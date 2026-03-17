Cuando Apple presentó los AirPods Max originales a fines de 2020, la propuesta era clara: trasladar la experiencia de integración y facilidad de uso de sus populares audífonos in-ear a un formato de diadema de alta fidelidad.

El resultado fue un dispositivo de aluminio y acero inoxidable que rápidamente se hizo un espacio en el ecosistema de la marca, pero que con el paso de los años comenzó a mostrar el desgaste de su tecnología base frente a la propia evolución de la compañía.

Esta semana la firma de Cupertino finalmente anunció los AirPods Max 2. Lejos de la estridencia de un rediseño completo, la actualización responde a las peticiones más pragmáticas de los usuarios, estandarizando el modelo con el resto de la familia de productos Apple de 2026.

El salto al chip H2

Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

La principal novedad técnica de esta segunda generación es la incorporación del procesador H2, el mismo componente que debutó con los AirPods Pro 2.

Este cambio de motor, que reemplaza al ya veterano H1, no es menor. El chip es el responsable de gestionar el “audio computacional”, lo que en la práctica se traduce en mejoras tangibles en dos frentes críticos: la cancelación activa de ruido (ANC) y el modo ambiente .

Gracias al H2, los nuevos AirPods Max 2 integran funciones que hasta ahora eran exclusivas de los modelos más pequeños, como el “Audio Adaptativo”, que mezcla de forma dinámica la cancelación de ruido y el modo ambiente según el entorno del usuario.

También suman el “Reconocimiento de Conversación”, que baja automáticamente el volumen de la música y realza las voces de las personas que hablan de frente, y el “Volumen Personalizado”, que aprende de las preferencias del usuario a lo largo del tiempo.

Entre otras funciones destacan “Traducción en Vivo”, que impulsada por Apple Intelligence ayuda a los usuarios a comunicarse en varios idiomas en persona, y “Aislamiento de Voz”, que usa audio computacional avanzado para dar prioridad a la voz durante llamadas y bloquear el ruido ambiente.

No podemos dejar de mencionar la compatibilidad con audio Lossless de 48 kHz / 24 bits por USB‑C y latencia reducida , pensada sobre todo para juegos y producción de contenido en apps como Logic Pro. Y la grabación de audio con calidad de estudio que permite que entrevistadores, podcasters, cantantes y otros creadores puedan grabar su contenido con mejor calidad de audio y una textura de voz más natural, dos características muy útiles de los nuevos audífonos.

Adiós a Lightning y ajustes de diseño

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El otro cambio fundamental, impulsado tanto por las normativas europeas como por la propia transición de Apple, es la adopción definitiva del puerto USB-C para la carga y conexión por cable . Esto marca el fin del puerto Lightning en la línea de audífonos de la marca, permitiendo a los usuarios cargar su teléfono, iPad, computador y audífonos con un único cable.

En cuanto al apartado estético, Apple decidió no alterar la fórmula. Los AirPods Max 2 mantienen su característica diadema de malla tejida y las copas de aluminio anodizado. Tampoco hay cambios radicales en el peso -uno de los puntos más comentados de la primera generación-, aunque la compañía aprovechó el lanzamiento para renovar la paleta de colores, ofreciendo tonos más alineados con sus recientes líneas de iPhone y Mac.

La funda protectora, el polémico Smart Case, se mantiene con ajustes mínimos en sus materiales, conservando su función de poner los audífonos en un estado de consumo de energía ultrabajo cuando no están en uso. La autonomía, por su parte, experimenta una leve mejora gracias a la eficiencia energética del nuevo chip.

¿Una actualización continuista?

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Los AirPods Max 2 representan una actualización necesaria y conservadora. Aunque la ANC es hasta 1.5 veces más eficaz que la de la generación anterior, lo que permite reducir aún más el ruido, como el de trenes o motores de avión, para quienes ya poseen la primera generación, el salto podría no ser justificable a menos que el ecosistema USB-C y las mejoras específicas de software sean imperativas.

Sin embargo, para los usuarios atrincherados en el ecosistema Apple que buscaban unos audífonos de diadema actualizados a los estándares tecnológicos de 2026, esta nueva iteración resuelve las carencias de un modelo que ya acusaba el paso del tiempo.