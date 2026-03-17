Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

Uno de los hitos más llamativos de la edición número 98 de los Premios Oscar, realizada en la noche del 15 de marzo, fue la entrega del galardón a Mejor Actor de Reparto. En ella, el estadounidense Sean Penn se impuso a Stellan Skarsgård, Delroy Lindo, Benicio del Toro y Jacob Elordi, por su papel en Una batalla tras otra (2025), la cinta que luego se consagró con el premio a Mejor Película.

Lo que llamó la atención del público y las redes sociales es que Penn no estuvo presente en la ceremonia, por lo que Kieran Culkin, quien iba a entregar el galardón, protagonizó un momento algo incómodo. “Sean Penn no pudo estar esta noche, o no quiso, por lo que aceptaré este premio en su nombre” fueron las palabras del actor que ganó el Oscar el año pasado por su rol en Un dolor real (2024).

El coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn) en Una Batalla Tras Otra (2025).

Con esto, Sean Penn ganó su tercer Premio Oscar y se unió a la destacada lista de los actores con más estatuillas en la historia de la premiación. En las categorías de actuación masculina, el intérprete de Una batalla tras otra comparte el trono con Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan como los intérpretes con más galardones de la Academia. Contando interpretaciones femeninas, solo es superado por Katharine Hepburn, con cuatro premios, y el empate con tres incluye a Meryl Streep, Ingrid Bergman y Frances McDormand.

Sus triunfos anteriores fueron en la categoría de Mejor Actor Protagónico por sus papeles en Río Místico (2003) y Milk (2008). También estuvo nominado en la misma sección por Pena de muerte (1995), Dulce y melancólico (1999) y Yo soy Sam (2001).

Sean Penn en Río Mistico (2003). Extraída de Filmaffinity.

¿Por qué se ausentó de los Oscars?

La inasistencia de Penn fue sorpresiva, aunque quizás no inesperada. Se había rumoreado días antes que el intérprete no iba a estar en la premiación, lo que coincidía con su ausencia en otras ceremonias de esta temporada de premios. Solo asistió a los Globos de Oro, instancia en la que fue captado en cámara fumando cigarrillos dentro del recinto del evento, lo que no estaba permitido.

La razón tras su ausencia fue confirmada por Reuters: mientras el Hollywood’s Dolby Theatre recibía a los Oscar, Sean Penn estaba dirigiéndose a Ucrania. El operador ferroviario estatal ucraniano publicó un breve vídeo del actor saliendo de un tren en Kiev durante la mañana del 16 de marzo.

Sean Penn. Extraída de People.com.

“Ahora podemos decirlo oficialmente: ¡Sean Penn eligió Ucrania antes que los Oscar!”, publicó el operador en su página de Facebook.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó una foto de él reuniéndose con el actor en la oficina presidencial en las barricadas dependencias gubernamentales de Kiev. La foto mostraba al presidente vestido de negro hablando con Penn. No hubo detalles inmediatos sobre su conversación.

“Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania”, escribió Zelensky en la aplicación Telegram. Las reuniones de Penn con el mandatario son extensiones del ferviente apoyo que ha expresado el actor al país europeo durante los últimos años, en relación a la guerra con Rusia.

Apoyo de Sean Penn a Ucrania

El origen de su apoyo se remonta a 2022, cuando Penn se volvió un fuerte activista por la causa ucraniana. En una declaración para CNN afirmó que “fundiría sus premios en público si la Academia no le permitía a Zelenski hablar durante la gala de los Premios Oscar” de ese año. En aquel momento, Penn venía de grabar un documental en Ucrania (titulado Superpower) y de colaborar con apoyo para refugiados.

El actor argumentó durante ese año que la Academia tenía la obligación moral de ofrecerle una plataforma al presidente ucraniano para dirigirse al mundo. Tras no recibir apoyo a su idea, hizo un llamado a sus colegas para que boicotearan la ceremonia y abandonaran el recinto si no se le daba espacio al mandatario.

El hito más mediático que protagonizó Penn durante 2022 ocurrió cuando viajó a Kiev y le entregó presencialmente a Zelenski uno de sus Premios Oscar como un “símbolo de fe”. La instrucción principal que le dio al mandatario fue que se conservara la estatuilla el país hasta que terminara el conflicto, y que luego se la llevara de vuelta personalmente a Estados Unidos.

In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, second right, walks with U.S. actor Sean Penn after their meeting in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Nov. 8, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) AP

Sin embargo, en 2023, frente a la prolongación de la guerra, el actor profundizó en los detalles de su encuentro con Zelenski en una entrevista para Variety. Ahí reveló que, al entregarle la estatuilla, le dijo al presidente ucraniano que, si lo llegaban a necesitar, el premio “se podía fundir y convertir en balas que puedan disparar a los rusos”.

Polémicas con la Academia

Más allá de su apoyo a Ucrania, Sean Penn también ha expresado cuestionamientos explícitos hacia los premios Oscar. A finales de 2024, el actor acusó a los productores de la premiación de “cobardía extraordinaria” por la “pasividad” mostrada ante la agresión física de Will Smith a Chris Rock en 2022. Cuestionó la integridad moral de los organizadores por permitir que Smith regresara a su asiento con total impunidad y luego subiera al escenario a recibir su premio (a Mejor Actor) rodeado de aplausos, mientras la producción “silenciaba a las víctimas de una guerra real”.

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo BRIAN SNYDER

A esto se suma una opinión histórica que el intérprete ha expresado en diversas entrevistas durante los últimos treinta años: para Sean Penn, las temporadas de premios se asemejan más a un ejercicio de relaciones públicas y corporativismo que a un verdadero reconocimiento del arte.

En una intervención en el Festival de Marrakech, el actor afirmó que “la Academia ha ejercido una extraordinaria cobardía cuando se trata de formar parte del mundo más amplio de la expresión y, de hecho, ha limitado la imaginación y diferentes expresiones culturales”.

Por eso, la ausencia de Penn en la ceremonia de 2026 tampoco es tan extraña. De hecho, el actor ya había faltado a las premiaciones de 1996, 2000 y 2002, aunque eso no impidió que marcara presencia en las galas, no solo por sus triunfos, sino por sus comentarios.

En 2015, cuando presentó la categoría de Mejor Película en los Oscars, al anunciar que el galardón lo recibió Birdman (2014), Penn abrió el sobre e hizo una broma sobre el director mexicano Alejandro González Iñárritu, preguntando: “¿Quién le dio a este hijo de p** su tarjeta de residencia?“. Aunque ambos habían trabajado juntos en 21 Gramos, son grandes amigos y el director lo tomó como una simple broma interna, el comentario fue tildado de inapropiado y xenófobo en redes sociales.