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    Netflix confirma estreno y título de la serie inspirada en el caso Matute Johns

    Con Paulina García, Alfredo Castro y Gabriel Cañas en los roles principales, Alguien Tiene que Saber es la primera producción seriada que toma como referencia la desaparición y asesinato de Jorge Matute Johns. El proyecto es dirigido por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, y escrito por Rodrigo Fluxá y Pablo Manzi.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Netflix confirma estreno y título de la serie inspirada en el caso Matute Johns

    La serie inspirada en el caso Matute Johns pavimenta el camino para su estreno en el streaming. Producida por Fábula y respaldada por Netflix, llegará con sus ocho episodios el próximo 15 de abril.

    Así lo reveló la plataforma este miércoles, confirmando que la producción llevará por título Alguien tiene que saber y que narrará la desaparición del joven desde tres puntos de vista: una madre que se niega a rendirse y no deja de perseguir respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote que guarda un secreto clave para la investigación.

    Diego Araya Corvalán / Netflix

    Esos tres roles centrales son interpretados por Paulina García, Alfredo Castro y Gabriel Cañas, respectivamente. En tanto, Clemente Rodríguez encarna al joven de la trama, y también participan Lucas Sáez Collins, Héctor Morales, Camila Hirane, María Izquierdo, José Antonio Raffo, Felipe Rojas, Susana Hidalgo, entre otros.

    “En un caso sin pistas y rodeado de silencios, la verdad se vuelve una gran carga. Porque entre la justicia y la fe, el silencio puede ser el crimen más brutal”, indicó la compañía en un comunicado.

    La serie toma como referencia la desaparición y asesinato de Jorge Matute Johns, el universitario que fue visto por última vez en la discoteca La Cucaracha en noviembre de 1999 y cuyos restos aparecieron en febrero de 2004, cuando su cuerpo fue encontrado a orillas del río Biobío.

    Filmado en Concepción y Santiago entre septiembre y diciembre de 2024, el proyecto fue dirigido por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, y escrito por Rodrigo Fluxá y Pablo Manzi. Además, la guionista Carla Stagno estuvo implicada en el codesarrollo. A día de hoy, sigue siendo uno de los crímenes inconclusos más conocidos de la historia reciente del país (en la actualidad la causa está cerrada).

    Guzzoni (Blanquita) aseguró que “el caso de la desaparición y asesinato de Jorge Matute Johns es uno de los más relevantes de la últimas décadas de nuestro país. La búsqueda incansable por su paradero conmocionó a Chile”.

    “La serie viene a mostrar todas las implicancias de la desaparición de un ser querido, en este caso, un joven alegre y sensible, cuya vida terminó como unos de los enigmas policiales más recordados del último tiempo. Esta producción no solo se centrará en la historia, investigación y teorías en torno al caso; también retratará la importancia de hacer memoria”, explicó el realizador a Culto en septiembre de 2024.

    Alguien tiene que saber ha enfrentado la resistencia de la familia del estudiante de Ingeniería Forestal desde incluso antes de que comenzara su rodaje.

    La situación se descomprimió parcialmente a fines de 2024, cuando, tras una reunión que mantuvieron el cardenal Fernando Chomali, Álex Matute Johns, María Teresa Johns y Juan de Dios Larraín, circuló que el productor ejecutivo y socio fundador de Fábula se comprometió a que no se usarían nombres reales, echando pie atrás a la decisión que se había tomado inicialmente.

    En principio, esa determinación se habría concretado: como se aprecia en el primer trailer, el joven de la historia se llama Julio y su apodo es “Juli”, no “Coke”, como se le conocía a Matute Johns.

    Diego Araya Corvalán / Netflix

    Durante años la desaparición del joven penquista tuvo amplia cobertura en noticieros, matinales, programas de crónica roja y en general en la prensa nacional. Sin embargo, nunca había motivado una serie de ficción inspirada en hechos reales (con excepción del inicio de la teleserie de TVN Vuelve temprano).

    Ahora, tal como ocurrió con el caso Haeger (42 Días en la oscuridad) o con las víctimas del psicópata de Alto Hospicio (La cacería: Las niñas de Alto Hospicio), su historia prepara su aterrizaje en la ficción seriada.

    Revisa el adelanto a continuación:

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