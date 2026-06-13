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    Crítica de discos y singles: Lalo Ibeas y Mon Laferte se reinventan; YHWH Nailgun es el último grupo bueno de NY

    Mon Laferte y Lalo Ibeas, dos estandartes de la música chilena en los últimos 30 años, arrojan novedades arrimándose a distintas caras de su obra, algunas nuevas, otras más recientes. El cuarteto experimental YHWH, por su lado, resulta inclasificable.

    Por 
    Felipe Retamal y Alejandro Tapia
    Crítica de discos y singles: Lalo Ibeas y Mon Laferte se reinventan; YHWH Nailgun es el último grupo bueno de NY

    *Lo Comido y lo Bailado (Me Van a Echar) - Pascual Arroyo

    Un giro a la cumbia y al humor picaresco, cruzan la reinvención de Lalo Ibeas. A tres años del fin de Chancho en Piedra, marcados por una incursión en los videojuegos, un libro y una residencia en España, el cantante se alió con el “Negro”, Rodrigo Medel de Tomo Como Rey. Juntos dieron forma a un alter ego, Pascual Arroyo, lo que permite a Ibeas explorar un repertorio muy distinto al de su banda madre con referencias entregadas al doble sentido, como Los Hijos de Putre e Hirohito. En el fondo, rock, humor y cumbia.

    El primer adelanto de un disco a publicarse en el segundo semestre es Lo comido y lo bailado (me van a echar). Inspirado en una historia real, y sobre una base musical de cumbia muy clásica que prescinde de bronces y destaca teclados y la guitarra eléctrica (a lo Viking’s 5), Ibeas se pone en la piel de un hablante que evoca una noche de exceso de copas en el peor lugar posible. “Qué bochorno, qué vergüenza, me curé en la fiesta de la empresa/me llegan videos al WhatsApp/parece que me van a echar”. Ideal para un asado viendo el Mundial o para amenizar una fiesta, la canción saca una sonrisa e invita a soltar los pasos de baile. Ya está rotando en radios, desde el 19 de junio en plataformas (Felipe Retamal).

    *Magazine - YHWH Nailgun

    No hace tanto, la revista Vice calificó a YHWH Nailgun, cuarteto experimental originario de Filadelfia, como el último buen grupo que queda en Nueva York. Por supuesto la reseña es exagerada, como también las categorías en las que han sido incluidos: noise, postpunk, electrónica, postrock e industrial. YHWH Nailgun son de esas bandas inclasificables, que responden a su propio método y estructura. De hecho, su último álbum —si se puede llamar un disco— contiene 10 temas pero dura apenas 11 minutos. Es decir, prácticamente un minuto por track.

    Al igual que su placa anterior, 45 Pounds (2025), en Magazine sobresale el trabajo de la batería, a veces programada y en otras acústica, como To the devil, que cierra la pieza. La obra tiene un tono inquietante y diverso. En apariencia YHWH Nailgun es de esos grupos que no está dispuesto a ceder, que siguen su propio camino más allá de su audiencia. La fusión de patrones polirrítmicos y la pedalera del guitarrista llevada al extremo, toman la delantera en Magazine. Hay tambiém harto ruido y caos sonoro, propio de lo que pasa por estos días en Estados Unidos (Alejandro Tapia).

    *Femme Fatale Vol. 2 - Mon Laferte

    Si en el celebrado Femme Fatale (2025), Mon Laferte incursionó en el amor y el dolor sobre un universo sonoro de cabaret y jazz, en el Vol.2 pone el resto. Aunque esta vez prescinde de un estilo como eje y deja que las 20 canciones fluyan. La épica balada A pesar de ti y de mi muestra a Laferte más cercana a su sonido más clásico, aunque mezcla arreglos de cuerdas y guitarras rockeras.

    Pero el álbum discurre hacia derroteros inesperados; ahí está la densa No le regales tu corazón, un tema que en 9 minutos se transforma de una balada acústica, a una explosión de capas de sonidos atmosféricos. También sorprende en Tal vez soy el problema, una incursión punk de un minuto y fracción, gritos incluidos. Y hay dos notables momentos en las colaboraciones; la balada indie While I’ll keep writing songs for you, con St.Vincent, que juega con la profundidad en el sonido de las guitarras y los efectos en la voz. Y la buena Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, en que se hace muy claro el toque de Javiera Electra. Tal como en Autopoiética, Laferte aborda su nueva colección de temas con arrojo y una bien desarrollada dosis de provocación artística. Muy buen disco (Felipe Retamal).

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