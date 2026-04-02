Sin fecha límite para el fin de la guerra y escasos detalles sobre la estrategia futura: las claves del discurso de Trump sobre Irán

Donald Trump en su discurso del miércoles sobre la guerra en Irán, en la Casa Blanca.

La Operación Furia Épica estaría completando sus objetivos, pero al mismo tiempo, será necesaria una escalada final en la ofensiva contra Irán. Este miércoles, durante la noche, el presidente estadounidense Donald Trump dio un discurso para explicar la situación y los planes tras la actual guerra en Medio Oriente, que ya lleva más de un mes y ha provocado un descalabro económico en todo el mundo por el alza de los combustibles.

Una de las cosas que Trump intentó dejar claro es que, a diferencia de hace 32 días, hoy “Irán ya no es una amenaza”. De todos modos, el inquilino de la Casa Blanca no definió un camino claro para terminar la guerra, aunque estimó su fin en las próximas dos o tres semanas.

En un discurso de 19 minutos desde la Casa Blanca, Trump afirmó que los misiles y sistemas de drones de Irán han sido “reducidos drásticamente y sus fábricas de armas y plataformas de lanzamiento de cohetes están siendo destruidas”. El republicano describió la acción militar como un gran éxito e instó a los estadounidenses, preocupados por sus costos, a mantener la perspectiva.

Lo esencial, resumió la cadena Al Jazeera, cabe en cuatro frases: “La guerra es necesaria, ya está ganada, debe continuar y se acabará pronto”.

Un canal de televisión mostrando el discurso de Donald Trump en un bar en Nueva York.

Los objetivos se están completando

El presidente Donald Trump se dirigió a la nación afirmando que los “objetivos estratégicos clave” de Estados Unidos en Irán están “próximos a completarse”, apenas un mes después del inicio de la Operación Furia Épica, y advirtió que Washington atacará a Teherán “con extrema contundencia” en las próximas semanas.

“Esta noche, me complace anunciar que estos objetivos estratégicos clave están próximos a completarse”, declaró el presidente, elogiando al Ejército estadounidense y sus “extraordinarios” esfuerzos.

Trump declaró: “Estamos desmantelando sistemáticamente la capacidad del régimen para amenazar a Estados Unidos o proyectar poder fuera de sus fronteras”. “Eso significa eliminar la Armada iraní, que ahora está completamente destruida, debilitar su Fuerza Aérea y su programa de misiles a niveles nunca antes vistos, y aniquilar su base industrial de defensa”, afirmó el presidente.

Pero no hay salida clara del conflicto

En cualquier caso, Trump osciló entre respaldar las negociaciones para poner fin a la guerra y prometer una escalada de violencia. “Estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto”, dijo. “Vamos a golpearlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a hacer retroceder a la Edad de Piedra, donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan”.

Irán ha declarado que no hay conversaciones directas con Estados Unidos, y las agencias de inteligencia norteamericanas han evaluado que los iraníes están dispuestos a mantener abiertos los canales de comunicación, pero no a hacer concesiones por el momento.

Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra de Irán. Foto: Xinhua

Las alzas en el combustible serán “de corto plazo”

Desde el inicio de la Operación Furia Épica, los precios de la gasolina en Estados Unidos han aumentado. Trump reconoció este hecho y expresó su confianza en que dichos aumentos son “temporales”. El precio promedio de un galón de gasolina superó los 4 dólares el martes, algo que no ocurría desde 2022.

“Muchos estadounidenses se han mostrado preocupados por el reciente aumento de los precios de la gasolina en nuestro país”, declaró el presidente. “Este aumento temporal se debe exclusivamente a los ataques terroristas perpetrados por el régimen iraní contra petroleros comerciales y países vecinos que no tienen nada que ver con el conflicto”, explicó.

El mandatario republicano elogió la economía bajo su gestión, afirmando que ha “transformado un país muerto y paralizado -me duele decirlo, pero estábamos en una situación crítica tras la administración anterior- en el país más próspero del mundo, con una inflación cero, inversiones récord en Estados Unidos (más de 18 billones de dólares) y el mercado bursátil más alto de la historia, con 53 máximos históricos en tan solo un año”.

Imagen satelital del 5 de febrero de 2025, muestra el Golfo de Omán y la región de Makrán (C) en el sur de Irán y el suroeste de Pakistán, y el Estrecho de Ormuz (I) y la costa norte de Omán (abajo). -

El estrecho de Ormuz “se abrirá por sí solo”

El presidente reiteró su exigencia de que los países que importan petróleo del Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz tomen la iniciativa para obligar a Irán a reabrirlo. Afirmó que “no necesitamos” el petróleo que transita por esa vía marítima frente a la costa sur de Irán.

Si bien es cierto que Estados Unidos importa muy poco petróleo del Golfo, “la postura de Trump ignora la realidad económica de que los precios del petróleo se fijan a nivel mundial y que las interrupciones en el suministro en Medio Oriente afectarán a Estados Unidos”, indicó el diario The New York Times.

Menos petróleo en los mercados globales significa precios más altos de la gasolina para los estadounidenses. Otros productos básicos clave, como los fertilizantes, también se exportan a través del estrecho de Ormuz, lo que significa que si Irán bloquea la mayor parte del transporte marítimo, mayor será el riesgo de inflación en los precios de los alimentos y otros bienes.

Asimismo, el mandatario afirmó que la reapertura del paso marítimo será consecuencia directa de la necesidad de Irán de volver a exportar crudo para financiar su reconstrucción. “Cuando este conflicto termine, el estrecho se abrirá por sí solo”, sostuvo.

Críticas al acuerdo nuclear de Obama

El presidente Trump ocupó parte de su discurso en criticar el acuerdo nuclear entre el gobierno de Barack Obama y el régimen iraní, y aseguró que terminar con él ha sido uno de sus más grandes logros en la Casa Blanca.

“Yo cancelé el desastroso acuerdo nuclear con Irán de Barack Hussein Obama”, dijo Trump “Obama les dio 1.700 millones de dólares en efectivo. Dinero fácil, sacado de bancos de Virginia, Washington D.C. y Maryland. Todo el efectivo que tenían”, aseguró.

President Trump announces strikes for the next 2-3 weeks that will send Iran “back to the stone age.”



Contrary to reporting, Trump’s speech tonight was largely reiterations of his talking points since the war began.



No conclusion in sight. No announcement of ground invasion. pic.twitter.com/V1aSdpuYn7 — National Chronicle (@NCNewsOnX) April 2, 2026

El mandatario continuó diciendo que Obama “lo envió en avión para intentar ganarse su respeto y lealtad. Pero no funcionó”. “Se rieron de nuestro presidente y siguieron adelante con su misión de tener una bomba nuclear”, dijo Trump.

“Su acuerdo con Irán habría dado lugar a un arsenal colosal de armas nucleares masivas para Irán, y las habrían tenido hace años, y las habrían usado; el mundo habría sido muy diferente”, criticó.

Trump evita nuevas amenazas a la OTAN

A pesar de haber comenzado la semana con un torrente de insultos dirigidos a los aliados de la OTAN y otros socios de Estados Unidos por no participar en el conflicto, incluyendo varias amenazas directas de retirarse de la Alianza Atlántica, Trump se mostró inusualmente comedido en sus comentarios.

No mencionó a la OTAN en absoluto y se limitó a decir que los países que más dependen de los envíos mundiales de petróleo que suelen transportarse a través del estrecho de Ormuz deben liderar la protección de esta vía marítima clave una vez terminada la guerra.

“Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben cuidar ese paso”, dijo en su discurso.

Incierta incursión para capturar el uranio enriquecido

Trump ha estado sopesando si autorizar una misión para extraer el uranio altamente enriquecido que se encuentra bajo la instalación nuclear iraní de Isfahán.

Sin embargo, el miércoles, el presidente estadounidense afirmó que las instalaciones nucleares iraníes han sido atacadas con tanta fuerza que “se necesitarían meses para acercarse al polvo nuclear”. Añadió que Estados Unidos cuenta con satélites que monitorean las instalaciones y que atacaría si Irán intentara recuperar el material.

Según The New York Times, es posible que Trump esté engañando a Irán tras semanas de dejar entrever su interés en obtener el material. De no ser así, habrá dejado el material nuclear exactamente donde estaba antes de que comenzara la guerra: enterradas en las profundidades de la tierra, pero teóricamente al alcance de Teherán, lo que deja abierta la incógnita de qué habría logrado el conflicto en ese frente.

¿Cambio de régimen?

El presidente Donald Trump afirmó en su discurso a la nación el miércoles por la noche que se ha producido un cambio de régimen en Irán porque todos los líderes originales del país han fallecido.

“Nuestro objetivo no era el cambio de régimen. Nunca hablamos de un cambio de régimen, pero este se ha producido debido a la muerte de todos sus líderes originales. Todos ellos están muertos”, declaró el mandatario estadounidense.

Pero Jamal Abdi, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC), ridiculizó la afirmación de Trump sobre un cambio de régimen en Irán. “Trump no ha cambiado el régimen; al contrario, lo ha fortalecido al máximo. Es curioso que considere tan importante manipular esta afirmación, claramente falsa. Es la forma que tiene Trump de admitir su fracaso”, declaró Abdi a Al Jazeera.

President Trump called on Japan, France, South Korea and China to guard the Strait of Hormuz, saying countries benefiting from the waterway should take responsibility https://t.co/ditf7QzLvy pic.twitter.com/mi1np9OwgC — Reuters (@Reuters) April 2, 2026

Al respecto, NBC News señaló que el régimen iraní no muestra signos de desmoronarse, y las personas que han reemplazado a los altos dirigentes son conocidas por ser igual de intransigentes, o incluso más militantes que sus predecesores, según funcionarios occidentales y expertos en Irán.

“Los nuevos líderes de Irán comparten la misma ideología. Todos están comprometidos con los principios de la revolución de 1979 y gobernarán con mayor brutalidad dada su falta de legitimidad. Temen más la normalización de relaciones con Estados Unidos que un conflicto con este país”, escribió en redes sociales Karim Sajadpour, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Dudas sobre el sentido del discurso

El medio The Hill dijo que, “desde el punto de vista informativo, el discurso fue decepcionante”. ”En los minutos previos al discurso, la especulación se desbordó, demasiado, en retrospectiva".

“Las predicciones de que Trump estaría a punto de retirarse de la OTAN o abrir la puerta al uso de tropas terrestres para confiscar el uranio enriquecido de Irán resultaron erróneas”, indicó el portal estadounidense. “¿El problema? Nada de esto sorprendió a nadie que conociera mínimamente lo que Trump ya había dicho sobre la guerra".

“No creo que el discurso tuviera sentido alguno, y no logré comprender qué intentaba transmitir. Fue simplemente una repetición de todo lo que había dicho anteriormente”, declaró a Al Jazeera Sina Azodi, profesora adjunta de Política de Medio Oriente en la Universidad George Washington.

Otros analistas se hicieron eco de esa valoración. “No detecté nada nuevo. Básicamente, era un resumen de todos los tuits que ha publicado en los últimos 30 días, casi en orden cronológico”, declaró Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy. “Pero precisamente porque no parece tener nada nuevo, revela que realmente no tiene un plan”, agregó en declaraciones a la cadena qatarí.