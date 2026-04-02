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    Hay siete detenidos: Carabineros refuerza despliegue en entornos educacionales de Santiago ante hechos de violencia escolar

    Los operativos han permitido la detención de cinco adolescentes y dos universitarios. Todos ellos habrían cometido delitos por desórdenes, o por lanzamiento de elementos incendiarios.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En los últimos días se han registrado hechos de violencia escolar que mantienen en alerta a las autoridades. Uno de los casos más graves ocurrió en la ciudad de Calama, donde un joven de cuarto medio asesinó a una inspectora en un ataque con arma blanca, hecho donde además, dejó a otras cuatro personas heridas.

    En la Región Metropolitana también se registró un hecho grave, donde estudiantes del liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, prendieron fuego a la oficina de inspectoría del establecimiento.

    Ese y otros casos motivaron a Carabineros a reforzar su despliegue operativo en los entornos educacionales de la región.

    En concreto, Carabineros de la Zona Metropolitana elaboraron una estrategia de seguridad integral diseñada específicamente para resguardar el perímetro de algunas universidades, liceos emblemáticos y diversos establecimientos educacionales del gran Santiago.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    De acuerdo a las cifras, este trabajo ha permitido detener a siete personas en las últimas 48 horas. Los detenidos son cinco adolescentes y dos universitarios.

    Respecto a los escolares, tres de ellos (de 16, 17 y 18 años) habrían cometido delitos como lanzamiento de elementos incendiarios en alrededores del Instituto Nacional. Además, otro joven de 16 años fue detenido por desórdenes en el entorno del Liceo de Aplicación.

    También se detuvo a una joven de 15 años por barricadas y porte de elementos incendiarios en cercanías del Liceo 1 la tarde de este martes.

    En cuanto a los universitarios, se trata de dos hombres de 22 y 24 años, que fueron capturados por Carabineros de la Prefectura de Control y Orden Público en las inmediaciones de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en Providencia, luego que fueran sorprendidos realizando desórdenes en la vía pública y lanzando elementos contundentes contra el personal policial.

    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El jefe de zona Metropolitana, general inspector Manuel Cifuentes, señaló que “estas acciones permiten asegurar el libre tránsito de las personas y mantener el flujo normal de la ciudad, minimizando el impacto de incidentes en la vía pública que puedan afectar a la ciudadanía”.

    “Este esfuerzo es materializado por la Central de Comunicaciones (CENCO), que coordina en tiempo real junto al trabajo en terreno de los Carabineros territoriales de las Comisarías (…), a ellos se suma el apoyo fundamental de unidades especializadas, cuya experiencia permite abordar situaciones complejas con precisión, asegurando que cada intervención sea proporcional, ajustada al respeto de los Derechos Humanos y efectiva para restablecer la calma en los alrededores de los planteles educativos”, sostuvo.

    Más sobre:EducaciónSeguridad

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