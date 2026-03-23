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    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    ¿En qué fijarse al momento de comprar una tarjeta para grabar con un dron? Probamos un nuevo modelo de Kingston disponible en el mercado por poco más de $40.000 CLP.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    En la producción de fotos o videos con drones, la tarjeta de memoria es un componente crítico. Un equipo como el DJI Mini 3 Pro, que puede grabar video en 4K a 60 cuadros por segundo y disparar fotos de hasta 48MP en formato RAW, es imprescindible utilizar tarjetas microSD capaces de manejar de forma estable su elevada tasa de transferencia de datos.

    Aprovechando las vistas despejadas que dejó la lluvia en Santiago, este fin de semana en La Tercera probamos la microSD Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB para evaluar su rendimiento operativo, tanto durante el vuelo como en el flujo de trabajo de edición posterior.

    Rendimiento de escritura en vuelo

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron Alejandro Jofré / La Tercera

    El DJI Mini 3 Pro opera con un bitrate de video que alcanza los 150 Mbps. Para evitar la pérdida de fotogramas o interrupciones forzadas en la grabación, el fabricante recomienda utilizar tarjetas con certificación mínima V30, la cual garantiza una velocidad de escritura sostenida de al menos 30 MB/s.

    Ahí entra en juego la tarjeta microSD Kingston Canvas Go! Plus, que cuenta con las clasificaciones U3 y V30. En nuestras pruebas de campo -que incluyeron la grabación de secuencias continuas en 4K a máxima calidad y la captura de ráfagas de fotos en formato RAW- la tarjeta operó dentro de los márgenes requeridos.

    Durante el uso, no se registraron advertencias de búfer lleno en la pantalla del controlador DJI RC, ni detectamos archivos corruptos al revisar el material. El almacenamiento funcionó de manera estable y continua.

    Flujo de trabajo y velocidad de lectura

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron Alejandro Jofré / La Tercera

    El aspecto donde esta tarjeta destaca en su hoja de especificaciones es en la velocidad de lectura, prometiendo hasta 200 MB/s. Esta métrica es especialmente relevante en la etapa de postproducción, al momento de transferir gigabytes de datos desde la tarjeta al computador de edición.

    Pero acá es importante hacer una precisión técnica: para alcanzar velocidades de lectura cercanas a los 200 MB/s, es necesario utilizar un lector de tarjetas compatible (como los lectores MobileLite Plus de la propia marca o puertos de muy alta velocidad). Si se utiliza un lector genérico o antiguo, la velocidad estará limitada por el hardware del usuario.

    Bajo las condiciones adecuadas, el tiempo de transferencia de los clips en 4K se reduce de manera considerable, agilizando el paso de datos para su posterior montaje.

    Relación de capacidad

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron Alejandro Jofré / La Tercera

    Para la grabación de video en resoluciones altas, 256 GB resultan ser una capacidad funcional.

    Un formato de 64 GB puede obligar al usuario a respaldar y formatear la tarjeta después de consumir un par de baterías del dron.

    Los 256 GB permiten completar una jornada de vuelo normal (agotando un pack de tres baterías estándar, por ejemplo) con un margen de almacenamiento seguro, evitando la necesidad de gestionar archivos en terreno.

    ¿Vale la pena?

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    La Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB es una alternativa solvente y proporcionada para las exigencias de un dron como el DJI Mini 3 Pro, lanzado al mercado chileno en 2022.

    A favor:

    La certificación V30 cumple de manera efectiva con los requerimientos de bitrate del dron, sin cortes en la grabación, proporcionando estabilidad en 4K.

    Su velocidad de lectura agiliza la transferencia de material pesado al computador, lo que optimiza los tiempos de grabación y edición.

    Los 256 GB ofrecen suficiente autonomía de almacenamiento para una jornada de vuelo completa (para hacerse una idea: cada batería de dron da al menos 35 minutos de autonomía) sin necesidad de respaldos intermedios.

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    A considerar:

    Para aprovechar el máximo de la velocidad de lectura promocionada (200 MB/s), el usuario dependerá de contar con un lector de tarjetas de última generación. Con hardware estándar, operará a velocidades UHS-I regulares de hasta 104 MB/s.

    Lee también:

    Más sobre:KingstonKingston Canvas Go! PlusmicroSDTarjetas de almacenamientoMemoriasDJI Mini 3 ProVideo 4KRAWU3V30UHS-IPrecio Chileautonomía de almacenamientoDJITecnologíaCámaras

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