    Felipe Loyola debuta en la liga italiana, pero no evita la derrota del Pisa

    El exjugador de Independiente ingresó en el segundo tiempo en la caída de su escuadra, como local, ante Sassuolo. Una recuperación del chileno acabó en el descuento de los nerazzurri, colistas de la Serie A.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Felipe Loyola debutó en la liga italiana con el Pisa.

    Este sábado, Felipe Loyola tuvo su estreno oficial en la liga italiana con la camiseta del Pisa. El fin de semana pasado, fue citado en la visita al Inter de Milán, sin embargo se quedó en el banquillo. Esta vez, hizo su debut en la Serie A. Ingresó en el segundo tiempo en la caída de 3-1 con el Sassuolo, por la 23ª jornada del Calcio.

    El seleccionado chileno lleva un par de semanas en el país transalpino, luego de que se concretara su traspaso desde Independiente, en primer término a préstamo por seis meses, con un cargo incluido, y con una obligación de compra por el 70% del pase, en caso de que participe una determinada cantidad de partidos (según lo que indicó el elenco de Avellaneda).

    Durante el primer tiempo, el Sassuolo sacó una ventaja de dos goles. Las anotaciones de Domenico Berardi (25′) y Antonio Caracciolo, en contra (45′+1), dejaron tocado al Pisa. Debido a ello, el entrenador Alberto Gilardino (otrora goleador y seleccionado italiano) hizo cambios. Una de las tres modificaciones fue el ingreso de Loyola, con la dorsal 35 (la que usó en Huachipato).

    Si bien la entrada del chileno no pudo cambiar la suerte de su nuevo elenco, su presencia tuvo un impacto inmediato. Porque un balón recuperado por el polifuncional mediocampista generó una secuencia de pases y que acabó en el descuento nerazzurri, obra del suizo Michel Aebischer (51′). Luego del descuento, la visita marcó de nuevo y terminó sentenciando el triunfo. El 3-1 definitivo lo hizo Ismael Koné (58′).

    En los 45 minutos que tuvo en la cancha, Felipe Loyola registró las siguientes estadísticas, según los datos de Sofascore: un tiro total, 85% de pases precisos (28/33), 100% de efectividad en pases en campo propio y un 76% en el campo rival, tres de cuatro pases largos acertados, 41 toques, 7 posesiones perdidas y una progresión total de 28,4 m.

    El Pisa tiene la difícil misión de mantener la categoría. Hoy es el colista de la Serie A con 14 puntos en 23 partidos (un triunfo, 11 empates y 11 derrotas). Está igualado con el Hellas Verona. Pese a este panorama, está a solo cuatro unidades del 17º, el Lecce de Matías Pérez, el primero que se está salvando.

