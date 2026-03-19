Ballet, un cuadro viviente y un confesionario: las primeras claves del show que Rosalía traerá a Chile

Rosalía apareció sobre un pedestal. Inmóvil, como una escultura de carne. Emulando la famosa pieza de Edgar Degas. Vestida con un tutú rosa, bailó de puntillas unos pasos de ballet, mientras resonaba la introducción de Sexo, violencia y llantas. “Como imagen de apertura, fue impresionante: el silencio de un museo de arte dando paso a un caos sonoro controlado en cuestión de segundos”, escribió Billboard.

Aquel fue el impactante arranque del show que abrió la gira Lux, el 16 de marzo en la LDLC Arena de Lyon, Francia. Un tour de estadios de 57 fechas que pasará por 17 países, entre ellos Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, México antes de concluir el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Pasará también por Chile con cuatro presentaciones, entre el 24, 25, 27 y 29 de julio en el Movistar Arena.

En la previa, flotaba la inquietud respecto a la manera en que la barcelonesa llevaría al escenario la propuesta apabullante de su álbum Lux. Una obra repleta de contrastes, guiños musicales que llevan la música clásica a un abrazo con el pop de vanguardia, además de presencia de fragmentos en 13 idiomas. Pero el primer show permite generarse una buena expectativa. “La cantante catalana resolvió la prueba con autoridad en una primera cita que tuvo algo de ensayo general de lujo para un montaje ya muy sólido y armado, aunque todavía con alguna costura a la vista”, señaló El País.

Rosalía

De alguna forma, el relato ambicioso del álbum se traduce en una puesta en escena dividida en cuatro actos, más un intermedio, extendido en una hora y 45 minutos. Cuenta con una orquesta de 22 músicos en escena, además de coreografías trabajadas por el colectivo francés (La) Horde. “Lux llegó al escenario convertido en una ceremonia pop de inspiración clásica, que mira a la ópera, al ballet y al mundo del arte sin dejar de ser un gran espectáculo para las masas. También a la religión, aunque no en forma de la gran liturgia enfática que cabía esperar”, comenta el mismo medio español.

De hecho, hacia el final del primer acto, Rosalía usa el tocado de monja que luce en la portada de Lux, para cantar Mio Cristo Piante Diamanti. Las reseñas cuentan que es un segmento en que la artista luce su técnica vocal. En el segundo acto abre con uno de los momentos estremecedores de la noche, Berghain, el sencillo sinfónico que fue el primer bocado de Lux, cuyo outro (el remix de Conrad Taylor publicado a comienzos de marzo) lleva la canción hacia un desatado final como de fiesta electrónica. Es Vivaldi sonando en clave de club techno alemán. “El arreglo en vivo, extendido y adaptado a la coreografía de (La) Horde, fue una experiencia inmersiva -destacó Billboard-. El público grabó todo con sus celulares, pero los dejó a un lado cuando la secuencia techno final de la canción desató la euforia en el recinto. La ovación que siguió fue la más fuerte de la noche, y Rosalía permaneció un buen rato observando al público, visiblemente conmovida”.

Aunque el repertorio de Lux es el núcleo que articula el espectáculo, también incluye temas de sus anteriores producciones; hay un momento Motomami, con el repaso a SAOKO, LA FAMA y LA COMBI VERSACE. Y en el cuarto acto, también como para alivianar algo la carga, también pasan otros temas como BIZCOCHITO y DESPECHÁ.

Pasan segmentos de interesantes coreografías, que también se prestan para registros de redes sociales, como la interpretación de la balada La Perla -la misma que ella hizo cantar a Jimmy Fallon-. Antes, la artista entra en un confesionario. Como para interpretarla sin pecado concebida. “Gran favorita de los fans y tal vez el mejor número coreográfico de la noche, con Rosalía desvistiéndose hasta convertirse en una Venus de Milo”, dice la reseña de El País.

También la interpretación del cover Can’t take my eyes off you. Se rumorea que este irá variando durante la gira, tal y como lo hizo Dua Lipa con su Radical Optimism tour -el que pasó por Chile en noviembre pasado-. Aún así, es un instante muy especial. “Rosalía interpretó el clásico de Frankie Valli con el arreglo disco de Gloria Gaynor, posando inmóvil dentro de un marco dorado, rodeada de bailarines que fingían ser turistas fotografiando una obra maestra”, apuntó El País.

Rosalía en Lyon

Asimismo canta la delicada balada Sauvignon Blanc acompañada con piano y las cuerdas, en un momento de intimidad. Luego, hacia el intermezzo, Rosalía baja hasta el público, micrófono en mano, mientras interpreta Dios es un stalker otro de los cortes de Lux. Un encuentro que, con algunas variaciones, también estaba incorporado en los shows de la gira Motomami. Es el instante en que la estrella puede interactuar con el público, sacarse fotos y firmar uno que otro autógrafo. La divinidad baja a la tierra.

Tras concluir el cuarto acto más bailable, viene un último momento despojado e íntimo. Rosalía sale sola al escenario para cantar Magnolias. “Sin bailarines, sin orquesta, sin pantallas -apunta Billboard-. El arreglo minimalista permitió que su voz alcanzara toda su intensidad. Cuando la última nota se desvaneció, desapareció en un único rayo de luz: sin reverencia, sin saludo, sin palabras”.

Este show, en definitiva, será el que la barcelonesa traerá a Chile con sus cuatro fechas en el Movistar Arena. Las entradas se pueden adquirir en el sistema Puntoticket.