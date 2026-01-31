SUSCRÍBETE POR $1100
    “Se hará pública su identidad”: la U confirma la detención de siete barristas tras los incidentes en el Estadio Nacional

    En un comunicado, el club laico confirma que los involucrados fueron detectados gracias al sistema biométrico.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los incidentes en el Estadio Nacional se tomaron el partido entre la U y Audax Italiano DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile trabaja para resarcir la imagen del club tras los incidentes en el Estadio Nacional. En el debut por la Liga de Primera, el partido entre los azules y Audax Italiano se vio empañado por los lamentables episodios de violencia ocasionados por la barra Los de Abajo, en el sector de la galería sur del reducto de Ñuñoa.

    En un principio, la institución universitaria informó de la detención de cuatro barristas. Sin embargo, esa cifra aumentó con el correr de las horas. En un comunicado al que tuvo acceso El Deportivo, se detalla la nueva información. “El Club Universidad de Chile ha identificado hasta el momento a siete sujetos que cometieron desórdenes y desmanes en la galería sur del Estadio Nacional durante el partido contra Audax Italiano, la noche del viernes, gracias al sistema biométrico”, parten diciendo.

    Luego, explican el procedimiento a seguir para sancionar a los involucrados: “A estas siete personas, como a las demás que serán identificadas en las próximas horas por el sistema de reconocimiento facial, se les presentarán en los próximos días querellas nominativas, como sugirió el ministro de Seguridad Pública, y se hará pública su identidad. Seguiremos todas las acciones judiciales necesarias para que caiga sobre ellas todo el peso de la ley”.

    En esa misma línea, detallan los pasos a seguir en relación a las querellas interpuestas. “Esta mañana, como Club nos hicimos parte en la querella contra los cuatro individuos que fueron detenidos por Carabineros el viernes durante el partido contra Audax Italiano. La investigación durará 60 días y, en ese periodo, los sujetos tendrán prohibición de ingreso a los estadios. A la audiencia de formalización realizada este mediodía en el Centro de Justicia también comparecieron el Ministerio Público y la SEREMI de Seguridad Pública”, agregan.

    Por último, remarcan que el recinto deportivo de la comuna de Ñuñoa ya ha sido reparado. “Podemos informar que los todos los daños del sector sur del Estadio Nacional fueron reparados. Esto consistió en limpieza, pintura, reemplazo de asientos destruidos y reparación de baños, de tal manera que el Estadio Nacional está en óptimas condiciones para el desarrollo del partido entre Las Leones y River Plate, a disputarse hoy a las 19 horas”, cierran.

    La U se encargó de los arreglos del Estadio Nacional tras los incidentes de la barra brava. Foto: Universidad de Chile/X.

