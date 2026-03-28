Steve Carell: “Michael Scott no era yo, pero era alguien a quien entendía”

La actriz inglesa Charly Clive recibió una propuesta de su agente para participar en un nuevo proceso de casting. El asunto del correo que recibió en su bandeja de entrada (“Untitled Steve Carell Project”, proyecto sin título de Steve Carell) tenía un componente que la impulsó a moverse con rapidez.

“Pensé en que me gustaría conocer a Steve Carell algún día, trabajar con él sería un sueño. Así que diría que lo que me atrajo de Rooster fue probablemente Steve Carell”, indica la actriz, hasta ahora sin otros roles en la televisión estadounidense.

Fotos: HBO

“¡A mí también! Por eso quise hacerla”, exclama el propio actor, sentado a su lado. Ambos coinciden durante la promoción de Rooster, la producción que lideran y que suma nuevos episodios todos los domingos en HBO y HBO Max.

En esa comedia, su primera serie junto al gigante de la televisión, la estrella de The office encarna a Greg Russo, un escritor invitado a dar una charla en la universidad de artes liberales donde su hija, Katie (Charly Clive), profesora de la misma institución, atraviesa un complicado trance después de descubrir que su marido y colega, Archie (Phil Dunster), la engañaba con una estudiante de posgrado. Esa crisis provoca que lo que sólo era una visita se transforme en una residencia de un semestre en la facultad.

“El guión era genial. Es uno de los mejores guiones piloto que he leído. Me pareció divertido. Son muy difíciles de hacer. (Este es) un buen guión piloto que establece un mundo, presenta a todos estos personajes, es divertido, tiene todo tipo de trasfondo, pero lo hace sin esfuerzo y con eficacia”, apunta el actor a Culto, junto con describir al guionista Bill Lawrence como “una fuerza de la naturaleza, muy inteligente, muy divertido y una persona increíblemente amable”.

La verdad del asunto es que tanto él como Lawrence y Matt Tarses –showrunners del proyecto– tienen hijas que bordean o se acercan a los 25 años, una etapa que los ha desafiado como padres y que alimentó el corazón de la ficción.

“¿Cómo se protege a una joven cuando ya no tiene la edad en la que busca protección?”, señala Lawrence, conocido como una de las mentes detrás de Scrubs y Ted Lasso. “Matt, Steve Carell y yo tenemos hijas de edades muy parecidas, y en la realidad todos nos esforzamos por no ser demasiado intrusos con sus vidas, aunque lo único que queremos es estar con ellas constantemente”.

Carell se detiene en que junto a los creadores de la serie “hablábamos el mismo idioma”. “Creo que pasar por muchas de las mismas cosas y emociones, y también el orgullo que sientes por tus hijos y la relación especial que tienes con tu hija… Es divertido. Es divertido basarse en la experiencia real. Y mi hija trabajó en la serie como asistente de producción. Ella y Charlie realmente se hicieron muy cercanas. Fue gracioso porque casi se les veía intercambiando ideas sobre lo que significa ser la hija real en comparación con la falsa”.

De hecho, comparte una anécdota cargada de ternura. “Hubo una escena en la que se suponía que debía decir: oye, haría cualquier cosa por Katie. Y se me escapó y dije: oye, haría cualquier cosa por Annie. Ese es el nombre de mi hija. Me detuve y dije: esa es mi hija. Ella estaba allí. Y todos le hacían gestos como diciendo: tu papá, ese es tu papá. Fue un momento muy tierno, como un lapsus. Pero sí, fue genial. Fue una experiencia muy cálida interpretar esta relación”.

Carell y Charly Clive se conocieron en primera instancia por Zoom, pero no tardaron en generar una buena dinámica en persona. “Lo bueno de los guiones es que dan mucho tiempo para que Katie y Greg se mantengan un poco al margen el uno del otro, y luego profundizan mucho más. Creo que eso nos dio tiempo para meternos de lleno (en los personajes). Pero diría que fue una química muy fácil de alcanzar”, plantea la actriz.

“Sí, yo sentí lo mismo”, afirma Carell. “Supongo que gran parte de ello se basa en la confianza. La disposición a probar cosas, a explorar, a divertirse y a hacer el ridículo delante del otro, es un acto de mucha confianza. Así que sentí una confianza inmediata con Charlie”.

Michael Scott en el espejo

Steve Carell no ha estado alejado del mundo de las series. Interpretó a un conductor de noticias en las dos primeras temporadas de The Morning Show (Apple TV). Dio vida a un terapeuta retenido por un asesino serial en El paciente (Disney+). Y encarnó a un hombre que se termina divorciando de su mujer en Las cuatro estaciones (Netflix).

En esa misma plataforma asumió el rol protagónico de Fuerza Espacial. Si bien fue cancelada después de dos temporadas, esa comedia le permitió reunirse con Greg Daniels, el cerebro de la versión estadounidense de The office.

¿Qué podrían tener en común Michael Scott y Greg Russo? En rigor, no mucho más quie una relación difícil con el mundo. Las propias series que encabezan tienen rasgos diferentes: mientras The office estaba cargada de hilaridad, Rooster se mueve con soltura entre el humor y la dulzura. Pero por algún motivo la figura de Scott surge durante la conversación.

-Ya ha interpretado a otros padres en Beautiful boy: Siempre serás mi hijo, Un camino hacia mí o la saga Mi villano favorito. ¿Fue Rooster una experiencia completamente nueva o le recordó en ocasiones a alguno de esos padres que ha interpretado antes?

Bueno, sí y no. Es decir, hay ciertas cosas que te van a recordar a otras… Por ejemplo, hubo momentos que me recordaron a The office, no en cuanto al personaje, sino en cuanto a la forma en que se trabajaba. Se sentía muy abierto, espontáneo, divertido e improvisado, y partiendo de guiones muy sólidos; nunca le quitaría nada a lo que estaba escrito en el guión. Pero se sentía familiar en ese sentido, se sentía similar como proceso. Y se sentía nuevo en cuanto a que es un personaje mayor, más maduro, con un sentido del humor diferente al de algunos de mis otros personajes. No es un personaje despistado, pero quizás sea más terco con sus costumbres. Hay ciertas cosas con las que me identifico en cuanto a tener una hija y disfrutar haciéndola sentir incómoda. Las bromas que van de la mano con ese tipo de relación eran realmente divertidas.

-Greg Russo se identifica con el personaje que protagoniza sus novelas, Rooster. En su larga trayectoria como actor, ¿qué personaje le ha brindado la mayor oportunidad de verse a sí mismo desde una perspectiva diferente?

Creo que Michael Scott, de una manera extraña, era… Vaya, es difícil de explicar con palabras. Creo que para mí ese personaje era alguien que conozco. No una persona en específico, sino alguien con quien estoy muy familiarizado en cuanto al mundo, a sus intenciones y a sus contratiempos personales. Así que creo que me identifiqué con ese personaje, y fue divertido interpretarlo, porque no era yo, pero siento que era alguien a quien entendía.

Si bien HBO aún ha hecho oficial que Rooster tendrá una segunda temporada, su renovación es prácticamente un hecho, porque California le acaba de otorgar un incentivo fiscal que se aplicará si se confirma su realización. Si no ocurre nada extraño, pronto Steve Carell volverá a ponerse en la piel de Greg Russo y podrá alargar una fase de su carrera que parece estar disfrutando a concho.