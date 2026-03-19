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    Las mejores películas de Bruce Willis según IMDb (y dónde verlas)

    Bruce Willis celebra un nuevo año de vida alejado de los focos, pero su legado en la pantalla grande permanece intacto. Seleccionamos las cinco películas que mejor rankean en IMDb para homenajear a una estrella que supo pasar de la adrenalina de los rascacielos al suspenso psicológico más profundo.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Pulp Fiction (1994) – 8.8

    Clasicazo dirigido por Quentin Tarantino. Acá interpreta al boxeador Butch Coolidge, y su historia se centra en el honor, la redención y el azar. Butch es un boxeador profesional en el ocaso de su carrera que acepta un soborno del mafioso Marsellus Wallace para perder un combate. Sin embargo, decide traicionarlo: apuesta por sí mismo, gana la pelea y mata accidentalmente a su oponente en el ring. Su plan de huida con su novia Fabienne se complica cuando descubre que ella olvidó un reloj de oro con un inmenso valor sentimental (perteneciente a su padre fallecido en Vietnam). Al regresar a su departamento para recuperarlo, se encuentra con el sicario Vincent Vega y lo mata. De ahí se genera una cadena de hechos que lo ponen de nuevo frente a frente a Marsellus. Se puede ver en Paramount Plus.

    Duro de matar (1988) – 8.2

    Hablemos de clásicos, y esta. Original de 1988, seguimos al policía John McClane viaja a Los Ángeles para reconciliarse con su esposa en la fiesta navideña de su empresa en el rascacielos Nakatomi Plaza. La celebración es interrumpida por un grupo de terroristas liderados por el sofisticado Hans Gruber, quienes toman el edificio para robar una fortuna. Solo, descalzo y en desventaja, McClane utiliza su ingenio y resistencia para eliminar a los criminales uno a uno en una lucha frenética por salvar a los rehenes y su matrimonio. Se puede ver en Disney Plus.

    El sexto sentido (1999) – 8.2

    Bajo la dirección de M. Night Shyamalan, Willis entregó una de las actuaciones más sutiles y melancólicas de su trayectoria, saliendo de los personajes musculosos y de acción. Interpreta al Dr. Malcolm Crowe, un psicólogo infantil atormentado por un fracaso pasado que intenta ayudar a un niño pequeño (Haley Joel Osment) que afirma ver gente muerta. Aquí, Willis deja de lado las armas para centrarse en la empatía y la escucha, ofreciendo una interpretación cargada de tristeza y una búsqueda de redención que guía toda la trama. Se puede ver en Disney Plus.

    12 Monkeys (1995) – 8.0

    En este thriller de ciencia ficción dirigido por Terry Gilliam, Willis interpreta a James Cole, un convicto de un futuro postapocalíptico enviado al pasado para investigar el origen de un virus que diezmó a la humanidad. Es una actuación física y mentalmente exigente, donde Willis proyecta una confusión constante y una fragilidad mental que hace que el espectador cuestione si lo que ve es real o producto de una psicosis. Su trabajo equilibra perfectamente la locura de un mundo que no entiende con la urgencia de su misión. Se puede ver en Apple TV.

    Sin City (2005) – 8.0

    En esta adaptación visualmente revolucionaria del cómic de Frank Miller, Willis encarna a John Hartigan, el último policía honrado en una ciudad consumida por la corrupción. Su historia, “Ese bastardo amarillo”, abre y cierra la película, otorgándole un peso heroico y trágico. Willis encaja perfectamente en la estética del film noir, interpretando a un hombre con una afección cardíaca que sacrifica todo para proteger a una joven inocente de un criminal intocable. Se puede ver en Apple TV.

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