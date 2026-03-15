Streaming y cines: dónde ver las nominadas a los Premios Oscar 2026

*Hamnet (cines)

Basada en la aclamada novela de la irlandesa Maggie O’Farrell, la película de Chloé Zhao narra el intenso encuentro entre Agnes (Jessie Buckley) y William Shakespeare (Paul Mescal) en la Inglaterra del siglo XVI. La pareja contrae matrimonio y forma una familia, y es golpeada por una tragedia que remece los cimientos de su relación. Mientras la distancia entre ambos se agiganta, Shakespeare se aboca a la creación de una de sus obras maestras. La cinta llega con seis nominaciones.

*Una Batalla Tras Otra (cines/HBO Max)

A 16 años de la disolución del grupo revolucionario French 75, Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio) vive bajo la identidad de Bob Ferguson en Baktan Cross, California. El bienestar de él y su hija, Willa (Chase Infiniti), corre serio peligro cuando reaparece Steven Lockjaw (Sean Penn), el condecorado militar que años atrás se encargó de capturar a los miembros de la organización. Desesperado, Bob inicia una carrera contra el tiempo para proteger a su retoña. El filme de Paul Thomas Anderson suma 13 candidaturas.

*Fue Solo un Accidente (cines/Mubi)

Nominada a dos categorías de los Premios Oscar, la ficción del iraní Jafar Panahi es un thriller que reflexiona sobre la moral y el poder. Arranca con el accidente automovilístico que protagoniza un hombre con una pierna protésica y su posterior encuentro con Vahid, un mecánico que reconoce el sonido de su pierna y de su voz, y se convence de que se trata del torturador que lo humilló durante su tiempo en prisión. A la mañana siguiente Vahid lo localiza y lo secuestra, aunque le insiste que se ha confundido de persona. Poco satisfecho con su versión, inicia un viaje en el que busca a sus antiguos compañeros de cárcel para que confirmen sus sospechas.

*Valor Sentimental (cines/Mubi)

Drama familiar y trauma generacional confluyen en el nuevo largometraje de Joachim Trier (The worst person in the world), que llega con nueve menciones. En su retorno a Oslo, el cineasta sueco Gustav Borg (Stellan Skarsgård) asiste al velorio de su exesposa y se reúne con su hija mayor, Nora (Renate Reinsve), para ofrecerle el papel principal de su nueva película. Tras el fracaso de ese acercamiento con su retoña, Gustav contacta a la actriz estadounidense Rachel Kemp (Elle Fanning).

*F1 (cines/Apple TV)

Filmada en el circuito de la Fórmula 1, la superproducción de Joseph Kosinski sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un veterano piloto que se dedica a competir para el mejor postor. Aunque al principio duda, acepta la propuesta de un viejo amigo, Rubén Cervantes (Javier Bardem), un desesperado empresario y expiloto que le ofrece competir para su alicaída escudería. No sólo deberá lidiar con el impetuoso Joshua Pearce (Damson Idris) como compañero de equipo, sino que con un traumático pasado en la máxima competición del automovilismo mundial. La cinta suma cuatro nominaciones.

*Sirāt (cines)

La candidata española es un viaje sensorial y visceral que transcurre en el desierto del sur de Marruecos. El director y guionista Óliver Laxe presenta la historia de Luis (Sergi López), un hombre que viaja hasta al lugar acompañado de su hijo porque sospecha que allí, en ese paisaje inhóspito donde se celebran raves, podrá localizar a Mar, su hija desaparecida. Cuando parece que encuentran una pista que podría conducirlos a su paradero, un grupo de soldados ordena la evacuación de los europeos del lugar y, a través de la radio, se enteran del inicio de un conflicto armado entre dos países. El filme alcanza dos menciones.

Courtesy of Warner Bros. Picture

*Pecadores (cines/HBO Max)

Tras pelear en la Primera Guerra Mundial y cumplir un período de siete años en Chicago, Smoke y Stack (Michael B. Jordan) regresan a su natal Clarksdale, Misisipi. Con dinero robado a organizaciones criminales, le compran un aserradero a un terrateniente con el fin de abrir un bar para la comunidad negra local. En una zona cercana, un irlandés llamado Remmick (Jack O’Connell) se refugia de unos cazadores junto a una pareja de miembros del Ku Klux Klan. Mezcla de drama de época, cine de género y tintes de musical, la película de Ryan Coogler compite en 16 categorías de los Oscar.

*Bugonia (cines/para compra en Apple TV)

El trabajo más reciente del griego Yorgos Lanthimos suma cuatro nominaciones. Presenta a Michelle Fuller (Emma Stone), una directora ejecutiva de un conglomerado farmacéutico que es secuestrada por Teddy Gatz (Jesse Plemons), un hombre que cree en teorías de la conspiración, y por su primo, Don (Aidan Delbis). Enfurecido porque su madre quedó en coma después de participar en un ensayo clínico de un fármaco de esa firma, Teddy encierra a Michelle en su sótano, le rapa la cabeza y le unta crema antihistamínica para impedir que pida auxilio. ¿A quién? A una maligna especie alienígena a la que pertenecería.

Atsushi Nishijima/Focus Features

*Frankenstein (Netflix)

Guillermo del Toro cumple otro de sus sueños de juventud y filma su propia versión del icónico libro de Mary Shelley. Ciñéndose a la estructura de la novela, la primera parte se narra desde la óptica de Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un brillante y arrogante cirujano que se obsesiona con curar la muerte mediante la ciencia. En la parte dos, ambientada poco después del final de la primera, La Criatura (Jacob Elordi) se refugia en una granja familiar y, gracias a un hombre ciego, no sólo aprende a leer, sino que recibe una instrucción sobre la condición humana. La cinta totaliza nueve candidaturas.

*El Agente Secreto (cines)

La carta brasileña suma cuatro nominaciones a los Oscar, una más que Aún estoy aquí (2024) hace un año. El filme de Kleber Mendonça Filho se instala en 1977 en Recife, al noreste del país. A su llegada a esa ciudad, Armando (Wagner Moura) adopta el nombre de Marcelo, se reencuentra con su hijo y forja amistad con otras figuras contrarias a la dictadura establecida desde 1964. En tanto, desde Sao Paulo, el exdirector ejecutivo de una empresa brasileña de servicios eléctricos contrata a dos sicarios para que se aseguren de eliminarlo.

*Las Guerreras K-Pop (Netflix)

El gran fenómeno de Netflix totaliza dos menciones. De día, Rumi, Mira y Zoey son HUNTR/X, un exitoso grupo que domina el planeta con pegajosos hits; de noche, se encargan de la tarea que les corresponde como el último trío de cazadoras de demonios: matar a los oscuros espíritus que significan una amenaza para el bienestar de la humanidad. Las jóvenes deben enfrentar la irrupción de cinco demonios que forman los Saja Boys, una agrupación musical que podría arrebatarles fanáticos y debilitar la barrera mágica que evita que las fuerzas oscuras se apoderen del mundo.

*Avatar: Fuego y Cenizas (cines)

Unos días después del final de Avatar: El camino del agua (2022), Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) lloran la muerte de su hijo mayor. Mientras Jake ha intentado salir adelante sin hablar de la pérdida, ella ha desarrollado un visceral odio hacia los humanos, poniendo en duda la permanencia de Spider (Jack Champion) en el núcleo familiar. Tras abandonar los arrecifes de Pandora e iniciar un viaje para entregar al hijo de Quaritch (Stephen Lang), son atacados por un violento clan Na’vi que rinde culto al fuego y no cree en Eywa. La tercera entrega de la saga de James Cameron cuenta con dos nominaciones.

*Marty Supremo (cines)

Ambientada en Nueva York en 1952, la película de Josh Safdie sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven que desea abandonar su trabajo como vendedor de zapatos para dedicarse única y exclusivamente a su carrera como prometedor jugador de tenis de mesa. Mientras roba, miente, tiene más de un amorío y se mete en un cúmulo de líos, Marty lucha por conservar intacto su sueño de convertirse en una gloria del deporte. Suma nueve candidaturas.

*Blue Moon (para compra y arriendo en Apple TV)

Nominada a dos categorías, la cinta de Richard Linklater estudia un momento específico de los últimos meses de vida del reconocido letrista estadounidense Lorenz Hart (Ethan Hawke). En marzo de 1943, huye de la función de estreno de Oklahoma!, el nuevo musical de Broadway que se negó a escribir junto a su antiguo socio creativo, Richard Rodgers (Andrew Scott). Instalado en el restaurante en el que se celebrará el debut del montaje, confiesa su amor por una estudiante de arte de Yale llamada Elizabeth Weiland (Margaret Qualley) y reflexiona sobre su oficio y el estado de su carrera.

*Sueños de Trenes (Netflix)

El segundo largometraje de Clint Bentley narra la belleza y los traumas que vive un hombre común durante la primera mitad del siglo XX. Ambientado en los alrededores de Idaho y Washington, el filme gira en torno a un humilde obrero llamado Robert Grainier (Joel Edgerton). Casado con Gladys (Felicity Jones), es testigo de episodios sobrecogedores y espantosos mientras trabaja en la industria maderera y en la construcción de puentes ferroviarios. Cada vez más lejos de su entorno, sospecha de padecer una oscura maldición que incluso lo atormenta en sus sueños. Suma cuatro menciones.