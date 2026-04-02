Cuando Jesucristo fue chileno: la larga historia de los Jesucristo Superestrella que se han montado en el país

*El acto pionero que detuvo el Golpe de Estado

El primer montaje chileno de Jesucristo Superestrella fue accidentado. Y también adelantado.

Tras cinco meses de preparación, y con estreno para junio de 1973, el espectáculo no pudo materializarse debido a una huelga de trabajadores del Gran Palace.

El hecho no sólo era un hito para Chile, sino que también para Hispanoamérica. Luego que la obra debutara como ópera rock en Broadway en 1971, bajo la música de Andrew Lloyd Weber y las letras de Tim Rice -y adpatando libremente los Evangelios-, el montaje no tenía una réplica en español. La más célebre de todas vendría recién en 1975, cuando Camilo Sesto la llevó a España para inflamar en el escenario no sólo su cancionero completo, sino que también su célebre y personal versión de Getsemaní.

Por tanto, realizarla en 1973, en Santiago de Chile, al sur del planeta, era un acto atrevido. El encargado, el hoy cineasta Jorge López, se consiguió el Teatro Municipal de Santiago. Pero tres días después del debut, el actor que hacía de Judas (Juan Carlos Carmona) renunció y en su reemplazo llamaron a uno de los coristas, Juan Carlos Duque, posteriormente afamado compositor e intérprete nacional.

En el papel de Jesús estaba Mario Argandoña, músico que después se radicó en Europa, donde tocó como invitado especial de Deep Purple en algunos shows y hasta tuvo su propio hit en los 80, Brown eyes.

“Llegaron dos amigos de Inglaterra con un disco y dijeron ‘esta es la papa mía’. Escuchamos todo el disco y alguien dijo: ‘¿por qué no lo hacemos aquí como musical?’”, recordó el artista en una entrevista con el espacio El cuarto de música, de Cristián “Chico” Pérez.

“Dos semanas antes del estreno, Jesús se voló un poco, se fue al Monte de los Olivos y no volvió más”, relató después, para agregar: “Todos cantaban una canción y decíamos ‘ya, gracias, deja tu número en el cenicero’. Ahí fue cuando alguien del grupo me propuso. Una de las niñas dijo: ‘oye, pero Mario, este canta en los ensayos’. Y yo no quería. Soy baterista, estoy contento, no quiero estar lejos de Jesús. Ensayé una semana. Era más fácil encontrar un baterista que un nuevo Jesús”. Y Argandoña se quedó con el papel protagónico.

La temporada debut del Jesucristo Superestrella chileno contemplaba varios meses, pero el Golpe de Estado de 1973 lo frenó. “Tuvimos tanto éxito que nos quisieron llevar a México. Después salió lo de Camilo Sesto y ahí todo cambió”, cuenta por su lado Duque.

*La más breve y menos recordada de todas

Con Jesucristo Superestrella sucedió algo singular en Chile. A medio camino entre lo religioso y lo rockero, en el país cruzó distintas generaciones y períodos, casi sin importar el contexto político. Si en 1973 fue el primer intento, un año después, ya con la dictadura militar instalada, hubo de inmediato otro, esta vez en manos de Maitén Montenegro y el compositor nuevaolero Pepe Gallinato -también impulsor de Música libre- como productores.

Fue acotada, sólo con algunos trozos de la versión original y emitida como parte del programa de TV Maijope Show, proyecto creado por Jorge Pedreros.

“Y la traducción la hicimos nosotros, porque aún no había una versión en español. Así de precario debió ser todo”, recuerda Montenegro.

*Subversivos y con el elenco del Jappening con Ja

El musical volvió a las pantallas televisivas en 1977 a través de Dingolondango, programa de TVN conducido por Enrique Maluenda, quien regresaba al país luego de trabajar unos años en Puerto Rico, donde era una estrella. Además, era dirigido por Eduardo Ravani y producido por Jorge Pedreros y Fernando Alarcón, un año antes de que crearan la leyenda del Jappening con ja en la misma estación.

Créditos: Archivo Histórico / Cedoc Copesa.

Ravani tuvo la idea de hacer una versión del famoso musical con los actores del programa encarnando al elenco de Jesucristo Superstar. Se emitió en Semana Santa en la red pública, con algunos ajustes: un par de versos que podían despuntar subversión fueron modificados. Tampoco se interpretaron todas las canciones del montaje.

En el tema Palacio de Pilatos, en vez de cantar “Oh, tú eres Jesucristo/ el que arma tantos líos/ te llaman rey de los judíos” se cambiÓ a “Oh, tú eres Jesucristo/ el que arma tantos líos/ te llaman rey de los indígenas”.

En la canción Todo estará en paz, por ejemplo, en la letra de Judas que señala “hay gente con hambre” se varía a un lírico y solemne “hay gente con ansias”.

Los militares que controlaban TVN estaban incómodos con una adaptación donde se lucía pelo largo, exceso de maquillaje y composiciones que clamaban justicia. Además, con un elemento extra: Horacio Saavedra estuvo a cargo de la estructura musical y sumó charangos y zampoñas para darle un sentido más andino, lo que parecía aún más suversivo para esos días de oscuridad dictatorial, con bandos militares que incluso prohibían esos instrumentos. Pero finalemnte pasó la mirada censora.

Patricio Donaire (cantante que luego desapareció de la esfera pública) fue Jesús, Maitén Montenegro hizo de María Madgalena, Fernando Alarcón fue Pilatos y el mismo Ravani dio vida a Herodes. Andrés Perez, quien después se convirtió en un connotado director de teatro, fue uno de los bailarines.

¿Otro dato? El especial televisivo se grabó en un sector de la Quinta región.

La leyenda urbana cuenta que la grabación se encontró muchos años después en un VHS en el persa Biobío, desde donde fue rescatada para luego subirse a YouTube y poder ser conocida por el público más reciente.

*La ópera rock fama contrafama

El repertorio del musical llegó nuevamente a la señal pública, esta vez en la segunda temporada del espacio buscatalentos Rojo (2003), en la que un inspirado Mario Guerrero interpretó Getsemaní, según la impronta de Camilo Sesto, en su encarnación del personaje de Jesús. No fue fácil: el aullido del español es la vara con la que se miden todos los artistas que alguna vez se han aventurado en la obra.

“Donde me metí con el Getsemaní fue en el programa Rojo”, recordó en conversación con La Cuarta. “Pero cuando me propusieron hacerla realmente estaba muerto de miedo. En ese momento, no sabía si iba a poder dar con la exigencia vocal de esa canción. Ahí partió todo”.

Efectivamente, la versión más famosa del tema es la de Camilo Sesto, quien con su inmensidad vocal le daba una textura especial a la canción y que hizo vibrar a la Quinta Vergara las veces en que se presentó en el Festival de Viña. Guerrero estuvo en dicho escenario en la edición de 2007 del Festival.

Montserrat Bustamente, quien era su compañera en el programa buscatalentos y mucho antes de adoptar el nombre y la imagen de Mon Laferte, encarnó a María Magdalena en aquella ocasión cantando No sé cómo amarle.

*Beto Cuevas interpreta a Jesús en México

Si bien no sucedió en territorio nacional, sí que tenía una conexión especial con Chile: el ex vocalista de La Ley fue Jesús en el musical montado en México en julio de 2019, inspirado en la ópera rock. Cuevas fue el único integrante extranjero del elenco, conformado por Enrique Guzmán, Erik Rubín, la actriz y cantante María José y Leonardo de Lozanne.

“Fue una gran experiencia y me sirvió mucho para crecer como cantante. Es una situación que te lleva al límite, desde el punto de vista interpretativo, pero también actoral”, comenta Cuevas.