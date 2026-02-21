SUSCRÍBETE
    El método del villano de El Caballero de los Siete Reinos: “Mi trabajo consistía en justificar por qué está tan enojado”

    El príncipe Aerion se ha convertido en una de las piezas de la trama que ha motivado más conversaciones entre los espectadores de la serie de HBO. Finn Bennett, el actor que lo interpreta, habla con Culto sobre la presión que sintió al unirse al spin-off de Game of Thrones y descifrar la esencia de su rol. “Él quiere recordarles a todos quiénes son los Targaryen”, afirma.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El método del villano de El Caballero de los Siete Reinos: “Mi trabajo consistía en justificar por qué está tan enojado” Steffan Hill

    El caballero de los Siete Reinos, la serie que este domingo 22 despide su primera temporada en HBO y HBO Max, ha gustado a la crítica y al público, erigiéndose tempranamente como una firme candidata a integrar los recuentos de fin de año. Sin embargo, ese éxito nunca estuvo completamente garantizado.

    Bien lo sabe el actor británico Finn Bennett, Aerion Targaryen en la historia, quien –en entrevista con Culto antes del lanzamiento de la producción– detalla cuáles eran sus inseguridades y preguntas al momento de unirse al elenco del segundo spin-off de Game of thrones, ese fenómeno que se las ha arreglado para seguir dominando la televisión incluso después de su (controversial) final emitido en 2019.

    Fotos: HBO Steffan Hill

    “Es una gran responsabilidad debido al éxito de las anteriores. Eso da mucho miedo, y te presionas muchísimo para que salga bien”, indica a través de videollamada, ahora sin la blonda cabellera que caracteriza a su irascible personaje y a casi todos los miembros de la Casa Targaryen.

    “Creo que la mayor presión consistió en conseguir el papel y pensar: ¿Y ahora qué? ¿Qué podría hacer que resulte original? ¿Cómo dejo mi huella en este personaje? Siempre comparo a Game of thrones con las historias de Shakespeare. Son como personajes de la Guerra de las Rosas que pasaron a los libros de historia y ahora tienen rostros. Así que sí, esas fueron preguntas que me planteé mucho”.

    Los resultados están a la vista: semana a semana, desde hace un mes y medio, Aerion ha sido una de las piezas de la trama que ha motivado más conversaciones entre los espectadores. Orgulloso e irritable, parece un fiel representante del costado más áspero de los Targaryen, como demuestra apenas llega al torneo de justas que se celebra en Ashford unos 90 años antes de los sucesos de la ficción principal. Si Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), el protagonista, es la encarnación de la empatía y el heroísmo, Aerion es su antítesis y, por lo tanto, una parte indispensable dentro de la fórmula de una precuela que sigue estando ambientada en el cruel y descarnado mundo originado en la imaginación del escritor George R. R. Martin.

    “Durante el rodaje para mí era importante situar dónde se encuentran los Targaryen como casa en términos de poder político. Y lo cierto es que su poder se ha debilitado enormemente. Creo que se menciona que ya no poseen dragones. Están en este torneo que no es gran cosa, y creo que Aerion piensa que eso está por debajo de él”, explica Bennett.

    Con esa panorámica establecida, asegura, “creo que gran parte de mi trabajo consistía en justificar por qué Aerion se comporta como se comporta, por qué está tan enojado y por qué actúa de forma tan extravagante. Y creo que gran parte de eso se debe a la vergüenza que siente por la Casa Targaryen, que no gobierna con la misma mano de hierro que antes. Él quiere volver a demostrarle a la gente quién manda (...) Quiere recordarles a todos quiénes son”.

    Esa disposición lo lleva a cometer actos que sonrojarían a algunos de sus antepasados. El más comentado se materializa en el clímax del tercer capítulo, cuando, irritado por un espectáculo de teatro en que un dragón muere, agrede y le rompe un dedo a Tanselle (Tanzyn Crawford), la titiritera a cargo de la performance. Ese ataque provoca la intempestiva intervención de Dunk –previo aviso de Egg (Dexter Sol Ansell), su pequeño escudero– y en la sucesión de hechos que marcan la dramática segunda mitad de la temporada, incluyendo la celebración del Juicio de los Siete que dejó fatídicas consecuencias.

    Steffan Hill

    Finn Bennett, quien hace un par de años ganó notoriedad por interpretar a la mano derecha de Jodie Foster en True Detective: Tierra Nocturna, destaca el manejo en el set de Ira Parker, el showrunner de El caballero de los Siete Reinos, a quien define como “muy tranquilo”.

    “Gran parte de Game of thrones está escrita en un inglés anticuado, pero (las líneas) son bastante difíciles de pronunciar. Recuerdo que había una línea en la serie que me estaba enloqueciendo y pensé: ¿Cómo la digo? Y él simplemente me dijo: dila bajo. Es un líder realmente genial. Estaba abierto a ideas, le encantaba ensayar”, cuenta.

    Es igual de entusiasta con la labor de Peter Claffey, el actor y exjugador de rugby que encabeza el reparto. “No hay palabras para explicar lo bueno que es Peter para liderar. Es muy difícil cuando estás día tras día, llueva o truene, pasando por todo lo que tienes que pasar aquí. Es exigente. Yo no lo toleraría, sería una pesadilla”.

    Si su villano resulta tan convincente –la clase de papel que los espectadores aman odiar cada vez que aparece domingo a domingo– no es responsabilidad de una sola persona. Al menos así lo analiza él.

    “Creo que Aerion es un personaje cuya construcción requirió un ejército. Obviamente empezó con George (R. R. Martin) escribiendo el personaje e Ira (Parker) adaptándolo, Owen (Harris) y Sarah (Adina Smith) dirigiéndolo, Pip (Woods) y Lucille (Harding) poniéndome la peluca cada mañana, el diseñador de vestuario calzándome la armadura. Y luego yo, en cierto modo, añado los toques finales”, apunta.

    El público tendrá la oportunidad de ver algo más de Aerion (y del oficio del actor) en el sexto y último episodio del primer ciclo, que debutará este domingo 22 a las 23:59 horas (o las 00:01 de este lunes 23).

