BTS prepara su megaregreso en Corea del Sur y su show en Chile cae en la incertidumbre

Un intenso regreso es el que espera al grupo de k-pop BTS tras su pausa de casi cuatro años. El viernes 20 de marzo publicarán su décimo álbum de estudio que lleva por título Arirang. Al día siguiente planean una presentación en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur. Un show que espera más de 260 mil personas y que ha encendido las alarmas de las autoridades por posibles ataques terroristas.

El grupo, formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook, ha estado calentando motores estos últimos días con diversos anuncios. Esto tras cuatro años de pausa porque sus miembros tenían que cumplir el servicio militar. Durante el hiatus, los integrantes desarrollaron sus carreras solistas y el viernes 20 de marzo, finalmente, vuelven a estar juntos en un álbum.

Entre los anuncios que han hecho están los adelantos de la canción Swim, que será parte de su nuevo disco Arirang. También, Netflix ha sido uno de los grandes colaboradores de la banda en sus próximos proyectos. La plataforma de streaming lanzará un documental sobre la vuelta de la banda. Además, serán los encargados de transmitir en vivo la presentación del grupo en Seúl.

El espectáculo se podrá ver por la transmisión de Netflix desde las 8:00 del día sábado 21 de marzo.

Foco en la seguridad

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha expresado que la seguridad tiene que ser el principal foco y movilizó al Ministerio del Interior a aumentar la vigilancia. El evento, aparte de ser la vuelta de uno de los grupos más grandes del país, funciona como una forma de reafirmar la posición cultural de la nación. Lo que ha encendido las alarmas de un posible ataque terrorista por varios factores.

En primer lugar, el evento será sumamente concurrido, tanto así que se espera que las personas escuchen el concierto desde las calles aledañas a la Plaza Gwanghwamun. En segundo lugar, el escenario se encuentra frente al histórico palacio Gyeongbokgung y a 160 metros de la embajada de Estados Unidos en el país. Factores preocupantes, dado lo agitado de la política internacional actual, en especial por la situación en Medio Oriente.

La alerta terrorista de algunos sectores de Seúl se ha elevado al segundo nivel de cuatro posibles. Una medida que seguirá vigente hasta la medianoche del sábado. Esto ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad con un despliegue de gran tamaño.

La seguridad para el evento contempla la circulación de 6500 agentes y 70 unidades antidisturbios. El gobierno municipal de Seúl aportará con 3400 efectivos, 102 camiones de bomberos y 803 bomberos. Todo esto en conjunto con la vigilancia de unidades de fuerzas especiales, las puertas de acceso con detectores de metales y la prohibición a los civiles de retirar armas de fuego.

Las autoridades surcoreanas planean mostrar una buena imagen al mundo y muestran precaución ante cualquier posible accidente. El país todavía no olvida la avalancha humana que se produjo en 2022 en la localidad de Itaewon. Un episodio que dejó más de 150 personas fallecidas durante la celebración de Halloween.

Para la trágica noche de 2022, la cantidad de personas en las calles eran 100 mil, menos de la mitad de las que se esperan para el megaconcierto de BTS.

¿Qué pasa con el Estadio Nacional?

Las actividades en la copada agenda de BTS continúan tras su concierto en la Plaza Gwanghwamun. Los artistas participarán de dos noches, 25 y 26 de marzo, en The Tonight Show, el conocido programa conducido por Jimmy Fallon. En la primera jornada tendrán una entrevista y presentarán una canción. En la segunda, solo tocarán un tema.

Después, en abril, comenzará la gira mundial de Arirang, la que ya es considerada como uno de los tours más importantes del año. Los primeros conciertos del recorrido serán en su tierra natal, Corea del Sur. Después, viajarán por Europa, Estados Unidos y América Latina.

BTS también tiene agendado su paso por Chile. Como parte de su nuevo tour mundial Arirang, el conjunto pasará por Sudamérica y anunció sus fechas nacionales para el 15 y 16 de octubre, pese a que en un principio los días oficializados habían sido el 16 y 17 de ese mes.

Eso sí, las jornadas definitivas suponen un problema y un complejo cruce de calendario. En febrero, cuando la escala local de BTS ya era una realidad y estaba informada, el festival MUDA, dedicado a la música, los derechos humanos y el arte, anunció que se movía desde su fecha original de abril a dos jornadas para el 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional. O sea, casi los mismos días del colectivo coreano y en el recinto contiguo al coliseo central.

BTS Foto extraída de Reporte Asia

El hecho se ha convertido en un acertijo para los organizadores del concierto de BTS en Santiago. Por ahora, insisten en que el Estadio Nacional en esas fechas es el espacio más idóneo para la cita, ya que otro lugar, como el Estadio Monumental, hace inviable montar un escenario colosal como el que manejarán en el actual periplo. De alguna forma, la cancha de Ñuñoa es la única alternativa.

Los trámites para que BTS aterrice en el reducto también topan con otro matiz: la nueva administración de la Ministra del Deporte, Natalia Duco, ha enfatizado que priorizarán en los próximos meses los eventos deportivos por sobre los espectáculos artísticos. El contexto ha hecho que muchas solicitudes de productoras de recitales deban reacomodarse a las nuevas exigencias protocolares, entre ellas BTS.

Natalia Duco, Ministra del Deporte Mindep

Así lo planteó el Instituto Nacional del Deporte (IND) -que administra el Nacional- esta semana a través de declaraciones entregadas a Culto: “La Ministra del Deporte, Natalia Duco, ha sido clara en establecer que el Estadio Nacional es, ante todo, un recinto deportivo y de alto rendimiento al servicio de los deportistas del país. En esa línea, hoy esa prioridad se está concretando a través de una planificación anticipada y coordinada de la agenda del recinto, donde los calendarios deportivos, tanto de alto rendimiento como de eventos internacionales, se definen como base para cualquier otra actividad. Esto implica que las solicitudes para espectáculos masivos, como conciertos, deben ajustarse a esa programación y a las condiciones técnicas necesarias para resguardar la infraestructura deportiva. En algunos casos, efectivamente, ha sido necesario reordenar fechas o evaluar con mayor detención ciertas solicitudes, precisamente para no afectar la preparación ni la competencia de nuestros deportistas”

En resumen, BTS deberá esperar a ver qué sucede con el festival MUDA y cuál es la disposición de las nuevas autoridades al minuto de entregar el recinto para espectáculos.