SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cabo de Miedo: la nueva vida de un clásico

    Cabo de miedo supera el temor inicial, y resulta victoriosa. Reivindica el suspenso como sensación primaria, y parece responder la pregunta inicial: cine y serialidad no tienen que competir entre sí. Pueden alimentarse mutuamente, hasta encontrar el equilibrio que les dé una nueva vida, incluso más luminosa. Como los clásicos, esos que se resisten a morir.

    Paula FrederickPor 
    Paula Frederick
    Cabo de Miedo: la nueva vida de un clásico

    Cine y serialidad: ¿amigos o rivales? La pregunta emerge cada vez que una película, que parece haber cumplido su ciclo vital, decide fragmentarse en episodios, expandiendo su forma original para alimentar la insaciable maquinaria del streaming. ¿Hasta qué punto se justifica esa otra vida? ¿Es posible salir airoso y no morir en el intento?

    La nueva versión de Cabo de miedo, recién estrenada en Apple TV+, pertenece a esa osada categoría. Bajo la dirección creativa de Nick Antosca, responsable de Channel Zero y A Friend of the Family, y con Martin Scorsese y Steven Spielberg entre sus productores ejecutivos, la serie se atreve a entrar en territorio sagrado. Lo hace con una sonrisa desafiante, muy parecida a la de su protagonista. Tan inquietante como irresistible.

    Remover los cimientos de Cabo de miedo, es entrar en terreno complejo. Basadas en la novela The Executioners de John D. MacDonald, las dos adaptaciones cinematográficas anteriores se volvieron rápidamente clásicos: la de 1962, dirigida por J. Lee Thompson con Gregory Peck y Robert Mitchum, y el célebre remake de 1991, con Nick Nolte, Robert De Niro y firma de Scorsese. La nueva entrega toma esa materia prima, y se permite un par de licencias: Max Cady acaba de salir en libertad tras diecisiete años en prisión, acusado de asesinar a su esposa embarazada, condena que finalmente es anulada. Ahora, vuelve dispuesto a ajustar cuentas con Tom Bowden (Patrick Wilson), el fiscal que ayudó a encarcelarlo, y con Anna Bowden (Amy Adams), la abogada que participó en el proceso judicial, y que hoy se dedican precisamente a luchar por los condenados inocentes. Con sus dos hijos, forman una familia de apariencia ejemplar, que rápidamente ven tambalear esa vida perfecta.

    Partamos por Max Cady, antes interpretado por Robert Mitchum y Robert De Niro. Ahora, el actor no se llama Robert, pero sí Javier Bardem. El español llega triunfante, con un historial de villanos cinematográficos de lujo, que parecen haber ido moldeando a su futuro Max Cady, como el Anton Chigurh de No es país para viejos, el Raoul Silva de Skyfall o el padre de los hermanos Menéndez en Monstruos. Su Cady es más ambiguo, pero no menos monstruoso. Una fuerza de la naturaleza que, literalmente, interviene y destroza todo a su paso.

    En lugar de replicar la estructura fílmica, Antosca desarma su núcleo narrativo y lo expande hacia nuevas direcciones. Los diez episodios exploran los secretos de cada integrante de la familia Bowden, incluidos sus hijos, convirtiendo una historia de persecución en un estudio sobre la culpa, la moral y las máscaras sociales. Las aguas se vuelven cada vez más turbias. Y aunque Cady siga siendo el depredador del relato, nadie a su alrededor es del todo inocente.

    Más que en la historia misma, la serie deposita su fuerza en la forma de contarla. La mirada fílmica observa sigilosa, como un intruso oculto entre los arbustos o una cámara de seguridad, testigo involuntario de algo indecible. Pequeñas alteraciones cotidianas, amenazas que toman formas y colores, que pasan de la saturación a apagarse lentamente, como si la vida de los personajes empezara a desteñirse. El verde domina los encuadres, actuando como una suerte de termómetro moral, estética heredera del southern gothic norteamericano, donde la podredumbre suele esconderse bajo fachadas impecables.

    Cabo de miedo supera el temor inicial, y resulta victoriosa. Reivindica el suspenso como sensación primaria, y parece responder la pregunta inicial: Cine y serialidad no tienen que competir entre sí. Pueden alimentarse mutuamente, hasta encontrar el equilibrio que les dé una nueva vida, incluso más luminosa. Como los clásicos, esos que se resisten a morir.

    Más sobre:Cabo de miedoJavier BardemMartin ScorseseSteven SpielbergApple TV+MúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grau se prepara para una batalla casi imposible en la Cámara y fija su atención en el Senado

    Diego Ibáñez (FA): “Si quieren aprobar la megarreforma por un voto, háganlo, no estamos disponibles para imposiciones”

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Lo más leído

    1.
    Los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros se celebrarán en el Teatro Caupolicán

    Los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros se celebrarán en el Teatro Caupolicán

    2.
    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury

    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury

    3.
    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    4.
    La paz que nunca llegó: cuando Estados Unidos intervino para detener la Guerra del Pacífico

    La paz que nunca llegó: cuando Estados Unidos intervino para detener la Guerra del Pacífico

    5.
    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    6.
    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Grau se prepara para una batalla casi imposible en la Cámara y fija su atención en el Senado
    Chile

    Grau se prepara para una batalla casi imposible en la Cámara y fija su atención en el Senado

    Diego Ibáñez (FA): “Si quieren aprobar la megarreforma por un voto, háganlo, no estamos disponibles para imposiciones”

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    Los cambios que prepara el gobierno para corregir deficiencias de la Ley Karin
    Negocios

    Los cambios que prepara el gobierno para corregir deficiencias de la Ley Karin

    Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos

    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará una reforma al mercado de capitales y medidas de adaptabilidad laboral

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    La predicción de Dino Zoff: “La presencia de Ancelotti pone a Brasil como uno de los favoritos al título del Mundial”
    El Deportivo

    La predicción de Dino Zoff: “La presencia de Ancelotti pone a Brasil como uno de los favoritos al título del Mundial”

    El más bajo juega en Chile y Cristiano es uno de los más veteranos: zoom a los 1.248 jugadores del Mundial

    Mal estreno sudamericano en el Mundial: Estados Unidos arma una fiesta y le propina una dura goleada a Paraguay

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    La división geográfica del voto en Perú: testimonios de electores de Fujimori y Sánchez
    Mundo

    La división geográfica del voto en Perú: testimonios de electores de Fujimori y Sánchez

    Jonathan Kennedy, autor de “Patogénesis”: “Los virus han sido protagonistas clave de la Historia”

    Anthropic suspende el acceso a sus mejores modelos de IA tras la prohibición de EE.UU. de su uso en el extranjero

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas