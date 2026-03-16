Entre la omisión de Timothée Chalamet y la ausencia de Sean Penn: lo que dejaron los Oscar 2026

Paul Thomas Anderson tuvo su postergada noche de gloria, Pecadores triunfó en categorías relevantes y Jessie Buckley (Hamnet) cumplió con los pronósticos en Mejor actriz. Así, la 98° versión de los Oscar entregó varios premios ajustados a los méritos y pocos disgustos.

Pero hay más. Aquí desmenuzamos otros apuntes sobre la gala que coronó a Una batalla tras otra como principal triunfadora y que tuvo a Pedro Pascal entre sus presentadores:

*El club de Paul Thomas Anderson

El autor de Una batalla tras otra no sólo tuvo su tan esperada revancha, sino que se adueñó de un hito al alcance de muy pocos: tres premios en una sola edición (Mejor director, Mejor guión adaptado y Mejor película, por su rol como productor).

Los últimos en lograr tres estatuillas en una sola edición fueron la dupla conformada por Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo), Bong Joon-ho (Parasite), Alejandro González Iñárritu (Birdman) y los hermanos Coen (Sin lugar para los débiles). Anderson demoró casi tres décadas en alcanzar la gloria, pero celebró en grande y de manera inapelable.

*Sin suerte para Timothée Chalamet

El actor de Llámame por tu nombre (2017) lo intentó por tercera vez en los Premios de la Academia, pero de nuevo se fue sin su reconocimiento. Y esta vez –se puede argumentar– estuvo más cerca que la vez anterior, cuando el galardón recayó en Adrien Brody (El brutalista). A inicios de enero, tras triunfar por primera vez en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, todo parecía bien encaminado, pero de pronto la carrera se le complicó y finalmente el Oscar terminó en manos de Michael B. Jordan, quien venía de recibir el espaldarazo de su gremio en los Premios del Actor.

Más allá del orgullo personal, quizás lo más doloroso sea que por segundo año consecutivo la cinta por la que postulaba abandonó el Dolby Theatre con las manos completamente vacías (ocho nominaciones tenía Un completo desconocido y diez, Marty Supremo). Un trago amargo que seguramente pasará con nuevos proyectos a la altura de su aún incipiente carrera.

*El auge del cine de terror

La tendencia parece clara: las películas de terror y género tienen cabida en la actual era de la Academia, una institución más diversa en su composición y gustos. Si hace un año hubo nominaciones para La Sustancia y Nosferatu, esta vez el cariño estuvo dirigido hacia Pecadores (una muy original película sobre la herencia afroamericana, que totalizó cuatro) y La hora de la desaparición (una muy original película sobre la paranoia y el trauma).

Por esta última, la segunda cinta de Zach Cregger, Amy Madigan recogió el primer Oscar de su trayectoria y se unió a un reducido grupo de intérpretes que han obtenido la estatuilla en reconocimiento a una película en esa tecla.

*El séptimo empate

La categoría de Mejor cortometraje de ficción dejó el séptimo empate de la historia de los Oscar. El actor y comediante Kumail Nanjiani, manteniendo nervios de acero, indicó que revelaría un título primero y, luego cuando los ganadores subieran a agradecer el precio, anunciaría al segundo. Así, The singers, de Sam A. Davis, y Two people exchanging saliva’s, de Natalie Musteata y Alexandre Singh, tuvieron sus respectivos momentos sobre el escenario.

El anterior empate databa del año 2013, cuando Operación Skyfall (2012) y La noche más oscura (2012) igualaron en Mejor edición de sonido.

*Sean Penn gana pero se margina

Pese a que muchos pronósticos proyectaban su triunfo, el actor de 65 años decidió no presentarse en el Dolby Theatre. Según indicó The New York Times, se encontraba viajando a Ucrania mientras se desarrollaba la ceremonia. Excusas aparte, lo más probable es que, tal como ocurrió en los Bafta y en los Premios del Actor, simplemente esta vez no haya tenido ganas de asistir al mismo evento en el que ya había salido victorioso con Río místico (2003) y Milk (2008).

Sin prácticamente hacer campaña –salvo una conversación con Julia Roberts para Variety–, Penn se convirtió en el séptimo intérprete en sumar tres estatuillas actorales, uniéndose a nombres como Meryl Streep, Jack Nicholson y Frances McDormand. Quedó a sólo una de Katharine Hepburn, quien nunca acudió a la gala para recoger el trofeo (sólo participó en 1974, para entregarle un premio honorífico a su amigo, el productor Lawrence Weingarten).

*Primera mujer en Fotografía

Nunca, en sus 98 años de historia, el galardón a Mejor fotografía había terminado en manos de una mujer. De hecho, el registro es más dramático: la primera nominación llegó recién en 2018 (Rachel Morrison por Mudbound). Por eso, cuando anoche la actriz Demi Moore abrió el sobre que contenía el nombre de Autumn Durald Arkapaw, los asistentes del Dolby Theatre brindaron una ovación a la directora de fotografía de Pecadores.

En años anteriores las otras postulantes habían sido Ari Wegner (El poder del perro) y Mandy Walker (Elvis).

*Reiner, Keaton y Redford

2025 fue un año de dolorosas pérdidas para el mundo del cine. Rob Reiner y Michele Singer Reiner, asesinados a manos de su propio hijo en diciembre pasado, fueron recordados por Billy Crystal y por un puñado de personalidades asociadas a sus películas. Luego Rachel McAdams compartió anécdotas en el set junto a Diane Keaton y finalmente, en un hecho que se rumoreaba pero que no estaba confirmado, Barbra Streisand rindió tributo a Robert Redford.

Cuando quiere, la Academia demuestra dedicación y afecto en su homenaje a queridas figuras del cine. Pero también es antojadiza: Brigitte Bardot, fallecida en septiembre, fue omitida del segmento. La misma suerte sufrieron James Van Der Beek, Eric Dane y Malcolm-Jamal Warner, actores más asociados a la televisión que a la pantalla grande.

*Política en dosis

El anfitrión de la velada, Conan O’Brien, realizó una advertencia al inicio de la gala: “Les advierto que esta noche podría ser política. Si eso les incomoda, hay una ceremonia alternativa de los Oscar presentada por Kid Rock en un Dave & Buster’s a la vuelta de la esquina”, indicó con un toque de humor.

Finalmente eso se cumplió a medias. El más frontal para abordar el clima político actual fue Javier Bardem, quien expresó “no a la guerra, y Palestina libre”, consiguiendo aplausos. Luego David Borenstein, codirector del documental Mr Nobody Against Putin, declaró: “Actuamos como cómplices cuando un gobierno asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades. Cuando guardamos silencio ante la toma de los medios por parte de los oligarcas y el control de su producción y consumo. Todos nos enfrentamos a una elección moral, pero incluso un don nadie es más poderoso de lo que creemos”.

En tanto, Paul Thomas Anderson y Joachim Trier optaron por ser más oblicuos en sus discursos de agradecimiento. Más ácido, Jimmy Kimmel –presentador de la categoría de Mejor documental– lanzó un dardo a Donald Trump y Melania, el filme sobre la primera dama de Estados Unidos, recibido con pobres críticas y modestos resultados en taquilla a inicios de este 2026.