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    La oposición de la familia, el rol del cardenal Chomali y nombres ficticios: así será la serie del caso Matute Johns

    Netflix reveló que Alguien Tiene que Saber lanzará sus ocho episodios el próximo 15 de abril. Si bien la producción les da nombres ficticios a sus protagonistas, la madre y el hermano del joven desaparecido han insistido en su rechazo al proyecto. La tensa trastienda incluyó una reunión en la casa del arzobispo de Santiago.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    La oposición de la familia, el rol del cardenal Chomali y nombres ficticios: así será la serie del caso Matute Johns Diego Araya Corvalán / Netflix

    Tras un año y medio sin difundir novedades, Netflix desplegó todos los anuncios pendientes durante la mañana de este miércoles. La plataforma de streaming liberó fotos, nombre y fecha de estreno de la serie inspirada en el caso Matute Johns, uno de los títulos del streaming hechos en este lado del mundo que han concitado más atención en el último tiempo. Será conocida como Alguien tiene que saber y debutará con sus ocho episodios el próximo miércoles 15 de abril.

    “Llegamos a Conce porque nadie podía encontrarlo. Y el caso nos atrapó. 300 personas, ¿y nadie vio nada? ¿Nadie oyó nada? A Juli se lo traga la tierra”, dice en el adelanto el personaje que encarna el actor Alfredo Castro, un detective de apellido Montero.

    El avance ratifica los ejes principales de la trama: una madre que se niega a rendirse y no deja de buscar respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote que esconde un secreto clave para la investigación.

    “¡No me voy a rendir! ¡Exijo saber quién tiene a mi hijo!”, exclama la mamá –interpretada por Paulina García– en una protesta convocada en Concepción y en compañía de su otro hijo (Lucas Sáez). Luego, en solitario y frente a la cámara, indica: “No puede ser que haya ido a una discoteca y desaparezca así como así. No en el Chile de hoy”.

    El trailer también confirma el tratamiento de otro elemento sensible de la producción: el uso de nombres ficticios. Según se aprecia en las imágenes, el joven de la historia (Clemente Rodríguez) es Julio y su apodo es “Juli”, no “Coke”, como le llamaba su círculo al universitario que fue visto con vida por última vez el 20 de noviembre de 1999 en la discoteca La Cucaracha.

    Ese fue uno de los temas abordados en una reunión realizada a fines de 2024 entre el cardenal Fernando Chomali, Álex Matute Johns, María Teresa Johns y Juan de Dios Larraín. En esa instancia –efectuada en la casa del arzobispo de Santiago, quien ofició como facilitador– el productor ejecutivo y socio fundador de Fábula se comprometió a que la serie no usaría nombres reales, sino que ficticios (pese a que ese no era el plan inicial).

    Eso también contempla el rol del detective: de acuerdo con información a la que accedió Culto, el personaje conocido en la trama como Montero se basa en el prefecto (r) Héctor Arenas, quien investigó el caso entre 1999 y 2004.

    Sin embargo, Álex Matute Johns, el hermano del joven, subrayó que esa conversación sostenida en el hogar del exarzobispo de Concepción no implicó materializar alguna clase de acuerdo con la productora liderada por los hermanos Larraín.

    “Nosotros somos protagonistas de nuestras propias vidas, y si nosotros queremos contar nuestra historia, lo vamos a hacer nosotros, y no se lo vamos a encargar a un tercero (...) La libertad del otro termina donde empieza la libertad mía o de un tercero. Por eso yo espero, de todo corazón, que Juan de Dios cumpla con lo que nos dijo”, señaló al medio Sala de Prensa, reiterando su oposición al proyecto.

    Antes, en noviembre de 2024, él y su mamá declararon en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. “Yo quiero parar esta serie, no quiero que sigan”, aseguró María Teresa Johns, junto con dirigirse a la dupla detrás de Fábula: “¿Tan pobres están que están lucrando con mi dolor? ¿Tanta plata necesitan ellos?”.

    Si bien el hermano y la madre fueron entrevistados por el equipo de Alguien tiene que saber –y se comunicaron con ellos antes de que Netflix la hiciera oficial–, ambos han insistido en todo momento en su rechazo a la realización de la misma.

    Diego Araya Corvalán / Netflix

    El rol de un cura

    El adelanto de la serie de Netflix y Fábula le otorga un lugar preponderante a un atormentado sacerdote, un personaje que recae en el actor Gabriel Cañas. “¿Con quién ha estado hablando usted, padre? ¿Qué sabe?”, le pregunta el detective.

    Ese rol se basa en Andrés San Martín, exsacerdote que en su momento causó revuelo. En febrero de 2003, mientras oficiaba una misa en conmemoración del cumpleaños número 27 del desaparecido joven, el clérigo de la parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz afirmó que estaba muerto y enterrado.

    El escándalo se generó porque en ese instante continuaban las pesquisas para localizarlo, y su cuerpo fue hallado recién el 12 de febrero de 2004 a orillas del río Biobío. Pese a las presiones, el religioso se negó a entregar detalles, argumentando que esos hechos le fueron revelados bajo secreto de confesión.

    Años después, San Martín finalmente prestó declaración ante el ministro Jaime Solís. El mismo que en 2014 se inhabilitó en la investigación por la muerte y desaparición de Matute Johns y le cedió su lugar a la ministra en visita Carola Rivas, quien en 2018 ordenó el cierre de la causa, sin conseguir la identificación de responsables.

    “Yo estoy respetando lo que Cristo y la Iglesia nos encomendó”, expresa el sacerdote en el trailer de Alguien tiene que saber.

    Filmado en Concepción y Santiago entre septiembre y diciembre de 2024, el proyecto fue dirigido por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, y escrito por Rodrigo Fluxá y Pablo Manzi. Su elenco también cuenta con Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas, Susana Hidalgo, entre otros.

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