Sin Felipe Loyola en la cancha: derrota del Pisa sentencia su descenso a la Serie B italiana

El Pisa parecía condenado a tener que jugar la próxima temporada en la Serie B. De hecho, cuando Felipe Loyola fichó en la escuadra nerazzurri ya tenía como objetivo principal la permanencia. Enclaustrado en el fondo de la tabla de la Serie A, era cuestión de tiempo para un desenlace previsible. Finalmente, sucedió este viernes. El equipo del seleccionado nacional descendió a la segunda categoría del fútbol italiano, tras caer 1-2 con el Lecce, en un duelo directo.

Eventualmente, el duelo podía contar con la presencia de dos chilenos, sin embargo no tuvieron actividad. Loyola inició en la banca y no ingresó. La misma situación le sucedió al mundialista Sub 20 Matías Pérez en el rival.

Para evitar el descenso en esta jornada, el Pisa estaba obligado a ganar. No tenía más margen. El primer tiempo finalizó con el marcador en blanco. Las principales emociones sucedieron en la parte complementaria. El Lecce abrió la cuenta en los 52′, a través de Lameck Banda. El elenco toscano reaccionó rápido y encontró el empate 1-1 en los 56′, gracias a Mehdi Léris. En los 65′, Walid Cheddira anotó el gol del triunfo para la visita, que significó la condena del anfitrión.

La expedición del Pisa por la máxima categoría del Calcio duró una temporada. En la Serie B 2024-2025 subió al finalizar en el segundo lugar de la tabla, detrás del Sassuolo. Lamentablemente para sus pretensiones, ha tenido una temporada muy mala en cuanto a resultados. En 35 partidos ganó apenas dos. Su balance se completa con 12 empates y 21 derrotas, acumulando 18 puntos. No se mueve del último puesto del campeonato. Con nueve puntos por jugar, el colista quedó a 14 unidades del 17º (bajan los últimos tres).

El triunfo del Lecce de Matías Pérez, que es oxígeno puro por la salvación, también implicó el descenso del Hellas Verona, el penúltimo del Calcio, que tiene 19 puntos.

Con la pérdida de la categoría, aflora una duda sobre el futuro de Loyola en el club. En marzo pasado, el exjugador de Huachipato cumplió con la cantidad mínima de partidos que estaba contemplada en el acuerdo con Independiente para que Pisa adquiriera su carta. Se trató de un préstamo por seis meses, con un cargo de 1,3 millones de euros y un bono de 200 mil euros por objetivos. Además, si participaba en cinco partidos con su nuevo equipo (lo que ya cumplió), corría la obligación de compra de 5,5 millones de euros por el 70 por ciento del pase.