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    Manuel García repasa su historia a banda completa e invita a Fernando Ubiergo en Lollapalooza

    El destacado cantautor chileno presentó un show en que repasó lo mejor de su carrera, esta vez acompañado a banda completa y con acento latinoamericano, incluyendo una versión de Víctor Jara. Un repertorio que ha calado en la gente, como se comprobó con la masiva audiencia. El show además destacó por la invitación a Fernando Ubiergo para hacer la clásica El tiempo en las bastillas.

     
    Manuel García y Fernando Ubiergo Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    La guitarra chilena y poética de Manuel García comenzó a sonar a las en el Alternative Stage de Lollapalooza. No estaba sola, sino que sonaba con la compañía de una banda de apoyo. Una excentricidad dentro de la gira Pánico, en que García celebra los 20 años de su disco debut, que se ha consolidado como una pieza fundamental en la cantautoría chilena. Tras 70 fechas haciendo shows en que interpreta el álbum solo a guitarra acústica, García se hace acompañar de un combo musical para hacer un show de inspiración latinoamericana.

    Ante una audiencia que comenzó a hacerse más numerosa, pese a los 27 grados que se sentían en la capital pasadas las 17:00 horas, pasó un video introductorio que apelaba a la nostalgia. Luego dio paso al cantautor. El canto suave y grave del cello anunció El viejo comunista. El karaoke es inmediato. La versión suena delicada, con fraseos de oboe y un piano que sostiene el arreglo. La batería, tocada con plumillas le inserta ritmo atresillado que emula el de la cueca.

    En escena, García es acompañado por una banda (con varios músicos nortinos) que incluye oboe, cello, contrabajo (tocado por la artista Brisalia), teclados (Pablo Ubiergo, quien trabajó arreglos), batería, guitarra eléctrica.

    Manuel García en Lollapalooza Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    Y de inmediato el músico coge el cuatro para avanzar hacia una coreada versión de Al final de este viaje en la vida, el clásico de Silvio Rodríguez, pertinente pues García regrabó Pánico en el estudio del cubano en la isla y le abrió en uno de sus recientes shows en el país.

    Los guiños al cubano tienen que ver con el foco latinoamericana del repertorio de García. Antes de seguir con Martín Rivas, una canción sobre el viaje a la gran capital, explica la elección del tema con un guiño a la contingencia. “Bienvenida a toda esa migración que no se merece que le estén poniendo muros ni zanjas”. El aplauso sonó fuerte.

    Garcia hace referencias a otros momentos de su carrera, como Témpera, en que pasan visuales inspiradas en el muralismo. Y sonó, de nuevo, como en otros shows del festival, un cántico desde el público contra el recién asumido presidente Kast.

    A tono con el eje latinoamericano del show, García sigue con Medusa, en un arreglo abolerado y mexicano, con sombrero de charro incluido y bellas visuales de guirnaldas. Pasan otros clásicos como Tu Ventana, igualmente coreada por el respetable y Hablar de ti, con arreglo en que destacan las cuerdas, y dedicada una fallecida profesora rural de una escuela del cerro La Cruz de su Arica natal.

    Manuel García en Lollapalooza Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    García se coloca un poncho y pide permiso “al tata Inti y la pachamama”, antes de tocar Paloma, un tema popularizado por Arak Pacha del folclore boliviano, acompañado en la voz por Brisalia, quien también toca la zampoña. El momento andino sigue con una versión de la clásica Deja la vida volar de Víctor Jara.

    El corazón latinoamericano del show se corona con un momento emotivo. La banda arranca con El tiempo en las bastillas, un clásico absoluto de la música chilena. Mientras García termina de cantar la primera estrofa, entra Fernando Ubiergo, su autor. La sorpresa fue total y la gente aplaudió a rabiar y cayeron los gritos de “ídolo” para un ícono. Para el final, el ariqueño deja La danza de las libélulas, en un arreglo con sabor a trova.

    La presentación de Manuel García, en un show especial para el evento, fue uno de los puntos altos de la tarde, destacando por la ambición musical de un repertorio bien arreglado para la ocasión.

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