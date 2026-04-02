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    “El Estado ha llegado tarde”: Quesille advierte que la violencia escolar no es nueva e insta a buscar “medidas específicas”

    El defensor de la Niñez hizo un llamado a generar acciones de corto plazo, como la creación de "programas integrales de prevención de la violencia" y promover el trabajo con las comunidades educativas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Son varios los hechos de violencia en contextos educativos que se han registrado en los últimos días. Uno de los casos más graves ocurrió en Calama, donde un joven de cuarto medio asesinó a una inspectora en un ataque con arma blanca, hecho donde además quedaron otras cuatro personas heridas.

    En la Región Metropolitana también se registró un hecho grave, donde estudiantes del liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, prendieron fuego a la oficina de inspectoría del establecimiento.

    Estas y otras situaciones han encendido las alarmas en las autoridades, de hecho en Santiago, Carabineros reforzó su despliegue en entornos educativos, logrando detener a siete jóvenes por desórdenes.

    La mañana de este viernes, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con el objetivo de analizar el abordaje legislativo frente a los recientes hechos de violencia escolar.

    En ese marco, Quesille señaló que la reunión tuvo “un carácter de urgente, para justamente identificar aquellas líneas de trabajo conjunto (…) y mirar la forma en que vamos a hacernos cargo de uno de los conflictos que actualmente está afectando en mayor medida a niños, niñas y adolescentes que dice relación precisamente con la violencia en contextos educativos".

    “Creemos que esta es una situación inaceptable“, sostuvo, añadiendo que junto a la senadora coincidieron en que ”se requieren medidas específicas concretas, a corto, mediano o largo plazo", indicó.

    En detalle, Quesille señaló que desde la Defensoría abogan por “una coordinación entre todos los poderes del Estado para precisamente acabar con esta escalada de violencia, que no se trata de un problema puntual, sino que de una situación estructural que desde la Defensoría de la Niñez venimos advirtiendo por años”.

    En ese sentido, indicó que “las situaciones que hemos observado en los últimos días no son inéditas". Eso sí, resaltó que lo ocurrido en Calama fue inusual, “grave y que sin lugar a dudas constituye una tragedia”.

    “Sin embargo, las situaciones vinculadas a violencia, a agresiones entre estudiantes, a situaciones vinculadas a amenazas o la presencia de armas de fuego o armas blancas u objetos peligrosos al interior de los establecimientos educacionales, no es una situación nueva", subrayó.

    De acuerdo a sus cifras, Quesille indicó que desde el organismo han advertido “un alza de cerca del 25% de las denuncias por violencia entre pares, dentro de las cuales existe un importante porcentaje de situaciones que involucran el uso de armas". Al respecto, dijo que "el Estado ha llegado tarde".

    En ese escenario, hizo un llamado a construir un plan integral que genere "acciones de corto plazo vinculadas en la seguridad de la comunidad educativa en su conjunto" y “planes integrales de prevención de la violencia, de trabajo con las comunidades educativas, de trabajo con los cuerpos docentes, con la participación de niños, niñas y adolescentes”.

    Más sobre:Defensoría de la NiñezAnuar QuesillePaulina Núñez

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