Valor Sentimental: una de las mejores cintas de 2025 en voz de Stellan Skarsgård y Elle Fanning

A 15 años de su última película, el renombrado director Gustav Borg está de vuelta. Con el apoyo de Netflix, planea realizar un drama inspirado en la herida que sufrieron sus antepasados durante la Segunda Guerra Mundial. Como protagonista logró fichar a Rachel Kemp, una famosa actriz estadounidense que quedó conmovida al ver la copia restaurada de una de sus mejores obras y aceptó sumarse al proyecto de inmediato.

Valor sentimental, la cinta noruega que está nominada a ocho categorías de los Globos de Oro y se estrena en cines chilenos este 25 de diciembre, desarrolla ese hilo argumental en paralelo al drama íntimo que Gustav protagoniza con sus dos hijas, Nora y Agnes. Particularmente la primera no le perdona los prolongados períodos de ausencia durante su crianza y los errores que cometió durante su matrimonio con su recién fallecida madre. Pese a que su retorno a Oslo agita las aguas, Borg decide filmar su nuevo largometraje al interior de la casa que ha pertenecido a la familia durante décadas, generando toda clase de escenarios incómodos con sus retoñas.

Joachim Trier y Eskil Vogt escribieron el papel del cineasta a la medida de Stellan Skarsgård, uno de los grandes actores escandinavos de todos los tiempos. Él, en un episodio que manifiesta su ausencia de tapujos, brindó una divertida declaración en el último Festival de Cannes, donde el filme acaparó elogios y obtuvo el Gran Premio del Jurado: “Si eres un hombre mayor que trabaja en el negocio del cine y tienes muchos hijos, esto es perfecto para ti”.

No es que Stellan tenga una relación compleja con su célebre prole –compuesta por Alexander, Bill y compañía–, pero ciertamente estaba aclimatado a la naturaleza del guión, una sentida historia que entreteje las complicadas dinámicas familiares y el arte como vía para exorcizar el trauma.

“Aunque sean escenas oscuras y trate sobre malas relaciones, no es aburrido (de hacer). Es mucho más divertido que muchas comedias. Logramos un muy buen sentido del humor en el set desde el primer día. Y nos caímos bien desde el primer día”, señala Skarsgård en entrevista con Culto.

El experimentado actor aprecia el trabajo de Joachim Trier, quien impactó en la escena internacional con Oslo, 31 August (2011) y entró en el radar de los Oscar con The worst person in the world (2021), su película sobre las desventuras de una joven al final de sus 20. Desde su perspectiva, el realizador “es un maestro en crear un set seguro. Y un set muy creativo”.

En diálogo con este medio, Elle Fanning también opina sobre ese punto: “Creo que fue un descubrimiento encontrar a los personajes, pero Joachim te hace sentir relajada. Creo que él posee ese superpoder. Tiene una presencia muy tranquila y sensible, y capta cómo se sienten las personas a su alrededor (...) Sí, a veces te sientes nerviosa, pero eso es cosa tuya. Él está ahí para calmar eso y sacar lo mejor de ti”.

La actriz, vista recientemente en Un completo desconocido (2024) y en Depredador: Tierras salvajes (2025), encarna a Rachel Kemp, la estrella que irrumpe para liderar la nueva producción del personaje de Skarsgård después de que su hija –una actriz de teatro– lo rechaza. Fanning cuenta que su período de preparación se concentró en una semana en Oslo y comenzó en la propia casa que juega un rol clave en la historia.

“Los conocí a todos y repasamos algunas escenas, pero no sobreanalizamos ni queríamos hacer repetidamente una escena. Quieres conservar esa magia. Pero fue agradable tener este tipo de conversaciones con Joachim”, detalla sobre una etapa en que también pudo forjar una estrecha relación con Renate Reinsve, la protagonista de The worst person in the world, una cinta que la emocionó profundamente y que, asegura, ha visto al menos unas cuatro veces.

Stellan Skarsgård percibe que “la esencia de este filme está fuera del diálogo. El diálogo se reduce al mínimo, y (el foco) está en todo lo demás que está sucediendo. Para nosotros, los actores, eso es el paraíso, porque ahí es donde prosperamos”.

Esa reflexión le permite marcar un contrapunto entre el cine y el formato seriado, un mundo en el que ha incursionado sólo cuando ha tenido una muy buena excusa (la miniserie Chernobyl, las dos temporadas de Andor). “Las pantallas de televisión, el pequeño formato, nos obligan a volver a eso, porque nadie ve lo que pasa en tus ojos. Nadie ve ese pequeño tic en tu cara que lo expresa todo. Sólo escuchan el texto”.

Aunque la cinta proporciona ciertos detalles sobre la biografía de Gustav (“Es como un director checo de los años 60 o como el director húngaro Miklós Jancsó, o algo así”, dice el actor), fue cuidadoso en mantener a raya la información.

“No me extiendo mucho en la historia de fondo, porque creo que eso es algo limitante. Si has decidido que, bueno, su problema se origina en haberse cortado la pierna a los 15 años, entonces llevas eso contigo durante todo el tiempo mientras lo interpretas, y no puedes hacer otra cosa. Cualquier cosa que limite tu actuación y tu personaje, la eliminas”, apunta.

Impulsados por los buenos comentarios de los críticos y expertos, Skarsgård y Fanning aparecen como potenciales nominados a los Oscar 2026, algo que se terminará de despejar el próximo 23 de enero. Para ambos se trataría de la primera candidatura de sus carreras. “Sinceramente no me entusiasma mucho... Aún. Pero lo negaré un poco. Diré: no, no me importa, no pasa nada, en el arte no se puede competir. Y si lo consigo diré: ¡Sí! Me volveré loco”, exclama el actor, generando la risa de su compañera de elenco.

“Sí, soy humilde. Pero lo importante es que es sólo un indicio de algo más. Es un indicio de que el filme funciona. Es un indicio de que puede triunfar. De que un pequeño filme noruego puede tener impacto. Y de verdad quiero que tenga impacto, porque es una hermosa obra de arte”, concluye.