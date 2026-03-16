Manuel García: “Silvio Rodríguez me dijo que las cosas en el mundo desde que uno nace estaban más o menos como están”

Manuel García salió a la carretera para cantar solo con la guitarra, tal como en los días de Pánico, su celebrado disco debut de 2005 que lo instaló como un nombre clave de la cantautoría chilena. El ejercicio lo ha llevado a girar por teatros, pero tuvo una estación singular; un show a banda completa en Lollapalooza Chile.

La presentación del ariqueño, el pasado domingo 15 en el Alternative Stage fue una de las buenas postales que dejó la jornada. Tuvo una puesta en escena que apostó por la delicadeza del sonido acústico; incluyó oboe, cello, contrabajo (tocado por la artista Brisalia), teclados, batería y una discreta guitarra eléctrica. Todo articulado con los arreglos de Pablo “pelusa” Ubiergo, quien además subió al escenario para tocar los teclados.

“Fue un concierto diseñado por un equipo de trabajo, yo confié en mi producción, que dijo: creemos que estos son los temas que tienen que estar -explica García a Culto, tras bajar del escenario-. Y luego sabíamos que contábamos con Pablo Ubiergo, el Pelusa, que es un gran orquestador, arreglador, que hace versiones de las canciones muy lindas. En un momento yo sentí que podíamos entregar en Lollapalooza algo como un desafío, pero también como algo que si se recogía bien y se entendía, iba a ser un momento muy especial y profundo. Es el diseño de un concierto con música de raíz latinoamericana, con canciones que no son esas canciones ganadoras rítmicas y a todo volumen, sino que haciendo conversar instrumentos de orquestación clásica con instrumentos del mundo andino tradicionales y la guitarra siempre como centro”.

Manuel García en Lollapalooza Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Fue un show de marcado carácter latinoamericano, con cruces entre el oboe y la quena, el contrabajo y el cuatro, además de guiños a Víctor Jara y Silvio Rodríguez. Para eso se hizo apoyar por Brisalia, instrumentista y compositora nortina, además de su clásico colaborador Claudio Araya quien presto, apoya con su destreza en los instrumentos andinos.

“Yo soy nortino, ariqueño, y al principio me formé en bandas andinas -apunta García-. Yo no puedo no dejar de tributar a nuestra Pachamama y siempre saludar y agradecer al Tata Inti. Son nuestras raíces que tienen que ver con el mundo aimará o con las antiguas tradiciones que están conectadas con la sabiduría del mundo indígena, los ancestros. A eso en algún momento yo tenía que tributar”.

Uno de los momentos destacados de la presentación, fue hacia el final. García anunció el siguiente número, El tiempo de las Bastillas, el clásico tema de Fernando Ubiergo, que alguna vez grabó junto al cantautor para la banda sonora de la última temporada de la popular serie Los 80. Tras cantar la primera estrofa, el público atronó en aplausos con la entrada del mismo autor para cantar la canción.

“No hay nadie que no se conmueva de ver a un músico del talante de Fernando Ubiergo en un escenario, que nos habla a través de su impronta y de su arte, nos habla de memoria, nos habla de historia, nos habla de nuestra familia. O sea, el que no llora porque no recuerda a sus padres también llora por sus propias historias personales y por lo que estas historias de Fernando filosóficamente nos conectan con la identidad de quiénes somos como pueblo”, dice Manuel García.

Manuel García y Fernando Ubiergo en Lollapalooza Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

García y Ubiergo han coincidido en otros momentos como en un abrazo de trovadores transgeneracional. Han cantado juntos en el Caupolicán, en festivales y en recitales de uno y otro. Pero la clave para este momento en Lollapalooza estuvo en el repertorio. “Pablo [Ubiergo] se animó a hacer estos arreglos y como estaban presentes en este concierto Silvio Rodríguez, Víctor Jara, César Junaro a través de una versión de Arak Pacha que nosotros más o menos replicábamos, músicas profundas latinoamericanas, era como imprescindible que Fernando estuviera con nosotros. Y aceptó. Y aceptó como acepta él, con humildad y con entrega”.

La presentación en Lollapalooza marca una excentricidad en la gira Pánico, que entrará en su recta final hacia sus finalización el 3 y 5 de septiembre, con sendos shows a toda orquesta en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile. Un hito, pues García será el primer músico popular en presentarse ahí. Un hito que ya se va proyectando. Y no descarta mantener el formato banda a futuro.

“Yo estoy avanzando en trabajar justamente ya en versiones nuevas, hablando con quien va a arreglar los temas para lenguaje sinfónico. Vamos a ver quién dirige, cuál va a ser exactamente la orquesta, etcétera. Y al mismo tiempo voy a seguir tocando guitarra limpia, algunas cosas mías, por supuesto, entre Pánico y otras. Y si con la banda logramos coincidir y somos bienvenidos en otro escenario después de que se escuche lo que hicimos y ofrecemos, por supuesto que vamos a estar también ofreciendo este concierto".

Una canción para Cuba

En el universo de Manuel García flota todavía más música. En septiembre de 2023, el cantautor viajó a La Habana, Cuba. Recibió la Medalla Conmemorativa por los 50 años de la Trova Cubana, reconocimiento que otorga el Instituto Cubano de la Música. Además tuvo la oportunidad de trabajar en el estudio Ojalá, de Silvio Rodríguez, donde regrabó, a guitarra limpia su disco Pánico.

Pero no fue la única música que sonó en las murallas de aquel estudio. En la ocasión grabó material inédito, nuevas canciones, el que aún no se lanza. Y por supuesto, pudo compartir con el hombre de Ojalá. Por ahora ese registro está guardado. Consultado, García se explaya al respecto.

“Hay dos discos. Hay uno que a mí me gustaría sacar en torno a Cuba, sobre todo por la situación en la que Cuba está, y es solidarizar y agradecer a Cuba. No es solo convidarle al hermano o a la hermana menor herido, no. Es agradecer también la fortaleza que Cuba ha tenido como pueblo a través del arte, a través de la ciencia, a través del deporte, a través del pensamiento, de la historia, tantas cosas en las que Cuba ha contribuido. Yo quiero que ese disco aparezca en algún momento, tal vez en paralelo con un disco que yo voy a comenzar a tocar también a guitarra limpia, no mío, nada más te digo, no es un disco mío, que lo monté completo a guitarra limpia. Al mismo tiempo ojalá se pueda recoger un material que yo grabé en Casa de las Américas especialmente dedicado a Haydée Santamaría, fundadora de Casa de las Américas. Son 13 canciones inéditas que yo escribí para ella, que se filmaron y se grabaron ahí en La Habana, Cuba. Espero que ese material también en algún momento pueda como dialogar o conversar o hacerse presente a través de los medios de comunicación que tenemos hoy, digitales y físicos. Pero espero que ese material, sobre todo el que grabamos con músicos cubanos en estudio, ojalá pueda ir apareciendo ya prontito. Que tengamos el espacio para que se pueda escuchar".

Manuel García Foto: Pablo Vásquez Rocha/La Tercera.

-Cuba vive momentos difíciles hoy ¿has podido conversar con Silvio Rodríguez a propósito de lo que pasa últimamente? ¿Alguna comunicación, algún intercambio, música?

Hablamos cuando yo fui a grabar porque apareció el maestro con una nobleza increíble a saludar a la gente chilena que habíamos viajado, a darnos su bienvenida como dueño de casa. Siempre en silencio y siempre de manera muy humilde y modesta también. Silvio Rodríguez, yo me enteré después, por los años ya de conocer más al equipo y todo, que nos había dejado muy bien encargado a su equipo. El estudio Ojalá es como una casa barco, llena además de gente muy bonita. Es más que un estudio de grabación, es un lugar de encuentro del arte, en el que atraviesan esa puerta todas las personas que trabajan en ese lugar, naturalmente de los cubanos y cubanas que aman Chile y la música, son gente preciosa, son gente linda. Y en ese momento que conversamos, claro, había una preocupación con la situación de Cuba. También la preocupación por el mundo, pero el maestro me dijo una cosa muy sencilla, te lo digo como una infidencia. Me dijo: Manuel, también las cosas en el mundo desde que uno nace estaban más o menos como están, me lo decía el Nano Serrat. Y por último las cosas son también esto, el tú a tú, que es como el hilo, un hilván en un gran telar, que si tú haces un punto bonito de un color y otro, otro, otro, se va componiendo algo que es bueno y que es positivo y que es amoroso. Más allá de las vicisitudes que cada uno como pueblo va a compartir.

-Antes de tu presentación en el Alternative Stage, estuvieron Hesse Kassel, Anttonias, también en otro estuvo Candelabro ¿te entusiasma el nuevo rock chileno?

Un montón me entusiasma, me da mucha luz y me encanta ver a los chicos, me emociona. Me produce algo que es como cuando en un jardín, aparecen unas plantitas que a veces ni tú las sembraste y algo polinizó y trajo nuevas flores y se va enriqueciendo todo de estilos, del lenguaje, de las formas, de colores. Me siento orgulloso de la gente joven, me emociona verles y a veces incluso tener el privilegio de poder darle un abrazo, una palmadita, una felicitación, una palabrita.