuegos, como Kojima y Shinkawa, este equipo es un triunfo absoluto. Es un recordatorio de que la tecnología aún puede tener textura, peso y, sobre todo, una historia que contar.

    Lee también:

    Más sobre:ASUSKojima ProductionsROG Flow Z13-KJPRepublic of GamersROGVideojuegosGamingTabletsHideo KojimaYoji ShinkawaMetal Gear SolidDeath Stranding 2GamerTecnologíaAMDAMD Ryzen AI MAX+ 395Radeon 8060SROG Nebula

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