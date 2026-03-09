SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Felipe Loyola cumple con la cuota de partidos en Italia y el Pisa deberá pagar una millonaria obligación de compra

    Ante la Juventus, el fin de semana, el internacional chileno jugó su quinto partido con la escuadra toscana. Esto trae como consecuencia que su nuevo club tendrá que desembolsar una importante cifra por el 70% de su carta. Independiente se frota las manos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Felipe Loyola cumple con la cuota de partidos en Italia y el Pisa deberá pagar la obligación de compra.

    Este sábado, Felipe Loyola jugó 30 minutos en la derrota del Pisa por 4-0 ante la Juventus, en la Serie A. El internacional chileno arrancó en la banca e ingresó en la segunda fracción. La presencia del futbolista en el partido ante la Vecchia Signora tiene implicancias desde lo económico para su nuevo elenco, a raíz del acuerdo alcanzado con Independiente para la transferencia.

    A la hora de oficializar la partida de Loyola, el club argentino dio a conocer los detalles de la operación. Se trata de un préstamo por seis meses, con un cargo de 1.300.000 euros (1,5 millones de dólares, al cambio actual) y un bono de 200 mil euros (US$ 230 mil) por objetivos. Esto no era lo único. El acuerdo establece, también, una obligación de compra de 5,5 millones de euros (US$ 6,35 millones, aproximadamente) por el 70 por ciento del pase, “en caso que participe en cinco partidos con su nuevo equipo”, indicó el Rojo.

    Y en efecto, contra la Juve, el exjugador de Huachipato cumplió su quinta presencia en el elenco toscano. Entonces, el Pisa, que está muy complicado con el tema del descenso en el Calcio, deberá adquirir la mayor parte del pase.

    La primera citación de Loyola en Europa fue el 23 de enero, ante el Inter de Milán, sin embargo se quedó en la banca. Claro, había recién llegado a su nuevo destino desde Argentina. Su debut fue el 31 de enero, contra Sassuolo. Para el partido siguiente, tuvo más actividad, porque jugó 75 minutos en el 0-0 ante el Hellas Verona. En su tercer encuentro llegó su primer gol, nada menos que al Milan, el 13 de febrero.

    El cuarto partido fue el 23 de febrero, en la derrota 1-0 con la Fiorentina. Contra la escuadra viola, el chileno disputó 45 minutos. El pasado 2 de marzo fue suplente contra el Bologna. Hasta que este pasado 7 de marzo reapareció contra los bianconeri, en su quinto partido y, por ende, obligando a que la institución nerazzurri cumpla con una obligación millonaria.

    Con la cifra que tiene que pagar, Loyola se mete en el podio de los jugadores más caros de la historia del Pisa Sporting Club. El récord le pertenece al nigeriano Rafiu Durosinmi, proveniente del Viktoria Plzen de República Checa, por quien desembolsaron 9 millones de euros (unos US$ 10 millones) en esta temporada.

    El traspaso de Felipe Loyola a Italia cuenta con otra variable. Independiente dio a conocer que se acordó, además, una opción de compra del 30% restante cotizada en 4.250.000 euros (casi US$ 5 millones).

